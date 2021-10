Critique : Far Cry 6 (PS5) – Le meilleur jeu de la série, en quelque sorte

Si vous avez joué à Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5 ou Far Cry: New Dawn, alors vous savez déjà exactement à quoi vous attendre de Far Cry 6. Ubisoft est de retour avec un autre plat réconfortant. dans sa franchise FPS exotique en monde ouvert, et cette critique semble presque sans importance dans ses efforts pour expliquer ce qui est quoi pour la cinquième fois; la formule n’a vraiment pas changé depuis près de 10 ans. Ce que nous dirons alors, c’est que nous pensons que Far Cry 6 est le meilleur jeu de la série à ce jour. Cependant, que cela signifie réellement quelque chose pour vous ou non dépend entièrement de votre tolérance pour le modèle de la franchise.

Vous voyez, si Far Cry 6 est votre première exposition à la formule Ubisoft dans ce genre de cadre, alors nous pensons que vous allez vraiment passer un excellent moment. C’est pourquoi nous pensons qu’il s’agit de la meilleure entrée à ce jour : Far Cry 6 a la meilleure carte du monde ouvert du lot, la meilleure variété d’armes et l’un des meilleurs méchants d’Anton Castillo. Joué par Giancarlo Esposito de Breaking Bad et Le Mandalorien gloire, c’est un méchant de bout en bout.

Ceux qui recherchent encore plus de Far Cry peuvent également se sentir en sécurité dans un achat ; ce sixième volet de la ligne principale regorge d’activités de type liste de contrôle à compléter et d’une immense carte à explorer. Le style d’action chaotique caractéristique de la série fait son retour, tout comme les personnages charismatiques et les compagnons de l’IA. Voila pour tous ceux qui ont besoin de plus de la même chose, alors.

Ce sont les fans épuisés par la formule actuelle qui peuvent fermer cette page Web et commencer la recherche d’un autre jeu à jouer car Far Cry 6 ne tente pas de subvertir les attentes. Le jeu est exactement comme vous l’imaginez, avec les bases habituelles à reprendre et les tâches principales subalternes à cocher. Si vous en aviez fait le plein d’entrées précédentes, Far Cry 6 est à éviter comme la peste. Seul l’ennui vous attend si cette boucle est déjà devenue obsolète. Cela crée tout un contraste avec notre affirmation que Far Cry 6 est le meilleur jeu de la série à ce jour, mais nous pensons que les déclarations peuvent coexister.

Ce que le jeu obtient avant tout, c’est son monde ouvert. Situé à travers l’île de Yara (vaguement basé sur Cuba), le cadre luxuriant et magnifique vous permet enfin de respirer. Après que Far Cry 5 ait fait de son mieux pour vous forcer à une confrontation à chaque tour, il est rafraîchissant de simplement marquer un emplacement sur la carte et de s’y rendre sans aucun conflit. Tout semble tellement plus libérateur, et combiné avec le nouveau système d’étui d’armes, cela fait du monde votre huître – même si un autre mécanicien introduit un système de classement dans chaque région.

Le titre récompense en fait le fait de ranger votre arme en marquant les ennemis sur la carte qui peuvent être soudoyés pour obtenir des informations, tandis que l’exploration d’une zone de haut niveau est beaucoup plus gérable si les hommes de main en patrouille supposent que vous êtes un civil plutôt qu’un combattant de la guérilla complotant pour prendre leur régime vers le bas. Cela peut sembler être une modification mineure de la boucle de jeu, mais cela vous offre une autre façon d’aborder les objectifs aux côtés de la furtivité habituelle et de toutes les tactiques de tir à l’arme à feu.

Si vous choisissez toujours le chemin de la plus grande résistance, cependant, un jeu de tir solide assure des fusillades intenses et agréables qui peuvent changer à la volée grâce à une énorme liste d’armes. Ubisoft est vraiment allé en ville à cet égard; des armes uniques peuvent être trouvées dans le monde ouvert avec des armes à feu standard, étoffant les possibilités de chargement avec des avantages spéciaux et des travaux de peinture distincts. Ensuite, il y a les armes Resolver, qui frisent l’absurdité. Un engin qui tire des CD sur les ennemis ? Vérifier. Un appareil agissant comme un IEM pour abattre immédiatement les chars ? Tu l’as eu. Un fusil de sniper capable de faire exploser des cibles ? Oh, vas-y alors. Compléter votre arsenal actif avec l’une de ces choses est une offre beaucoup trop tentante, et vous devriez absolument saisir l’occasion de le faire.

Ils contribuent à apporter encore plus de plaisir au déluge d’activités éparpillées sur la carte, dont beaucoup vous sont probablement très familiers. Prenez le contrôle des bases pour débloquer des points de déplacement rapides, gagnez des courses dans divers véhicules difficiles à manier pour marquer des déverrouillages et faites la course contre l’ennemi pour fournir des gouttes et récupérer des ressources pour améliorer vos propriétés. C’est encore une fois l’aspect qui peut faire ou défaire le jeu pour beaucoup. Il y a une sorte de divertissement insensé aux tâches, vous permettant de vous asseoir avec un podcast et d’effacer tous les travaux en suspens dans votre journal. Mais alors trop de cela est exactement ce qui rebute tant d’acheteurs potentiels. Vous seul savez si vous pouvez en supporter beaucoup plus.

