Critique : Hot Wheels Unleashed (PS5) – Fun Toy Car Racer tire le meilleur parti de sa licence

Après des années passées à peaufiner ses différents titres de course de motos, le développeur Milestone a fait un détour important avec Hot Wheels Unleashed. Au lieu de rechercher une gestion de style simulation et des pistes et des emplacements réalistes, ce nouveau projet prend les véhicules moulés sous pression toujours populaires de Mattel et leur donne vie dans un jeu moderne. Bien que ce soit certainement un changement de rythme pour le studio, son expertise en course et son penchant pour les visuels de haute qualité ont conduit à un jeu de course d’arcade qui a l’air et se sent assez fantastique.

Les modèles de voitures en particulier sont merveilleux. Il y a des dizaines et des dizaines de véhicules Hot Wheels à collectionner dans le jeu, et chacun d’eux a été minutieusement recréé. Ils sont franchement une joie juste à regarder – les matériaux sont brillamment rendus, même jusqu’aux imperfections, comme les joints où le plastique se rencontre dans le moule. Nous avons passé pas mal de temps à faire tourner les voitures sur l’écran de sélection.

Elles ressemblent beaucoup à de petites voitures miniatures, et c’est aussi ce qu’elles ressentent lorsqu’elles conduisent. Conduire le long des pistes orange vif classiques (bien que nettement plus larges que dans la vraie vie), c’est une course extrêmement arcade. Les virages rapides permettent d’énormes glissades de puissance, et ils se sentent bien lorsque vous les tirez en douceur. Cela peut vous prendre un certain temps pour comprendre la maniabilité du jeu, mais une fois que vous êtes acclimaté, vous passerez moins de temps à frapper les barrières et plus de temps à booster et à dériver comme un champion. La course est rapide et chaotique – les voitures peuvent se cogner, et les nombreuses pistes incluses ont beaucoup de rebondissements, de virages et de sauts à gérer.

Il y a aussi de la physique en jeu, ce qui signifie que vous pourriez avoir besoin d’un coup de pouce pour traverser une boucle sans boucle, et vous pouvez également utiliser ce coup de pouce pour vous contrôler dans les airs, corrigeant potentiellement le cap si vous frappez une rampe à un angle étrange. . Le plafond de compétences est étonnamment élevé, tout compte fait; on a l’impression qu’il y a définitivement de la place pour trouver des manœuvres super techniques avec les commandes en l’air. Milestone semble comprendre que ce jeu aura un large public, et la physique donne aux fans inconditionnels quelque chose à mâcher tandis que les coureurs plus jeunes ou plus occasionnels s’amuseront à dériver dans les virages et à collectionner les voitures.

Hot Wheels City Rumble est la viande de l’expérience solo, offrant de nombreuses courses rapides et contre-la-montre sur la généreuse sélection de parcours du jeu. Vous gagnerez de la monnaie dans le jeu, de nouvelles pièces pour personnaliser votre sous-sol et une ou deux voitures au fur et à mesure que vous remplissez la carte. En progressant lentement dans le surmonde, vous rencontrerez également des courses de boss. Ce sont des événements clés qui présentent certains des dangers les plus intéressants du jeu et des pistes les plus longues, et vous récompenseront également avec le plus de choses. Les événements secrets nécessitent que vous remplissiez certains critères avant de se déverrouiller. C’est une idée amusante, mais ils semblent compter principalement sur le fait que vous remportez des courses dans certaines voitures, ce qui est un peu délicat lorsque la plupart de votre collection sera déverrouillée au hasard.

Oui, les Blind Box du jeu sont votre principal moyen d’obtenir de nouveaux véhicules. Bien que vous déverrouilliez des Hot Wheels spécifiques dans la campagne City Rumble, la grande majorité de vos voitures proviendront de ces objets de style lootbox. Gagnés dans les événements solo susmentionnés ou achetés avec de la monnaie, vous ouvrirez ces choses assez fréquemment. Les voitures ont des raretés, donc une fois que votre collection est remplie, vous pourriez vous retrouver à avoir des répétitions, ce qui n’est pas très amusant.

La bonne nouvelle est que les doublons peuvent être démontés ou vendus en échange d’engrenages ou de devises respectivement, vous permettant ensuite de mettre à niveau vos voitures ou d’acheter autre chose. Une section Offres limitées dans la boutique fait tourner une poignée de véhicules, vous pouvez donc soit y regarder pour voir si un favori apparaît, soit continuer à tenter votre chance avec les Blind Boxes. C’est assez amusant de les ouvrir et d’obtenir quelque chose de cool, mais nous imaginons que si vous voulez remplir votre garage avec chaque voiture, vous pourriez vous débrouiller pendant un certain temps.

Pourtant, il existe de nombreuses autres façons de passer votre temps entre la collecte des Hot Wheels elles-mêmes. L’écran partagé pour deux joueurs est en place et fonctionne à merveille, sans effet notable sur les performances fluides du jeu à 60 images par seconde. Le multijoueur en ligne vous permet d’affronter jusqu’à 11 autres coureurs, soit sur les pistes de Milestone, soit sur celles créées par la communauté, qui sont évidemment aléatoires.

En parlant de cela, un éditeur de piste robuste vous permet d’aller en ville sur vos propres circuits et parcours. C’est un mode étonnamment approfondi que le développeur a apparemment utilisé pour construire ses propres étapes. Les pièces de piste s’emboîtent, mais vous avez beaucoup de liberté dans la forme de chaque pièce et pouvez ajouter des modules spéciaux pour donner à votre course des dangers, des chemins divisés, des sections anti-gravité, et plus encore. Il est assez facile à utiliser une fois que vous avez appris comment cela fonctionne, et la nécessité de valider les pistes avant de les partager signifie que vous ne pouvez pas troller les autres avec des circuits impossibles. C’est une très belle inclusion, et avec un éditeur de livrée tout aussi profond, cela signifie que vous avez beaucoup d’options pour personnaliser votre propre expérience.

Le problème avec les pistes du jeu, qu’elles soient créées par les utilisateurs ou par les développeurs, est qu’elles peuvent toutes se ressembler. Il existe une poignée d’environnements environnants qui vous offrent un dépaysement total, mais ils sont très statiques et n’ajoutent pas grand-chose au gameplay. Les dangers, tels que l’araignée qui lance des toiles pour vous piéger ou le serpent qui ouvre et ferme sa bouche, sont plus ennuyeux qu’ils ne sont divertissants, et beaucoup de pistes finissent par se brouiller.

Nous dirions également que, à moins que vous ne vous souciez vraiment de toutes les obtenir, la collecte de voitures devient sans objet une fois que vous en trouvez une bonne. Si vous avez un ou deux véhicules avec lesquels vous pouvez constamment gagner des courses et des attaques contre la montre, il y a peu de raisons de dépenser de l’énergie pour en obtenir d’autres. La voiture tamponneuse est mignonne, mais elle ne se comparera pas à un speedster lisse avec des statistiques plus élevées dans chaque catégorie. Comme nous l’avons dit, c’est très amusant de collectionner les voitures, mais vous n’avez besoin que d’un couple pour vous voir à travers le jeu lui-même.