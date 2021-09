Critique: Hitman 2 (PS4) – Un meurtre plus sombre et amusant

Republié le mercredi 1er septembre 2021 : Nous rapportons cette critique des archives après l’annonce de la gamme PlayStation Plus de septembre. Le texte original suit.

Pauvre Sierra Knox. Elle a vécu sa vie en tant que pilote de voiture de course à succès et, avec son père, était une figure puissante au sein de Kronstadt Industries, une entreprise technologique faisant des vagues dans le domaine de la robotique. Elle avait tout : la célébrité, l’argent, le pouvoir et un nom qui la faisait ressembler un peu à une méchante d’un film de Bond. C’est tout ce qu’une fille peut demander. Et puis, de nulle part, un assassin vêtu comme un flamant rose l’a défoncée d’une trappe ouverte jusqu’à sa mort. L’ignominie de tout ça. Coup de pied dans une trappe par un flamant rose. Il s’en est tiré aussi. « Un accident », ont-ils dit. Personne déjà soupçonne le flamant rose.

Dans un jeu qui se prend au sérieux, un tueur amnésique traquant les membres d’une cabale tirant secrètement les ficelles de la politique mondiale dans les coulisses serait encore plus excitant que la dernière saison de Évasion de la prison. Plutôt que de se contenter d’être un thriller techno au visage po, Hitman 2 – heureusement – ​​sait exactement à quel point c’est ridicule, embrasse l’absurdité, et parfois, va à fond dans le territoire de la comédie noire. Le meurtre a rarement été aussi amusant.

Chacune des demi-douzaines de missions commence à peu près de la même manière. Vous incarnez l’agent 47 – un tueur à gages sans remords qui n’a aucun souvenir de son enfance – et votre gestionnaire typiquement anglaise, Diana, vous confie un travail. Elle vous donnera le bas sur une cible ou deux que quelqu’un est prêt à payer beaucoup d’argent pour s’en sortir, et ensuite c’est à vous de trouver la meilleure façon de le faire.

Les contrats se déroulent tous dans des bacs à sable séparés et assez importants. Vous visiterez une jungle dense, des rues urbaines surpeuplées, des banlieues calmes et des fêtes somptueuses, chacune offrant ses propres risques et opportunités. Les assassinats sont des puzzles méticuleusement élaborés et c’est votre travail de les résoudre en utilisant la furtivité et parfois action. Les tactiques sournoises sont à l’ordre du jour ici, et faire passer un meurtre pour un accident tragique – bien qu’hilarant – est à chaque fois très gratifiant. Plus vous êtes sournois, mieux c’est car a) vous obtiendrez un meilleur score une fois le niveau terminé si vous n’êtes ni vu ni entendu, et b) les mécanismes de tir à la troisième personne sont aussi rudes que le cul d’un blaireau.

Lorsque vous vous promenez au début d’une mission, vous obtiendrez occasionnellement des informations ou entendrez une conversation qui pourrait contenir des informations juteuses que vous pouvez utiliser à votre avantage. Appuyer sur le pavé tactile tout en écoutant l’une de ces conversations vous permet de suivre l’indice, et de le mener à terme vous mettra souvent dans la position idéale pour un meurtre. Ces itinéraires à travers les niveaux sont généralement divertissants et vous offrent souvent l’occasion de réaliser certains des assassinats les plus élaborés et les plus amusants, mais vous pouvez les désactiver si vous trouvez que cela rend le jeu un peu trop facile.

Il nous a fallu environ une heure pour terminer la plupart des missions, mais ce temps n’inclut pas les rechargements nécessaires lorsque tout est devenu un peu en forme de poire. Heureusement, le système de sauvegarde automatique est assez indulgent pour la difficulté standard, et donc si un voisin au gros nez entre dans la pièce alors que vous êtes à mi-chemin de la noyade de votre cible dans les toilettes, vous pouvez revenir à une partie antérieure de le niveau sans avoir à tout refaire. C’est une aubaine car il y a énormément d’essais et d’erreurs impliqués pour déterminer où vous pouvez aller et ce que vous pouvez faire sans attirer l’attention sur vous-même ou vos actes ignobles.

Une fois que vos cibles ont acheté la ferme et que l’agent 47 s’est échappé, vous recevrez une note basée sur l’efficacité de votre meurtre. Tuer quelqu’un d’autre que les cibles nuit à votre score, en plus d’être vu ou de prendre beaucoup de temps, tout en faisant passer les assassinats pour un accident, en portant des déguisements et en ne laissant aucune trace de votre présence vous en rapportera un meilleur. Plus vous obtenez un meilleur score, plus vous montez de niveau, ce qui débloque à son tour des objets que vous pouvez désormais utiliser lors de la relecture de la mission ou dans les futures. Déverrouiller la mallette, par exemple, vous permet de dissimuler une arme à l’intérieur et de la transporter dans des zones où vous êtes fouillé par la sécurité, ce qui signifie que vous pouvez aborder des missions que vous avez déjà terminées en utilisant des tactiques qui n’étaient pas disponibles la première fois. .

Si vous avez joué au redémarrage de Hitman en 2016, tout cela vous semblera incroyablement familier. Et c’est. Hitman 2 adopte l’approche « si ce n’est pas cassé, ne le répare pas » pour les suites, et vous ne devriez donc pas vous lancer là-dedans en vous attendant à de nouvelles mécaniques ou fonctionnalités révolutionnaires. Il existe un mode multijoueur en ligne, qui ajoute une séquence de compétition au meurtre, et dans une belle touche, si vous avez déjà payé pour Hitman, vous pouvez télécharger toutes les missions de ce jeu à jouer ici sous une forme remasterisée.