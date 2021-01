CRITIQUE – Grand Ivan (2021, Thea Sharrock)

Grand Ivan est la nouvelle fonctionnalité Disney arrivé hier au Brésil (22) par le diffusion Disney +.

Le film est réalisé par Thea Sharrock (Comme je l’étais avant toi) et le script est écrit par Mike White. Dans le casting sont Bryan Cranston, Angelina Jolie, Sam Rockwell et Danny DeVito.

SYNOPSIS

Dans Grand Ivan, un gorille très spécial appelé Ivan souffre de ne pas connaître son propre passé. Avec l’aide de votre ami Rubis, un bébé éléphant, ils recherchent des indices pour percer les mystères liés à la vie passée d’Ivan et planifier une évasion de la captivité dans laquelle ils vivent.

ANALYSER

Après un très étrange Le roi Lion (2019), qui a montré qu’une histoire de famille ne sauve pas un film avec des techniques douteuses, Grand Ivan cela vient comme un soulagement. L’utilisation de CGI est précise et avec un casting d’acteurs vocaux extrêmement captivants, elle transmet de vraies émotions. De cette façon, la fonctionnalité pourrait même être intéressante s’il n’y avait pas son script faible.

Le film réalisé par Thea Sharrock et produit par Angelina Jolie est adapté d’un livre pour enfants écrit par KA Applegate. Les deux ont été inspirés par la véritable histoire des gorilles Ivan, l’animal a été capturé bébé au Congo puis sauvé des braconniers. Ivan a vécu ses trois premières années en famille, mais a fini par aller dans un cirque installé dans un centre commercial, où il a passé 27 ans.

De nos jours, laisser un gorille dans une fenêtre de centre commercial serait horrible pour n’importe qui. Mais dans les années 1960, capturer des animaux pour les exposer sans aucun problème était courant. Dans Grand Ivan, nous suivons l’histoire du gorille à dos d’argent de la grande star du cirque à ses pas de retour à la nature.

Tant dans le film que dans la vraie vie, Ivan développé un goût pour la peinture. Le gorille a littéralement peint son désir de liberté, ce qui l’a rendu célèbre et a attiré l’attention du public. Cependant, le scénario mal développé et pressé disqualifie le poids émotionnel de la vie d’Ivan.

En ce sens, le film va bien dans sa mise en scène et ses performances. Bryan Cranston dans le rôle de Mac, le propriétaire de cirque porte ce stéréotype du petit homme d’affaires qui ne veut pas voir son entreprise échouer (est-ce vous, Walter White?). Toujours dans les performances de chair et d’os, Ariana Greenblatt comme c’est adorable Julia c’est expressif et captivant.

Dans l’équipe de doublage, il y a un casting de stars. Pour la voix calme et patiente de Ivan, Sam Rockwell C’était le bon choix. Le grand gorille a toujours le meilleur ami, le chien Bob exprimé par Danny DeVito c’est un relief comique avec des blagues très bien placées et subtiles. Le vieil éléphant sage Stella est exprimé par Angelina Jolie que lorsqu’il porte un certain ton de tristesse dans la voix contraste avec le bébé éléphant joyeux Rubis, exprimé par les jeunes et talentueux Prince de Brooklyn.

Même les animaux figuratifs comme le poulet (Chaka Khan) qui utilise un appareil qui lui permet de frapper des balles de baseball; un lapin (Ron Funches) qui monte dans un petit camion de pompiers; un ara bavard (Phillipa Soo); un phoque (Mike White) qui équilibre une balle et le caniche Snickers (Helen Mirren) fait un excellent travail d’actrice.

Entre temps, Grand Ivan prouve que même pour les films animaliers, il ne suffit pas de grands acteurs si le scénario gaspille chaque scène. Par conséquent, le film présente des arcs très déconnectés les uns des autres et ne plonge jamais vraiment dans un thème. Soyez le fait que Ivan ne plus être la star du spectacle avec l’arrivée de Rubis ou votre cadeau pour la peinture.

Donc, en ne fixant pas le rythme du récit, Grand Ivan passe par ce qui pourrait être un message fort de liberté et d’empathie pour les animaux. Même avec de grands effets spéciaux qui démontrent les émotions des animaux sans atteindre la limite de l’étrangeté, le film n’est pas garanti. Mais, aux yeux des enfants, O Grande Ivan est un plat plein de moments amusants et touchants. Après tout, qui n’aime pas parler des animaux?

VERDICT

Grand Ivan est un film qui s’efforce d’envoyer un message d’amour important aux animaux, mais échoue dans son scénario mal développé. Le manque de profondeur des personnages n’est oublié que par les grandes performances d’un casting solide.

Notre note

3,0 / 5,0

Regardez la bande-annonce doublée:

Grand Ivan est déjà disponible dans le Disney +.

