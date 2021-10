Critique: Jett: The Far Shore (PS5) – L’aventure de science-fiction atmosphérique tombe finalement à plat

Jett : The Far Shore met en scène une scène dramatique et grandiose. Vous incarnez Mei, membre d’une équipe qui vise à préserver l’humanité en suivant l’appel du mystérieux « hymnwave » vers un nouveau monde. Les premiers instants du jeu donnent un ton émotionnel et épique alors que vous et votre groupe dites au revoir à vos proches, montez à bord d’un navire et tombez dans un sommeil cryogénique pour le voyage de mille ans vers cette planète lointaine. C’est un début efficace qui met en place une aventure passionnante. Malheureusement, comme les jetts titulaires, le jeu ne décolle jamais très loin.

Une grande partie du gameplay vous place à l’intérieur d’un jett, un navire à basse altitude et à grande vitesse utilisé pour explorer et recueillir des informations sur votre nouvel environnement. Pendant le pilotage de ce vaisseau, la caméra effectue un zoom arrière pour souligner l’échelle de la planète, vous offrant également une bonne vue sur l’environnement. Se déplacer dans cette petite chose agile est très amusant ; voler si bas vous donne une bonne sensation de vitesse, et des manœuvres comme le saut et le roulement de baril vous permettent (la plupart du temps) de vous déplacer avec habileté sur le terrain et les menaces.

L’équipement embarqué comprend un scanner avec lequel documenter la flore et la faune, une pince pour ramasser et lancer des objets, et une lumière principalement utilisée pour obtenir une réaction des formes de vie. Tout a un but, mais vous utiliserez le plus le scanner en raison de son « résonateur » codé par couleur qui vous mènera à certains objectifs, ainsi que des plantes qui vous propulseront dans les airs et des endroits pour construire des abris.

Lorsque vous êtes autorisé à explorer, le jeu s’installe dans un rythme relaxant. C’est lorsque vous vous déplacez simplement dans le monde, que les déclencheurs adaptatifs vous alertent des surchauffes et que la bande son atmosphérique vous submerge, que le jeu est à son meilleur. Malheureusement, la planète vous est souvent hostile et vous devrez échapper aux menaces de la faune et de l’environnement lui-même pendant que vous remplissez vos missions.

Ces moments conduisent à une certaine frustration, car s’occuper de poursuivre des ennemis n’est jamais qu’une nuisance. Pour les tenir à distance, vous aurez souvent besoin de trouver certaines choses dans le monde, mais rien ne se démarque particulièrement contre l’environnement, ce qui rend difficile la recherche de ressources utiles. Associez cela aux conversations radio fréquentes de votre copilote et les séquences de « combat » deviennent rapidement des points faibles de l’expérience. Le langage inventé signifie que vous comptez sur des sous-titres, et il est difficile de les lire tout en recherchant des plantes spécifiques tout en aussi fuir les méchants.

Le jeu ne concerne pas seulement ces excursions dans la jett, cependant. Souvent, vous redescendrez à la base de votre équipe et parlerez à tout le monde de vos expériences partagées. Cela amène l’action à une perspective à la première personne beaucoup plus lente, et vous êtes souvent libre de vous promener dans le bâtiment et de trouver des personnes à qui parler. Tous les personnages parlent avec un ton sérieux, presque ostentatoire ; nous ne dirions pas que le casting est sans émotion, mais tout est joué avec un visage impassible. Cela se prête à l’atmosphère du jeu au sens large, mais cela rend difficile de s’attacher à qui que ce soit. Les moments qui devraient vous toucher le cœur ne le seront probablement pas, car vous n’apprenez pas vraiment à bien connaître quelqu’un.

Certaines des parties les plus dramatiques et les plus intenses du jeu sont certainement intéressantes et donnent l’impression qu’elles se dirigent vers une fin décisive. Malheureusement, l’histoire ne va vraiment nulle part. Il y a une grande « bataille » finale, pour ainsi dire, mais c’est aussi frustrant que n’importe quel autre point périlleux du jeu, et vous serez soulagé quand ce sera fini. La fin réelle semble très terne, d’autant plus que certaines choses restent pour la plupart inexpliquées. C’est dommage que l’histoire ne s’empile pas, car la prémisse de base est solide et le gameplay de vol à réaction est engageant, surtout lorsqu’il est associé à la bonne musique.

Sur PS5, les temps de chargement n’existent pas vraiment dans Jett: The Far Shore, et le DualSense est très bien utilisé, avec une utilisation pratique des déclencheurs et des sensations haptiques agréables. Il fonctionne à 60 images par seconde la plupart du temps, mais peut baisser en fonction de ce qui se passe à l’écran. Nous devons également mentionner que nous avons rencontré un ou deux bugs, tels que le découpage du paysage, mais ceux-ci étaient très rares.