Critique : Guilty Gear Strive (PS5) – Un jeu de combat exceptionnel qui place la barre très haut pour les visuels et le jeu en ligne

Guilty Gear a toujours été massivement sous-estimé en tant que série de jeux de combat. La franchise, qui a lancé des coups de poing sur la PlayStation d’origine en 1998, n’a cessé d’accumuler une base de fans incroyablement fidèle au cours des deux dernières décennies, mais elle n’a jamais été en mesure de séduire une foule plus traditionnelle. Et c’est vraiment dommage, car Guilty Gear, du moins dans ses formes les plus récentes, devrait être vénéré pour ses réalisations artistiques et son gameplay captivant.

Guilty Gear Strive est spécialement conçu pour briser les barrières et offrir une incarnation plus accueillante. Complet avec des visuels à couper le souffle et un gameplay plus accessible (nous développerons ces deux points plus tard), Strive représente une nouvelle direction pour la série, car elle tente de parcourir un très fine ligne entre attirer les nouveaux arrivants et satisfaire son public hardcore établi.

La plupart des jeux de combat évitent les changements drastiques au fur et à mesure qu’ils passent d’un épisode à l’autre. Tekken, par exemple, n’a jamais vraiment modifié ses mécanismes de base – il les a simplement ajoutés ou évolués au cours de sept titres principaux. Et bien que cela soit également largement vrai pour Guilty Gear, Strive apporte des changements importants au niveau du système par rapport à son prédécesseur, Guilty Gear Xrd: Rev 2.

Guilty Gear Strive ressemble toujours à Guilty Gear – mais c’est définitivement un autre type de Guilty Gear. Le Rev 2 susmentionné était et est toujours un jeu de combat extrêmement dense, offrant des couches sur des couches de profondeur technique. Parfait pour les vétérans de Guilty Gear, intimidant pour les nouveaux joueurs.

Guilty Gear Strive, en revanche, est beaucoup plus accessible. Pour commencer, c’est un jeu de dégâts beaucoup plus élevé que Rev 2. C’est-à-dire que les personnages ont moins de santé et que les combats se terminent généralement beaucoup plus rapidement. En tant que tel, l’accent est moins mis sur les combos complexes – des combos qui nécessitent des doigts habiles et une connaissance approfondie des divers mécanismes du jeu. Les débutants peuvent sauter dans Strive et infliger immédiatement de gros dégâts avec des mouvements sympas et faciles à utiliser – et c’est un crochet crucial pour tout jeu de combat moderne.

Cependant, dire que Strive manque de profondeur est absurde – c’est juste que c’est beaucoup plus accueillant en surface. Au moment d’écrire cette critique, il est évidemment encore tôt, mais les subtilités du jeu de niveau supérieur commencent déjà à s’épanouir. Entre les affrontements spécifiques aux personnages et l’utilisation de l’annulation romaine – un mécanisme qui peut être utilisé pour annuler dans et hors de différents mouvements – il y a encore tellement à apprendre.

Mais en ce moment, le succès le plus important pour Strive est qu’il est fantastique de jouer. Ce n’est peut-être pas aussi rapide, frénétique et nerveux que Rev 2, mais c’est génial de faire atterrir un gros vieux compteur sur le visage de votre adversaire. Les animations, les étincelles, les effets sonores craquants – tout s’additionne et c’est glorieux.

En effet, Guilty Gear Strive est un jeu ridiculement beau. C’est facilement la version la plus impressionnante d’Arc System Works à ce jour, et cela en dit long quand nous avons déjà des goûts comme Rev 2, Dragon Ball FighterZ et Granblue Fantasy Versus à regarder. Nous pensons qu’il est facile d’affirmer que Strive est les meilleur jeu de combat jamais créé. Des conceptions de personnages impeccables aux techniques graphiques époustouflantes utilisées par le développeur, Strive est une merveille visuelle. Même si vous n’avez aucun intérêt pour les jeux de combat, vous pouvez regarder Strive en mouvement et être impressionné par ses réalisations artistiques.

Et les visuels sont quelque chose que les jeux de combat doivent maîtriser, de peur que cela ne nous rappelle Marvel vs. Capcom: Infinite. Arc System Works repousse les limites avec Strive et mérite d’être applaudi. Heureusement, Strive a également le gameplay pour soutenir son talent artistique, c’est pourquoi il est si facile de passer des heures à apprendre différents personnages et stratégies.

En parlant de cela, la liste des personnages de Strive n’est pas vraiment énorme au lancement – il n’y a que 15 combattants parmi lesquels choisir – mais ils sont tous brillamment conçus et diversifiés à la fois dans leur attrait et leur style de jeu. La plupart sont des personnages de retour qui conservent leur approche globale et bon nombre de leurs attaques spéciales des jeux précédents, mais un système de combo modifié signifie que vous ne pouvez pas simplement appuyer sur les mêmes boutons que ceux que vous appuyiez dans Rev 2 et vous attendre à des résultats similaires.

