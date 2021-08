Critique: Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS5) – Une excellente extension d’Iki Island s’ajoute à une aventure déjà incroyable

Avant de commencer : si vous cherchez un aperçu du jeu de base, consultez notre Test de Ghost of Tsushima PS4. Tous les points que nous avons soulevés dans cette critique s’appliquent également à Ghost of Tsuhima: Director’s Cut. Dans cette revue, nous nous concentrons sur les nouveautés.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut revitalise l’épopée du monde ouvert de Sucker Punch un peu plus d’un an après sa sortie originale. Il s’agit du même jeu de base – la même histoire du samouraï vengeur Jin Sakai – mais il est fourni avec la toute nouvelle extension Iki Island. Et sur PlayStation 5, Director’s Cut propose un retour haptique, une synchronisation labiale japonaise complète et encore plus court — c’est-à-dire inexistant — temps de chargement.

Si vous n’avez pas joué au Ghost of Tsushima original sur PS4, c’est le moment de vous lancer. L’extension Iki Island est évidemment le principal attrait ici, et cela vaut chaque centime. Une toute nouvelle masse continentale à explorer pour Jin, Iki a son propre scénario, ses personnages, ses quêtes secondaires et ses activités. Il s’agit essentiellement d’un « acte » supplémentaire de Ghost of Tsushima, qui s’intègre plutôt bien dans l’expérience existante.

Iki présente une histoire personnelle, alors que Jin est forcé de se réconcilier avec son passé. Jin était déjà un protagoniste solide dans le jeu principal. Un peu trop stoïque, peut-être, mais sympathique, et le regarder se frayer un chemin sanglant de la justice à travers Tsushima était suffisant pour vous inciter à prendre sa revanche. Mais l’extension donne à Jin une dimension supplémentaire, permettant à sa personnalité de mieux respirer. C’est en partie parce qu’Iki semble plus solitaire ; les personnages secondaires du jeu principal ne sont pas là, et l’accent est donc mis sur Jin et son passé mentionné précédemment.

Cela ne veut pas dire qu’Iki est déserte – Jin jette son épée avec un certain nombre d’alliés improbables – mais comparée à Tsushima, la nouvelle île semble indomptée. Des structures envahies par la végétation jonchent des parties du paysage et les routes boueuses disparaissent dans des forêts enchevêtrées. Iki est une île que les samouraïs n’ont pas réussi à conquérir, et elle n’abrite donc que des bandes dispersées de voleurs et de pirates. En termes d’échelle, Iki a à peu près la taille de la carte de l’acte final de la campagne principale, mais il est plus densément peuplé de lieux, de points de repère et de secrets. Au total, il nous a fallu environ 17 heures pour voir tout ce qu’Iki a à offrir.

C’est donc une extension charnue, mais ce sont les excellentes missions d’histoire qui se démarquent. Comme mentionné, Jin a un intérêt très personnel dans tout cela, et il est la proie de l’Aigle – un chef de clan mongol qui utilise des poisons et du mysticisme. Tout comme sur Tsushima, le but ultime de Jin est de débarrasser Iki des envahisseurs mongols, mais les méthodes de l’Aigle donnent à l’expansion un ton différent. Non seulement Jin doit faire face à de nouveaux types d’ennemis mortels, mais il doit également lutter contre des visions cauchemardesques, provoquées par l’ingérence de l’Aigle. C’est étonnamment psychologique, et cela aide à distinguer le scénario d’Iki du drame de guerre du jeu principal.

Du point de vue du gameplay, Iki ne s’éloigne pas beaucoup de la formule Ghost of Tsushima, bien qu’il ajoute des rides bienvenues à la mécanique existante avec de nouveaux équipements, qui renforcent les styles de jeu spécifiques. Étant donné que l’extension est accessible une fois que vous atteignez l’acte 2 dans la campagne principale, il est compréhensible que Sucker Punch ne veuille rien ajouter qui modifie les règles. Au lieu de cela, Iki ajoute de la profondeur à l’ensemble. Que vous préfériez la furtivité, le tir à l’arc ou le combat d’épée à épée, il y a quelque chose qui se cache sur Iki qui vous fera réévaluer votre approche.

Inutile de dire que l’extension Iki Island renforce Ghost of Tsushima dans son ensemble – et c’est déjà l’un des meilleurs titres du monde ouvert que l’argent puisse acheter. Cela dit, Iki est plus ou moins le même. Si vous n’êtes pas un fan du jeu principal, l’extension ne vous fera probablement pas changer d’avis. Sachez simplement que vous manquez des sanctuaires pour animaux, où Jin peut caresser de petits singes.

Pour en revenir à ces fonctionnalités PS5, c’est le retour haptique qui fait la plus grande différence. Bien que ce ne soit pas l’exemple le plus transformateur du dernier système de Sony, il ajoute des grondements immersifs à à peu près tout. Le bruit sourd des sabots de votre cheval en plein galop. Le violent affrontement des armes. Les fortes et soudaines rafales de vent. Vous pouvez même sentir les battements de cœur de Jin à travers le contrôleur alors qu’un ennemi s’approche de sa cachette. Il ne fait aucun doute que l’haptique insuffle encore plus de vie au monde déjà dynamique du jeu. Et si vous n’aimez pas les nouveaux grondements, vous pouvez toujours vous diriger vers le menu des options et réduire les commentaires, ou les désactiver complètement.

Il convient de noter que, graphiquement, Director’s Cut ressemble à la version PS4 du jeu de base, fonctionnant sur PS5 via une rétrocompatibilité. C’est toujours 4K dynamique à 60 images par seconde sur PS5, et les performances sont parfaites partout. Nous avons cependant remarqué que Director’s Cut semble améliorer quelques animations ici et là – et certains menus ont reçu une refonte bienvenue.