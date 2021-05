Critique: Hood: Outlaws & Legends (PS5) – Le titre compétitif de Stealth est vraiment rafraîchissant

Et si une quête classique d’Assassin’s Creed était la base d’un jeu multijoueur compétitif? Hood: Outlaws & Legends répond avec insistance à cette question, offrant une tournure incontestablement divertissante sur le genre furtif. Bien que ce sneak-’em-up 4v4 ait certainement ses défauts, il y a beaucoup à aimer dans ce que le développeur Sumo Newcastle a concocté.

Vous incarnez Robin Hood ou l’un de trois de ses joyeux hommes, l’objectif de votre équipe étant de voler une clé de coffre-fort et d’extraire le trésor. Divisé en deux équipes de quatre – Loxley et Huntingdon – vous travaillerez l’un contre l’autre dans des environnements peuplés de gardes contrôlés par ordinateur afin d’atteindre votre objectif inaperçu.

Si vous êtes repéré par l’IA, alors la région sera verrouillée, limitant vos opportunités d’infiltration. Le plus problématique est que votre position sera marquée sur la carte de votre adversaire, révélant où vous êtes et ce que vous faites. Le but, alors, est de commencer à extraire le trésor sans jamais être repéré, ce qui signifie que vos adversaires ne sauront pas ce que vous faites.

Le concept est compliqué, mais il se marie très bien et il ne faut pas longtemps pour apprendre votre rôle et comment vous pouvez compléter vos coéquipiers. Différentes classes ont des compétences et des capacités uniques: Robin peut tirer des flèches dévastatrices sur de longues distances, tandis que John est plus un donneur de dégâts de mêlée qui peut soulever des herse si vous êtes détecté et vous enfermez.

Tooke est plus une classe de personnage mystique armé d’une boule et chaîne, et il a une capacité spéciale qui vous permet à la fois de guérir et de marquer temporairement la position des joueurs ennemis. Pendant ce temps, Marianne est une assassin, qui peut utiliser des bombes fumigènes pour dissimuler son identité et assassiner ses ennemis sous tous les angles plutôt que juste derrière.

Il y a des problèmes d’équilibre ici: nous avons beaucoup aimé jouer en tant que Marianne, par exemple, et l’avons trouvée dévastatrice contre l’IA – mais contre des adversaires du monde réel, qui peuvent faire pivoter la caméra et suivre votre position plus efficacement, il est difficile de le faire. obtenez le saut et déclenchez une animation d’assassinat. Comme elle est si faible au corps à corps, elle se sent comme une mauvaise option.

Mais il y a beaucoup de plaisir à travailler en équipe pour atteindre vos objectifs inaperçus. Un shérif lourdement blindé est votre clé de la clé du coffre-fort – et vous pouvez l’arracher de sa ceinture. De là, vous aurez un indice sur l’emplacement du trésor et, si vous êtes passé inaperçu, vos adversaires sauront seulement que vous avez la clé.

C’est tellement satisfaisant de savoir que vous opérez complètement sous couverture et que l’équipe ennemie panique en essayant de retracer votre position. La communication vocale peut être importante, mais le jeu dispose d’un très bon système de «ping» qui vous permet de marquer les ennemis et les lieux d’intérêt, et nous avons en fait constaté que nous étions capables de fonctionner assez efficacement avec des joueurs compétents sans avoir besoin de parler.

Trouver le trésor attirera les adversaires de l’IA vers votre position, mais si vous pouvez escorter avec succès votre transporteur sans être repéré, vous aurez le saut sur l’extraction du trésor. Vous devrez extraire les richesses de la carte, et c’est là que le contrôle du territoire devient important, car vous voudrez apparaître aussi près que possible du point d’extraction si vous êtes tué.

Utiliser des points de vue en tant que Robin pour repousser les ennemis envahisseurs ou se précipiter dans la bataille comme John brandissant le marteau est très amusant, et bien que les animations semblent flottantes et faibles, il existe d’excellents commentaires du contrôleur DualSense qui communiquent la tension de votre corde poids de vos armes. Nous aimons également la façon dont le retour haptique est utilisé pour refléter les pas bruyants du shérif.

En extrayant des trésors et en assassinant les ennemis de l’IA, vous gagnerez de l’argent que vous pourrez ensuite répartir entre vous et votre cachette: le sac à main ou les gens – comme cela est encadré dans le jeu. Améliorer votre cachette signifie que vous découvrirez de nouveaux produits cosmétiques, avantages et armes – mais vous aurez besoin d’argent pour les acheter. C’est une dynamique soignée qui s’inscrit dans la tradition de Robin Hood.

Notre plus grande critique, alors, est qu’il n’y a tout simplement pas assez de gens qui jouent au jeu – un glas pour tout titre multijoueur. Le contenu est léger au lancement, mais le prix du jeu est en conséquence et une énorme feuille de route de mises à jour est prévue, ce n’est donc pas la fin du monde. Plus inquiétant est le fait que, même avec le jeu croisé activé, vous pouvez attendre jusqu’à dix minutes pour un lobby complet.

C’est dommage car, une fois que nous jouions, nous vraiment apprécié notre temps avec cela – c’est l’un des titres multijoueurs les plus uniques et les plus intéressants que nous ayons expérimentés depuis un certain temps. Mais même notre enthousiasme a été miné lorsque nous nous sommes retrouvés assis, à nous tourner les doigts après chaque match, souhaitant pouvoir revenir directement. Nous ne savons pas quelle est la solution ici.

Notre seul autre reproche est que, bien que les cartes soient en fait très jolies, l’art environnemental gothique des cinq lieux de lancement a tendance à se mélanger, ce qui signifie que tout peut sembler un peu identique. Un peu plus de variété dans les toiles de fond aurait été très utile, car actuellement, il peut être difficile de faire la différence entre eux.