C’est vraiment là que l’un des changements les plus importants et sans doute les plus controversés de Strive entre dans l’équation. Les combos «Gatling» – un incontournable des titres Xrd – ont été considérablement dilués. Fondamentalement, ‘Gatlings’ permet aux joueurs de lier toutes sortes d’attaques afin de créer des chaînes de combo uniques, et il y avait beaucoup de plaisir à découvrir des itinéraires optimaux pour un maximum de dégâts.

Dans Strive, les combos sont beaucoup moins libres, optant pour des itinéraires (pour la plupart) gravés dans le marbre. Il y a une perte indéniable de créativité ici dans la poursuite de l’accessibilité, et c’est une décision qui ne sera pas particulièrement bien acceptée par certains inconditionnels de Guilty Gear. Cela dit, le système Roman Cancel de Strive, qui a été ajusté pour être plus flexible, cède la place à un autre type de créativité. Et encore une fois, étant un jeu de dégâts plus élevés, les mécanismes plus ancrés de Strive fonctionnent extrêmement bien dans la pratique. Pour réitérer, Strive est toujours Guilty Gear, mais ce n’est pas Xrd – et c’est parfaitement bien, tant que vos attentes sont en échec.

Maintenant, parlons du jeu en ligne de Strive. Composante essentielle de tout bagarreur moderne, la qualité du netcode peut faire ou défaire un jeu de combat. Dans le cas de Strive, c’est là que cela fait honte à la concurrence. Tout simplement, Arc System Works a implémenté le meilleur netcode de jeu de combat que nous ayons jamais connu. Nous avons joué contre des gens au Japon et la connexion a été incroyablement fluide. Affronter des joueurs plus près de chez soi, c’est comme jouer localement. C’est, sans aucun doute, la nouvelle norme pour les jeux de combat à l’avenir. Sans devenir trop technique, les avantages sans précédent du rollback netcode sont prêchés par les membres clés de la communauté des jeux de combat depuis des années, et avec Strive, ces avantages sont clairs comme du cristal. Une fois que vous l’avez essayé, vous ne pouvez plus revenir en arrière.

Le netcode exceptionnel fait de Strive un plaisir de jouer en ligne, que ce soit contre des amis ou des étrangers du monde entier. Il est donc dommage que le système de lobbying basé sur les avatars de Strive semble si peu intuitif. Cela peut être contourné en recherchant des adversaires en mode entraînement, mais cela reste un obstacle inutile, surtout lorsque les matchs eux-mêmes sont si simples.

Quant aux offres solo de Strive, elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas géniales non plus. Ses modes arcade et versus CPU sont assez standard (moins le outrageusement patron secret bon marché dans le premier), et c’est à peu près aussi bon que possible. Il y a aussi un mode histoire complète, mais comme c’était le cas dans les jeux Xrd, c’est entièrement cinématographique. Pour être juste, c’est incroyablement bien fait – certaines parties sont vraiment là pour regarder un anime de haute qualité – mais à moins que vous ne soyez profondément dans la tradition de Guilty Gear, préparez-vous à être complètement perdu sur les points les plus fins.

Notre plus gros problème avec les modes solo de Strive est que vous êtes à peine récompensé pour les avoir joués. L’argent du jeu peut être dépensé pour la «pêche» – essentiellement pour des objets aléatoires tels que des cosmétiques d’avatar, des concepts artistiques et des morceaux de musique d’anciens jeux. Il y a beaucoup de choses à débloquer, mais la somme d’argent que vous collectez dans les modes solo est inexplicablement avare.

Pour le contexte, combattre en ligne et augmenter le rang du personnage que vous avez choisi vous rapporte des milliers de dollars dans le jeu. Battre 20 adversaires d’affilée en mode survie ? 30 dollars. Jouer contre le CPU ? Zéro dollar. Rejouer le mode arcade avec votre personnage préféré ? Zéro dollar. Bien que nous comprenions l’incitation à jouer en ligne, nous ne voyons pas pourquoi les joueurs devraient être pénalisés pour jouer seuls et potentiellement apprendre les tenants et les aboutissants du jeu à leur propre rythme. Une décision déroutante compte tenu du positionnement de Strive en tant que Guilty Gear plus accessible.

Enfin, nous devons mentionner la bande originale de Strive, car c’est une collection de bangers absolus. c’est la partition la plus diversifiée sur le plan instrumental de la série à ce jour, mais elle a toujours un rock lourd en plein essor. Chaque personnage a son propre thème et, dans l’ensemble, la bande originale relie la vision artistique du titre. C’est une vieille blague parmi les joueurs de dire que les bandes sonores de Guilty Gear sont livrées avec un jeu gratuit, et avec Strive, la musique est certainement une fonctionnalité remarquable, d’autant plus qu’un catalogue de pistes de titres précédents est également inclus.