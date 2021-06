Critique: Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) – Une mise à niveau PS5 bienvenue et Yuffie Stars dans une extension courte mais solide

Final Fantasy VII Remake Intergrade est la version PlayStation 5 de Final Fantasy VII Remake, offrant des graphismes améliorés et de meilleures performances techniques. Inutile de dire que cela fait monter l’aventure d’un cran, et lorsque vous ajoutez Episode INTERmission dans le mix, vous avez l’impression que Remake est devenu un package plus complet.

Dans cette revue, nous couvrirons à la fois Intergrade et INTERmission en morceaux séparés, avec une conclusion complète à la fin.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Pour les non-initiés, Final Fantasy VII Remake raconte – et réinvente, dans une large mesure – les premières heures de l’original Final Fantasy VII. Il retrace les actions d’AVALANCHE, une organisation qui se mobilise contre la tyrannique Shinra – une société énergétique toute-puissante qui saigne littéralement la planète à sec afin de maintenir sa domination. L’intégralité de Remake se déroule à Midgar, une immense ville industrielle qui abrite les principales opérations de Shinra.

Vous incarnez principalement Cloud Strife, un mercenaire apparemment indifférent et ancien SOLDAT de Shinra – un combattant d’élite imprégné de la puissance traitée de la planète elle-même. Le jeu s’ouvre avec Cloud actuellement employé par AVALANCHE, alors que le groupe effectue son premier assaut sur l’un des réacteurs énergétiques de Midgar, avec l’intention de le faire exploser.

C’est toujours un acte d’ouverture fantastique qui donne vraiment le ton pour le reste de la sortie. Final Fantasy VII Remake est à son meilleur au cours de ces séquences d’histoire plus ciblées, où il combine des personnages sympathiques, des cinématiques fluides et un excellent système de combat pour un grand effet. En dehors de ces morceaux de haute qualité, cependant, Remake reste un peu malavisé dans sa structure.

Étirer les premières heures de Final Fantasy VII sur un jeu entier de 40 heures allait toujours être le plus grand défi de Remake, et malheureusement, ses pires moments semblent toujours être un remplissage inutile. Parfois, la narration allongée Est-ce que travail, offrant à la distribution un meilleur développement des personnages et des rôles plus impliqués dans le récit. Mais il y a aussi des points où il est clair que Square Enix essayait de combler les choses, de peur que cela ne se termine par un jeu plus court.

Ne vous méprenez pas maintenant ; les hauts de Remake dépassent de loin les bas dans l’ensemble, mais la qualité est toujours incohérente. Pour chaque bataille de boss en plein essor et tout à fait brillante, il y a quelques minutes de couloir sans incident et des niveaux parodiques de réduction des écarts. Une partie de la conception environnementale de Remake est si linéaire et inintéressante qu’elle peut commencer à ressembler à une simulation de marche vraiment étrange.

Heureusement, il y a plus que suffisamment d’incitations pour faire passer les parties les plus faibles de Remake. Comme évoqué, l’action est de premier ordre. Un système de combat hybride, qui fusionne les mouvements et les attaques en temps réel avec la magie et les capacités basées sur le commandement, est probablement la meilleure chose qui soit arrivée à Final Fantasy depuis des années. Changer de personnage, frapper les faiblesses ennemies et infliger des dégâts énormes à vos ennemis est extrêmement satisfaisant. Entre ses scènes d’histoire à gros budget et ses batailles explosives, il y a un génie de Remake qui brille à travers le fouillis.

Et sur PS5, il est utile que Remake puisse fonctionner à 60 images par seconde. Intergrade est livré avec deux modes graphiques : performance et fidélité. Le premier augmente la fréquence d’images à 60 au détriment de la résolution (nous pense c’est à ou autour de 1620p, ce qui n’est pas mal du tout), tandis que ce dernier fournit un support 4K à 30fps plafonné. Oh, et un mode photo a été ajouté, ce qui est toujours une belle touche.

En effet, votre bouton Créer va probablement obtenir un entraînement décent avec Intergrade, étant donné que le jeu peut souvent sembler époustouflant. Sur PS5, les effets d’éclairage améliorés sont un vrai régal, en particulier pendant les scénarios nocturnes où l’électricité de Midgar scintille dans la vie. Quand ça a l’air bien, ça a l’air sacrément bien.