Ensuite, il y a l’histoire, qui semble un peu plus impliquée que les entrées précédentes. C’est l’histoire typique du renversement d’un dictateur en lançant une révolution à sa porte, mais les personnages que vous en arrivez bientôt à appeler des alliés sont au moins mémorables et engageants. Far Cry 6 prend du temps pour donner à ses visages les plus importants un peu d’arc, les élevant instantanément au-dessus des personnalités à une note des titres passés. Les cinématiques à la troisième personne vous permettent également de mieux connaître le protagoniste Dani Rojas, avec ses réactions et discours (à choisir au début du jeu) affichés à la fois pour vous-même et pour les PNJ.

Giancarlo Esposito reçoit une quantité décente de temps d’écran en tant qu’antagoniste Aston Castillo, accompagné de son fils Diego. L’héritier n’est pas tout à fait d’accord pour diriger Yara d’une main de fer, créant des scènes intéressantes et des fils narratifs au fur et à mesure que vous progressez. Ce n’est pas comme si l’intrigue gagnerait des prix, mais les efforts du jeu pour adopter les cinématiques, les dialogues et l’histoire plus que les précédents sont les bienvenus.

La plus grande révision par rapport aux précédents titres Far Cry est peut-être le nouveau système d’équipement, qui remplace entièrement les arbres de compétences et attache à la place des avantages aux pièces d’armure que vous collectez. Ce n’est pas nécessairement un mauvais changement; c’est juste en quelque sorte là. Le jeu veut que vous coupiez et modifiiez constamment votre chargement en fonction de la situation, mais cela ne semble jamais vraiment justifié. Les avantages sont assez mineurs et ne supportent pas assez de poids pour vous convaincre de suspendre le jeu et d’équiper délibérément un certain équipement juste pour vous aider dans une situation difficile. Vous vous débrouillerez très bien en sélectionnant les pièces d’armure avec les meilleures statistiques, puis en oubliant complètement la fonctionnalité.

Il y a cependant un effet d’entraînement, et c’est le système de munitions ennuyeux. C’est un scénario de ciseaux en papier de pierre où trois types de munitions différents sont forts et faibles pour des types d’ennemis spécifiques, et cela ne correspond pas particulièrement bien à la façon dont Far Cry est joué. Vous êtes obligé de délimiter les bases ennemies et d’ajuster vos armes en fonction du type d’ennemis qui s’y trouvent, ce qui arrête le flux pendant que vous recherchez un établi à proximité afin d’apporter les modifications nécessaires. Et si vous ne vous embêtez pas à peaufiner votre armement et que vous vous heurtez à un ennemi résistant à vos limaces, alors vous avez une éponge à balles sur les mains. S’engager avec le système n’est pas agréable et l’ignorer rend le combat plus difficile – personne ne gagne.

Mais ces moments de frustration semblent quelque peu rares, car la quantité de contenu sert à chaque fois quelque chose de nouveau à faire. Encore une fois, vous pouvez être épuisé par ce genre de choses, mais les opérations spéciales vous transportent, vous et un autre joueur en ligne, vers des missions uniques conçues autour de nouveaux environnements. Les camps peuvent être améliorés avec des ressources trouvées sur le terrain, de nouveaux amigos essaient – ​​mais échouent toujours – de vous convaincre d’utiliser autre chose que l’adorable Chorizo, et différents types d’objets de collection offrent autre chose à rechercher. Soyez assuré qu’il y a tant à faire au-delà de la campagne principale.

Vous pouvez même prolonger votre temps de jeu en profitant simplement de la vue de temps en temps, car Far Cry 6 peut être un titre visuellement époustouflant. Des modèles de personnages détaillés et des vues spectaculaires font du jeu l’un des plus beaux disponibles sur PlayStation 5 à ce jour, couplé à un monde ouvert luxuriant et vibrant rempli de couleurs. Capturer un aperçu du coucher de soleil rayonnant à travers le feuillage pendant que vous explorez les régions les plus montagneuses de Yara est un vrai régal.

Un solide 60 images par seconde garantit que le jeu peut suivre à la fois les moments d’action fulgurante et les périodes plus calmes d’itinérance à travers la forêt, mais assez étrangement, les cinématiques se déroulent à la moitié de la vitesse. Cela crée une déconnexion plutôt bizarre car le jeu a l’air vraiment assez médiocre lorsqu’il tourne à 30 images par seconde pendant ces scènes; pourquoi Ubisoft a décidé de prendre cette voie nous bat. La faille technique de la marque de fabrique de l’éditeur fait également un retour avec une bonne quantité de déchirure d’écran. Ce n’est en aucun cas un briseur d’immersion, mais nous admettons que nous avons remarqué le problème beaucoup plus que dans les jeux Ubisoft précédents.