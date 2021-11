Critique: Jurassic World Evolution 2 (PS5) – La suite de Dinosaur Park Builder est livrée

Avide Pousser Carré les lecteurs se souviendront sans doute que nous avons plutôt aimé Jurassic World Evolution de 2018. Faire un parc d’attractions plein de dinosaures qui échappent parfois à leur confinement et éviscèrent les touristes à la mâchoire molle, c’est notre raison d’être.

Maintenant, la suite est là – le titre imaginatif Jurassic World Evolution 2 – et au début, cela nous rebutait un peu. Vous voyez, la campagne ne consiste pas à construire de superbes parcs d’attractions remplis de créatures mortelles, mais plutôt à construire des sanctuaires pour les dinosaures qui se sont déjà échappés dans la nature.

Nous apprécions la noblesse de la cause – après tout, les dinosaures ont aussi des sentiments, et peut-être que si nous les traitions un peu mieux, ils ne seraient pas si mordants. Mais il n’y a pas moyen d’y échapper : construire un sanctuaire qui n’est pas ouvert au public pour que les dinosaures puissent vivre en paix et en harmonie ne fait pas couler notre jus de la même manière que construire un parc d’attractions dans lequel la seule chose séparer les familles joufflues vêtues de kaki du tube digestif des lézards gigantesques est un fin grillage et un pur optimisme à tête de cochon.

Comme dans le jeu original, vous avez des conseillers qui apparaissent pour vous guider, et ces premières heures de jeu à Evolution 2 peuvent donner l’impression d’être en pilote automatique. Vous utilisez des outils de clôture simples pour créer des enclos pour héberger vos invités dinosaures, puis évaluez ce dont ils ont besoin pour se sentir vraiment à l’aise dans leur nouvelle maison. Certains dinosaures aiment la forêt, d’autres le désert ; certains aiment manger des feuilles, tandis que d’autres aiment manger des chèvres. Ce n’est pas ridiculement approfondi, mais personnaliser vos stylos, puis plus tard vos sanctuaires et parcs, est incroyablement facile grâce à une mécanique rationalisée et à des outils intelligents.

Après cinq ou six heures, nous pensions que nous avions à peine commencé le jeu, et nous avons été sidérés lorsque nous avons remarqué sur le menu qu’il indiquait notre progression dans la campagne à 90%. Effectivement, une heure plus tard, nous avions tout terminé et pas une seule personne n’avait été mangée. Pas une. En fait, nous n’avions même jamais raté une étape.

Absurde! Comment aurions-nous pu terminer la campagne sans un seul état d’échec en raison du trop grand nombre de personnes sauvagement hilarantes par des dinosaures en maraude ? Comment l’histoire pourrait-elle être terminée, notre travail terminé, les dinosaures et les humains coexistant pacifiquement sans même rien grignoter ? Nous avons pleuré et avons levé nos poings vers le ciel avec fureur, maudissant tout dinosaure que Dieu est là-haut, exigeant qu’ils nous livrent le chaos de dinosaures dont nous aspirons de la même manière que Gordon Ramsay exige une sauce à l’agneau, et que Dieu nous a souri en retour. et à travers des grincements de dents pointues, il murmura d’un air menaçant : « Joue en mode Théorie du chaos ». C’était dramatique.

Ce qui est bêtement appelé la « Campagne » dans Jurassic World Evolution 2 n’est en réalité qu’un didacticiel avec un peu d’histoire, et le mode Chaos Theory est, comme le dirait un rappeur du début des années 80 sur MTV’s Cribs à propos de leur chambre à la décoration bariolée, « Où le la magie opère ». Chaque niveau de la campagne Chaos Theory est un « Et si ? » alternative à l’un des films jurassiques, comme la construction du tout premier parc jurassique sous la direction de John Hammond, mais en le faisant correctement, et sans tous les cris, la terreur et les vélociraptors qui se cachent et ouvrent les portes.

Chacune de ces cinq étapes est plus grande et plus complexe que n’importe lequel des niveaux de la première campagne, et elles sont aussi beaucoup plus amusantes, en partie parce qu’elles présentent toutes des mécanismes de construction de parc plus stimulants et plus satisfaisants, et aussi parce que chacune est lié directement à l’un des films jurassiques, mettant en vedette des personnages, des lieux et des traditions de ce film. Pour un fan de Jurassic Park, Chaos Theory est un régal, mais même si vous n’avez jamais vu l’un des films, il y a beaucoup à en tirer grâce à l’approche simplifiée du jeu de stratégie et à une probabilité plus élevée de hijinks liés aux dinosaures.

En plus de cela, il existe un mode défi dans lequel la création de parcs réussis dans différentes conditions et à différents niveaux de difficulté débloque des produits cosmétiques pour rendre vos adorables dinosaures encore plus fantaisistes, et il y a un mode bac à sable pour que vous puissiez utiliser tout ce que vous avez débloqué pour construire le plus grand et le meilleur parc de dinosaures au monde sans aucune contrainte d’objectifs ou de narration. Il existe une variété de façons de jouer à Jurassic World Evolution 2, et bien que la campagne initiale soit certainement la moins gratifiante d’entre elles, les autres compensent avec aplomb.

Le Jurassic World Evolution original présentait une gamme impressionnante de lézards préhistoriques, mais Evolution 2 fait monter la barre en élargissant la liste pour inclure des dinosaures dans la variété nageant et volant. Les dinosaures aviaires comme les ptérodactyles ont besoin d’un dôme spécialement construit pour les abriter afin qu’ils ne puissent pas s’envoler vers la jetée de Blackpool et commencer à piquer les jetons des gens. Les aquatiques vivent dans des arènes comme les dauphins de Sea World, mais contrairement à ces pauvres chiots océaniques emprisonnés, les lézards aquatiques peuvent parfois se battre contre leurs oppresseurs en avalant quelques enfants.

Du point de vue de la présentation, le jeu fait un excellent travail en se sentant comme faisant partie de la franchise Jurassic World, avec des lieux et de la musique familiers, ainsi que des dessins de dinosaures qui semblent avoir été tirés directement des films. Bryce Dallas Howard et BD Wong reprennent leurs rôles de Claire et du Dr Wu de World, tandis que le personnage de Chris Pratt est à nouveau exprimé par le pire imitateur de Chris Pratt au monde tandis que le vrai Chris Pratt est quelque part en train de pratiquer sa meilleure voix de Mario.

Jeff Goldblum est de retour en tant que Dr Ian Malcom et il savoure clairement chaque instant passé à jouer le rôle, livrant chaque ligne de dialogue avec ses fumfers de marque et ses inflexions maladroites. Même pour Jeff Goldblum, il pousse les choses au point où parfois il sonne comme Jeff Goldblum faisant une impression de Jeff Goldblum dans une sorte de Jeff Goldblumception.

Nous aimons Jeff Goldblum, et en fait, nous avons fait valoir aux suzerains de Push Square que nous devrions mettre à jour la politique de notation pour attribuer automatiquement à tout jeu vidéo mettant en vedette M. Goldblum un 10/10 instantané. Notre demande a été rapidement refusée, et Jurassic World Evolution 2 va donc devoir se contenter d’un 8/10.