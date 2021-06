Critique : Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : le jeu vidéo officiel (PS4) – Un retour en or aux origines de l’arcade de SEGA

Republié le mardi 22 juin 2021 : Cela fait presque deux ans que nous avons passé en revue pour la première fois les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : le jeu vidéo officiel, et beaucoup de choses se sont passées depuis lors. La décision de SEGA de sortir ce titre lié plusieurs mois avant le début prévu de l’événement au Japon, pays hôte, nous a toujours semblé étrange, mais vu que les jeux d’été sont encore n’a pas encore eu lieu, cela semble encore plus étrange. Bien sûr, l’éditeur japonais n’aurait jamais pu prédire qu’une pandémie mondiale retarderait la fête sportive de 12 mois.

Cependant, avec les Jeux olympiques du monde réel enfin arrivés, la firme publie enfin son excellent titre Tokyo 2020 dans le monde entier. Comme la version japonaise était déjà localisée, il y a peu de changements dans l’expérience de base ici, nous avons donc conservé notre critique originale dans son intégralité ci-dessous. SEGA a ajouté quelques événements supplémentaires à la version importée sous forme de mises à jour gratuites, qui sont disponibles le premier jour dans la version occidentale, vous permettant de participer au rugby à sept, au judo, à l’escalade sportive et au relais 4x100m. Tous conservent l’esprit pick-up-and-play du jeu principal, mais offrent une profondeur surprenante.

De plus, vous pouvez désormais habiller votre avatar d’une combinaison intégrale Sonic the Hedgehog, dans le cadre des célébrations de l’anniversaire de la mascotte. Dans l’ensemble, le jeu est exceptionnellement divertissant si vous recherchez un mélange de mini-jeux sur le thème du sport. La présentation a légèrement vieilli depuis la sortie du jeu il y a deux ans – et les temps de chargement semblent un peu plus longs dans cette ère post-PlayStation 5 – mais comme le temps passe-passe-le-pad disparaît, nous le recommandons vivement. La critique complète et originale est ci-dessous.

Revue originale, publiée le 29 septembre 2019 : C’est agréable de savoir que l’esprit de SEGA brûle toujours avec éclat. La légendaire société japonaise a peut-être fait une transition consciente vers des titres de stratégie sur PC ces dernières années, mais les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : le jeu vidéo officiel voit l’organisation revenir temporairement à son meilleur modèle 3. Il s’agit d’une sortie inspirée des arcades qui canalise le ciel bleu et le rock coq d’antan – et elle représente une véritable bouffée d’air frais dans le genre sportif.

Il n’y a pas de packs d’autocollants en vue ici : juste une vaste sélection de mini-jeux dont vous pourrez profiter dans une variété de modes. Vous commencerez par créer un athlète vedette, et à partir de là, vous pourrez l’entourer de coéquipiers et de partenaires, qui vous soutiendront tous dans votre quête de la médaille d’or. Le concepteur d’avatars est relativement profond, mais l’ensemble de la version souscrit à un style artistique cohérent qui est caricatural d’une manière convaincante.

Contrairement à d’autres jeux olympiques, la liste des activités n’est pas submergée par les épreuves d’athlétisme. Oui, vous trouverez le traditionnel écrasement de boutons au 100 mètres et au relais, mais vous pourrez également profiter d’événements à part entière de tennis, de football et de boxe. Ce sont ces dernières disciplines qui distinguent vraiment la sortie des prédécesseurs, et bien que certains sports soient naturellement plus divertissants que d’autres, il y a une cohérence dans le package qui est facile à apprécier.

Par exemple, il y a des couches à chacun des événements qui ajoutent un élément de compétence. Dans le 200 mètres nage libre individuel, par exemple, vous serez chargé de gérer une barre d’endurance, vous obligeant à réfléchir à votre rythme global tout en repoussant les concurrents. Pendant ce temps, au saut en longueur, vous pourrez travailler la foule sur votre dernier saut afin d’ajouter un peu de distance à votre quête d’une place sur le podium. Chaque activité est facile à comprendre, mais il y a toujours plus.

C’est cette profondeur qui rend le jeu compétitif un peu plus attrayant, et nous avons apprécié des parties de basket tendues alors que nous nous sommes bousculés avec des concurrents à l’étranger. Les modes multijoueurs en ligne classés ont une structure de type calendrier, qui parcourt différents événements et maintient l’esprit des Jeux olympiques vivant. Bien sûr, si ce n’est pas pour vous, vous pouvez simplement créer des matchs rapides pour un maximum de quatre joueurs et créer vos propres medleys.

Bien qu’il n’y ait aucune des microtransactions que vous avez tendance à trouver dans d’autres titres sportifs, la version semble canaliser les tendances des jeux de service de la bonne manière. Le rugby à sept a récemment été ajouté pour coïncider avec la Coupe du monde de rugby, tandis que l’escalade sportive et le judo sont encore à venir ; ceux-ci seront vraisemblablement tous inclus le premier jour lorsque le titre se déploiera dans les territoires occidentaux, mais le package semble raffiné malgré son lancement précoce en Asie.

Pendant que vous concourez, vous gagnerez des points qui peuvent être dépensés pour des costumes et des produits cosmétiques pour votre personnage, allant du relativement normal (comme les shorts et les t-shirts) à l’absurde (comme la tenue d’un astronaute). Il y a aussi une tonne de suivi de statistiques caché dans les menus, révélant comment vos performances se comparent au reste de la communauté. De petits jeux méta soignés révèlent le nombre de médailles pour chaque nation, ce qui signifie que chaque fois que vous montez sur le podium, vous contribuez réellement aux statistiques de votre pays.

Une autre caractéristique intéressante est que des athlètes du monde réel sont ajoutés au mode d’entraînement, vous permettant de les affronter dans leurs sports respectifs. Alors que les goûts du baseball ne sont évidemment pas aussi raffinés que les franchises dédiées comme MLB The Show, nous devons donner crédit au tennis, qui surpasse de loin toutes les alternatives que vous trouverez sur la PS4. La boxe est un peu maladroite et nous n’aimons pas particulièrement le BMX – mais tout le reste va de bon à excellent.

La présentation est tout aussi solide, avec des graphismes éclatants et des annonceurs ostentatoires. C’est le genre de jeu où de bonnes performances verront votre avatar littéralement exploser en une boule de flammes, et il y a des animations vraiment chouettes qui vous voient lancer le lancer de marteau ou piquer le ballon au beach-volley. Les écrans de chargement contiennent des informations utiles sur les Jeux olympiques eux-mêmes, et tous les stades ont été fidèlement recréés sur la base de plans de conception du monde réel.