Mais essayez de ne pas regarder quand vous êtes dans les bidonvilles, car beaucoup de ces terrible les textures qui ont tourmenté la version PS4 sont toujours présentes. Certains des exemples les plus dignes d’un mème ont été corrigés – la porte de l’appartement de Cloud, par exemple – mais les détails environnementaux les plus fins, comme les tas de ferraille, l’herbe et les enseignes de magasins, sont encore scandaleusement flous.

Final Fantasy VII Remake Intergrade : Intermission de l’épisode

Accessible directement depuis le menu principal du jeu, l’épisode INTERmission au nom frustrant est une campagne distincte mettant en vedette Yuffie – un jeune ninja du pays lointain de Wutai qui a pour mission d’infiltrer le siège de la Shinra. Avec un nouveau personnage nommé Sonon, Yuffie parcourt un certain nombre de quartiers délabrés de Midgar, ce qui en fait une aventure amusante, quoique de courte durée.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de noter que l’INTERmission est ne pas inclus avec Final Fantasy VII Remake Intergrade si vous effectuez une mise à niveau gratuite à partir de la version PS4 et doit être acheté séparément. Si vous êtes un premier acheteur sur PS5, INTERmission est livré avec Intergrade.

L’INTERmission de l’épisode se compose de deux chapitres d’histoire, d’une durée d’environ deux à trois heures. L’intrigue elle-même se déroule pendant l’histoire principale de Remake, juste après que Cloud et ses collègues ont réussi leur deuxième bombardement de réacteur. Le DLC est en fait assez bien lié au récit central, fournissant un contexte supplémentaire sur ce qui se passe autour de Midgar à l’époque, alors que le chaos commence à prendre au piège la ville.

Dans l’ensemble, INTERmission est un mélange bien rythmé d’histoire, d’aventures linéaires et de combats nets. L’agilité de Yuffie signifie qu’elle peut effectuer une plate-forme contextuelle, ce qui rend l’exploration plus dynamique que ce que vous trouverez dans le jeu principal. Elle peut se balancer à travers les interstices, courir le long des murs et lancer son shuriken géant sur des objets éloignés. Mettez tout cela ensemble, et la conception de niveau du DLC en profite définitivement. Cela n’a rien d’époustouflant, mais c’est la base d’une solide aventure.

Le combat est aussi assez intéressant. Sonon est votre seul autre membre du groupe, mais il ne peut pas être contrôlé directement. Ce n’est pas un changement aussi important qu’il y paraît, car vous êtes toujours libre de donner des commandes à Sonon. L’astuce consiste à utiliser ses capacités aux côtés des attaques de Yuffie, créant ainsi un rythme gratifiant. De plus, Yuffie est capable à la fois de combat rapproché et de combat à longue distance, ce qui en fait le personnage le plus approfondi de son remake en termes de gameplay.

Au début, comprendre les bizarreries de Yuffie peut être un peu écrasant – d’autant plus qu’elle commence au niveau 25 avec une gamme de matériaux et de capacités déjà débloquées – mais le DLC a une bonne courbe de difficulté qui vous donne le temps de trouver votre équilibre. Elle peut également « se mettre en synergie » avec Sonon, ce qui conduit à des attaques spéciales extrêmement flashy – parfaites pour porter le coup de grâce à un boss particulièrement têtu.

En ce qui concerne les éléments facultatifs, il n’y a que quelques quêtes secondaires à ramasser dans Episode INTERmission. L’un vous voit chercher des tracts dans et autour des bidonvilles du secteur 7 – ce qui est à peu près aussi intéressant que cela puisse paraître – et les autres vous demandent de maîtriser le nouveau mini-jeu de Fort Condor.

Dans la même veine que les jeux de cartes à collectionner des précédents titres de Final Fantasy, Fort Condor vous encourage à rechercher et à vaincre d’autres joueurs tout en accumulant un deck de plus en plus puissant. Dans ce cas, votre deck est composé de différentes unités Shinra – de jolies petites représentations polygonales de la réalité. Dans les matchs de Fort Condor, vous placez vos unités sur une petite carte afin à la fois d’attaquer la base de votre adversaire et de défendre la vôtre.

C’est une stratégie en temps réel assez basique, mais c’est un mini-jeu amusant. Différents types d’unités ont des forces et des faiblesses différentes, il s’agit donc principalement de contrer les déploiements de votre adversaire. Les unités plus fortes sont plus chères à invoquer, et bien que le mini-jeu commence à favoriser l’agressivité totale dans les matchs ultérieurs, il y a toujours du plaisir à bricoler avec votre équipe. Avec une compréhension raisonnable de Fort Condor, vous pouvez battre à peu près tout le monde en une heure environ, mais c’est une distraction décente.