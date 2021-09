Critique: Kena: Bridge of Spirits (PS5) – Une aventure magnifique avec une approche à l’ancienne

Kena: Bridge of Spirits a été positionné par Sony comme un jeu clé à venir sur PlayStation 5. Bien qu’il soit formidable que la société mette certains titres indépendants au même niveau que les expériences triple-A, cela peut parfois conduire à des attentes exagérées. Le premier jeu du développeur Ember Lab a toujours été fantastique avant le lancement, mais son gameplay correspond-il au style artistique magnifique et fantaisiste ?

La bonne nouvelle est que, dans l’ensemble, c’est le cas. Avec l’expérience du studio dans l’animation pour la télévision et les films, on s’attendait presque à ce que cela ait fière allure, et il a de beaux visuels colorés avec beaucoup de personnalité. Comme mentionné, cependant, le jeu réel sous les environnements luxuriants et les personnages expressifs est très amusant.

Vous incarnez Kena, un jeune guide spirituel en quête pour visiter le sanctuaire de la montagne. En chemin, elle découvre la Pourriture, une espèce de créatures magiques qui lui offrent un coup de main dans son voyage. Nous ne parlerons pas de spoilers, sauf pour dire que l’histoire ne s’écarte pas vraiment de ce à quoi vous vous attendriez; capable d’aider les esprits perdus à trouver la paix, il adopte un ton optimiste mais doux-amer, semblable à n’importe quel nombre de films d’animation que vous avez vus au cours de la dernière décennie.

Bien que le récit ne nous ait pas surpris, ce qui a été, c’est à quel point le jeu nous ramène à ces plates-formes d’action de l’ère PS2, dans le bon sens. Pensez à Jak & Daxter, Sly Cooper ou même Tak et le pouvoir de Juju — c’est dans cette timonerie. Il s’agit d’une aventure d’action principalement linéaire remplie d’objets de collection, de plates-formes légères et d’arènes de combat, le tout assemblé sur une grande carte. Le sentiment de se déplacer dans le monde – à la recherche de zones cachées, à la collecte de la pourriture et à l’ouverture de plus de chemins avec de nouvelles capacités – nous rappelle ces jeux de plateforme d’action à l’ancienne. Il a une structure simple, mais c’est une structure convaincante qui vous fera explorer chaque centimètre du jeu à la recherche de secrets.

Les premières influences sont bien là, mais cela ne veut pas dire que Kena n’a pas aussi emprunté à des titres plus modernes. La plate-forme, en particulier lorsque vous escaladez des falaises et que vous vous déplacez sur des rebords, est très inconnue, tandis que le combat a vos attaques sur R1 et R2, le mettant en conformité avec n’importe quel jeu d’action sorti au cours des cinq dernières années. Il tire de toutes sortes d’endroits, mais il s’en sort parce que tout fait du bien.

Les combats et les énigmes sont là où le jeu prend tout son sens. The Rot n’est pas seulement une jolie troupe d’adeptes, ils sont utiles de toutes sortes de façons. En dehors des combats, Kena peut leur ordonner de soulever et de déplacer des objets lourds, d’aider à trouver plus de créatures pourries et de débarrasser le monde d’un fléau connu uniquement sous le nom de corruption. Aucune des énigmes n’est particulièrement éprouvante, mais c’est amusant d’interagir avec le Rot, que ce soit pour des objectifs ou simplement pour se détendre. En appuyant à droite sur le D-pad, Kena s’assoit avec ses petits copains, et vous pouvez jouer à des animations adorables, juste parce que.

Face à des ennemis, vous disposez d’attaques légères et lourdes en plus d’un blocage et d’une esquive, mais la Pourriture entre également en jeu ici. Infliger et subir des dégâts renforcera le courage dans les petites choses, et lorsqu’ils seront prêts, ils pourront effectuer une action, comme trouver des fleurs pour reconstituer votre santé, attaquer les ennemis eux-mêmes ou renforcer certains de vos propres mouvements. Cela ajoute une petite couche de stratégie à ce qui est par ailleurs assez standard et étonnamment difficile, le combat. Parfois, le fait que vous ne puissiez pas guérir quand vous le souhaitez peut être frustrant, mais c’est un système relativement équilibré la plupart du temps.

Au fur et à mesure que vous jouez, trouvant plus de Rot pour monter de niveau et utilisant Karma pour améliorer vos capacités, Kena apprendra progressivement plus de techniques, utilisées à la fois dans les combats et dans l’exploration. Par exemple, l’arc vous permet d’attaquer à distance, mais il vous permet également de traverser l’environnement via des fleurs bleues, à la manière d’un grappin. Il y a un bon sens de la progression, et tout se déroule à un rythme équitable, vous gardant engagé pendant les 10 heures environ qu’il faut pour terminer. Il y a un peu de retour en arrière si vous voulez tout voir et tout faire, ce qui peut être ennuyeux lorsqu’il n’y a pas d’ennemis présents pour vous garder sur vos gardes. Cependant, les pierres de distorsion aux points clés vous permettent de vous déplacer rapidement, ce qui aide à faire avancer les choses.

Encore une fois, la présentation du jeu est généralement très bonne, mais nous avons repéré un ou deux hoquets. De temps en temps, le mouvement de Kena peut sembler quelque peu guindé et certaines conceptions de personnages font un peu défaut. Cela dit, le niveau de finition est impressionnant pour les débuts d’une équipe, et nous n’avons rencontré aucun bug sérieux. Pendant ce temps, les temps de chargement sont rapides et les fonctionnalités du DualSense ajoutent un bon retour tactile à l’action, ce qui est toujours apprécié. Jouant dans le mode de performance par défaut, il fonctionne sans à-coups à 60 images par seconde, bien que nous ayons remarqué quelques problèmes lors de la sauvegarde automatique du jeu.