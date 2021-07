Critique: F1 2021 (PS5) – D’excellents ajouts en font le meilleur et le plus accessible des Sims F1

En règle générale, les jeux de sport annuels s’améliorent un peu d’année en année, et c’est certainement vrai pour la série de Formule 1 de Codemasters. Le simulateur de course sous licence officielle s’est progressivement amélioré chaque été et avec F1 2021, le studio a fait de merveilleux ajouts qui font de l’entrée de cette année l’une des meilleures.

Commençons par les bases d’abord, cependant. Fondamentalement, il est incroyablement difficile de critiquer ce jeu en ce qui concerne l’attraction principale : la conduite. Sur la piste, la sensation de vitesse et de danger est immense. Nous avons principalement joué à un niveau de difficulté standard, et même avec quelques passes décisives, on a l’impression que vous êtes toujours à un cheveu de ruiner vos chances – c’est un sport automobile exaltant et captivant, et la course exige toute votre attention à tout moment. Le modèle de manipulation est brillamment flexible; que vous soyez nouveau en F1 ou que vous soyez prêt pour une simulation complète, vous pouvez affiner le jeu pour vous convenir, plus ici que dans n’importe quelle itération précédente.

C’est l’une des choses qui nous a le plus impressionnés à propos de F1 2021. Le niveau de personnalisation que vous avez par rapport à votre propre expérience est étendu. Les styles de course Casual, Standard et Expert vous donnent un accès variable à toutes sortes d’options, ces dernières vous permettant de contrôler à peu près tous les aspects de la simulation, des aides et de la météo du jeu. Il vous permet de rendre le jeu aussi réaliste ou facile à vivre que vous le souhaitez. Évidemment, vous ne pouvez pas le transformer en Need for Speed, mais Codies rend son simulateur de course aussi convivial que possible pour les nouveaux arrivants.

En parlant de nouveaux arrivants, le meilleur endroit pour commencer est sans aucun doute Braking Point, le tout nouveau mode histoire du jeu. Il vous présente très bien le monde de la F1, même si le récit lui-même n’est pas particulièrement saisissant. Commençant comme Aiden Jackson juste au moment où il est promu de F2 à F1, il signe dans l’une des équipes les plus basses et rejoint Casper Akkerman, un pilote chevronné, et vous les guidez tous les deux à travers deux saisons dramatiques. Encore une fois, l’histoire n’a rien d’enthousiasmant; la paire verrouille les cornes tandis que l’antagoniste Devon Butler regarde avec une arrogance perforable. Ce sont les événements eux-mêmes qui valent la peine d’être joués – des objectifs uniques, comme ne pas laisser quelqu’un vous dépasser ou terminer la course avec une boîte de vitesses défectueuse, agissent comme une sorte de didacticiel, vous initiant à la conduite et à la conduite à tenir. faire dans certaines situations.

Ce sont toutes des connaissances précieuses que vous transférerez dans l’un des modes de carrière. L’excellente variante My Team est de retour cette année si vous souhaitez ajouter des tâches de gestion d’équipe à l’action de course. C’est une carrière d’une profondeur impressionnante qui vous permet non seulement de courir pour le championnat des pilotes, mais aussi d’optimiser vos installations, vos finances et votre coéquipier pour concourir également pour le championnat des constructeurs. Si vous n’êtes pas trop embêté par tout cela, la carrière de conducteur standard est bien sûr disponible, vous permettant de vous inscrire à une équipe existante. Vous continuerez à bricoler la R&D remaniée pour aider à développer la voiture au cours de la saison, mais c’est un mode un peu plus simple dans l’ensemble.

Une autre nouveauté cette année, cependant, est Two Player Career. C’est exactement ce qui est écrit sur la boîte : un mode carrière complet qui vous permet de jouer en coopération ou en compétition avec un ami. Nous n’avons pas été en mesure d’expérimenter pleinement ce mode avant la sortie, mais il semble fonctionner de manière très similaire à la carrière standard, avec la R&D, les contrats et tout ce à quoi vous vous attendez. Si vous choisissez Co-Op, vous ferez toujours partie d’une équipe même si vous déménagez, tandis que Contracts vous permet de conduire de manière indépendante, ce qui signifie que vous travaillerez le plus souvent les uns contre les autres pour des points. C’est limité à la ligne – pas de carrière sur écran partagé, malheureusement – ​​mais c’est quand même une option fantastique.

Codemasters ne s’est pas arrêté là non plus. Les séances d’entraînement ont reçu plus d’objectifs avec des impulsions de développement. Pendant l’entraînement, vous pouvez maintenant travailler vers des objectifs simples qui, s’ils sont atteints, contribueront à accélérer la R&D, ce qui signifie que vous obtiendrez un léger avantage dans le développement de votre voiture. La pratique rapide vous permet d’ignorer la conduite elle-même tout en garantissant certains de ces objectifs si vous êtes pressé, ce qui est une fonctionnalité pratique. Ailleurs, Real Season Start vous permet de commencer votre carrière au même moment que la vraie saison. Cela simule tous les classements et données du monde réel jusqu’au moment où vous commencez, et à partir de là, vous pouvez prendre le relais. Par exemple, vous pouvez choisir de partir de l’Azerbaïdjan, de prendre le relais de Lewis Hamilton et d’empêcher Max Verstappen de voler la première place. C’est une autre fonctionnalité intéressante pour les fanatiques de F1, et quelque chose qui prendra de la valeur au fil de l’année et Codies met à jour toutes les statistiques.

Visuellement, le jeu est très solide, les morceaux étant des représentations convaincantes de leurs homologues de la vie réelle. Bien sûr, les véhicules sont particulièrement beaux, mais les modèles de personnages sont moins impressionnants – il y a encore du travail à faire là-bas. Quand il s’agit de performances techniques, c’est merveilleusement fluide sur la piste, mais étonnamment risqué ailleurs ; les interviews avec la presse et d’autres scènes à l’extérieur de la voiture sont truffées de déchirures d’écran. Ce n’est pas la fin du monde, mais c’est une tache sur ce qui est par ailleurs un jeu très bien présenté.