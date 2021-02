Critique: Farpoint (PS4) – Articles FPS de base sur les fissures avec une action VR convaincante

Republié le vendredi 26 février 2021: Nous rapportons cette critique des archives suite à l’annonce de Gamme PS Plus de mars 2021. Le texte original suit.

Farpoint est à la fois le jeu de tir à la première personne le plus innovant et le plus primitif auquel vous jouerez cette année. Le prochain titre PlayStation VR de tentpole, cette histoire de science-fiction vous emmène sur une planète extraterrestre et vous arme d’un tout nouveau périphérique pour garder les bugs spatiaux à distance. Ainsi, alors que la conception du jeu peut parfois sembler résolument datée, c’est la nouveauté de brandir une véritable arme dans la réalité virtuelle qui porte les débuts d’Impulse Gear sur la ligne.

Vous incarnez un pilote chargé de ramener à la maison quelques boffins à craquer. Ils sont amarrés sur le Pilgrim, une station spatiale conçue pour enquêter sur une anomalie de rayonnement près de Jupiter. Bien sûr, il ne faut pas beaucoup de minutes pour que les choses tournent mal, avec un trou de ver qui s’ouvre et emmène notre héros intrépide – et scientifique debout – vers une terre lointaine habitée par des araignées de la taille du Taj Mahal.

L’histoire est maladroitement racontée à travers des flashbacks décodés, et elle peut se déplacer un peu trop rapidement pour faire passer son message. Cependant, à part l’écriture martelée, il y a des moments étonnamment humains et finit par être plus engageant que vous ne le pensez. Cela ne veut pas dire qu’il va gagner des prix, mais la façon dont les personnages interagissent – d’autant plus que tout se déroule dans la réalité virtuelle – est assez impressionnante.

Et c’est probablement le titre PlayStation VR le mieux présenté à ce jour: il est certainement à la hauteur de son surnom de véritable version de réalité virtuelle AAA. Les environnements – en particulier ceux plus tard – ont un grand sens de l’échelle, et même si le monde peut sembler un peu vide, cela a du sens dans le contexte de l’histoire. Les modèles d’armes sont particulièrement détaillés, ce qui est aussi bien vu que vous pouvez les retourner entre vos mains à l’aide du contrôleur de visée PlayStation VR.

Bien que vous n’ayez pas besoin de jouer avec l’accessoire – les gyroscopes du DualShock 4 sont exploités si vous ne le faites pas – c’est aussi essentiel que possible. Le pistolet est livré avec toutes les entrées que vous vous attendez habituellement à trouver sur un contrôleur PS4, mais il les cartographie de manière à ce qu’ils soient tous à portée de main pendant que vous manipulez l’arme en plastique comme une arme à feu authentique. Cela signifie que vous êtes capable de mitrailler et de tourner comme dans n’importe quel FPS ordinaire, mais tout en ayant un armement physique à portée de main.

Et bien que vous soyez gêné par la gamme habituelle de problèmes liés à PlayStation Move – vous rencontrerez des dérives de temps en temps, et vous ne pouvez évidemment pas tirer directement derrière vous – cela fonctionne étonnamment bien. Pour viser votre fusil d’assaut futuriste, il vous suffit de regarder le canon de votre arme virtuelle, tandis que le tir aveugle et le fait de vous pencher autour de la couverture fonctionnent de manière assez intuitive, aussi; par opposition à l’apprentissage des pressions sur les boutons, vous faites simplement ce qui semble naturel.

Cette nouveauté élève le jeu au-delà de son design distinctement des années 90, qui peut grincer dans les heures d’ouverture. La sortie dépend un peu trop des types d’ennemis répétés, et bien qu’elle augmente sérieusement les enjeux de la seconde moitié de la campagne, vous devrez supporter un peu d’ennui dès le début. Que ce soit parce que le développeur voulait faciliter les joueurs, nous ne sommes pas tout à fait sûrs, mais le titre peut être un peu lent à démarrer.

Heureusement, le dernier tiers en particulier accélère vraiment les choses – à la fois narrativement et en termes d’action. Les ennemis peuvent être un peu spongieux, mais le combat est tellement amusant – aidé, bien sûr, par le contrôleur de visée PlayStation VR – que cela ne vous dérangera pas trop. La satisfaction de marquer un tir à la tête – parfaitement jugée par la profondeur de la scène via 3D stéréoscopique et viser physiquement avec l’arme dans vos mains – est profonde et aide le jeu à se démarquer.

Il y a cependant un cas certain de nouveauté en jeu: la campagne ne serait pas aussi mémorable sans la réalité virtuelle, et le jeu de tir serait également plus faible. Vous pouvez sentir qu’il y a plus qui aurait pu être fait aussi: vous avez la liberté de vous déplacer où vous voulez, mais la sortie ne vous incite jamais vraiment à explorer, vous donnant l’impression d’être de toute façon canalisé à travers les environnements.

Cela dit, vous passerez beaucoup de temps dans le monde extraterrestre du titre, car la campagne d’environ six heures est complétée par des interprétations de type arcade des missions principales de l’histoire qui ajoutent des minuteries et des multiplicateurs de score au mélange. Cela offre en fait une incitation décente pour vous encourager à rejouer, et avec les classements en ligne ajoutés, vous serez sûr de passer un certain nombre d’heures dans ce mode si vous aimez le jeu de tir de base.

Bien sûr, il y a aussi une coopération en plus de cela, mais nous n’avons pas été en mesure de le tester complètement dans l’état de pré-sortie du titre. Le jeu semble très complet, cependant: le système de menus repose dans un environnement 3D que vous êtes libre d’explorer, et il change au fil du temps, avec des figurines et des peluches s’ajoutant à votre environnement au fur et à mesure que vous progressez. C’est cette utilisation intelligente du médium qui élève l’immersion de la réalité virtuelle par rapport aux jeux plus traditionnels.