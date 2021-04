Critique du manga Dragon Ball Super 71

Le manga Dragon Ball Super 71 arrive et nos critiques rebondissent. Un chapitre avec peu d’action mais qui nous y prépare.

J’avais vraiment envie de lire le manga Dragon Ball Super 71, et même s’il faut deux chapitres sans le faire, le moment de la critique arrive. En tant que fan de Dragon Ball, j’aime vraiment donner mon avis, débattre et voir que bien que DB n’ait jamais eu beaucoup de sens et soit simple, Toyotaro et Akira Toriyama donnent à Super plus d’histoire avant le combat.

Le manga Dragon Ball Super 71 en est un exemple clair. On pourrait dire que c’est un chapitre qui nous laisse aux portes d’un combat qui peut être brutal. La première confrontation entre Son Goku et Vegeta contre Granola et son nouveau pouvoir.

Les deux saiyan s’entraînent chacun pour leur part. Bien qu’ils soient sur la même planète, ils ont inconsciemment choisi leurs professeurs. D’une part, Vegeta perfectionne le pouvoir de destruction tandis que Son Goku perfectionne son Ultra Instinct.

J’aime que les deux prennent des chemins différents. Parce que? Eh bien, parce que si nous passons en revue Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, bien que Vegeta soit un très bon personnage, il a toujours été derrière Son Goku.

Qu’est-ce que Goku se transforme en Super Saiyan? Eh bien, Vegeta. Goku atteint-il Super Saiyan 2? Eh bien, Vegeta se laisse manipuler pour faire de même. Goku obtient-il Super Saiyan 4? Eh bien, Vegeta avec Bulma parvient à atteindre cette transformation. La même chose se produit dans Super avec le Super Saiyan God et Super Saiyan Blue.

Bien que depuis l’arc du tournoi du pouvoir, nous ayons vu que les deux vont dans un sens. De plus, Vegeta voyant l’Ultra Instinct, une technique que j’aime beaucoup, décide de suivre sa propre évolution. Il s’entraîne même sur la planète Yardrat dans l’arc Moro.

Ultra Instinct: Une Technique / Transformation / Phase

Il y a quelques jours, dans l’un de mes nombreux streams Dragon Ball FighterZ sur la chaîne Twitch 45Secondes.fr, ils ont demandé via le chat ce que je pensais d’Ultra Instinct et si je le considérais comme une nouvelle transformation. J’ai clairement dit que c’était une technique.

C’est quelque chose que Whiss a clairement expliqué il y a longtemps. Une technique / un état dans lequel votre corps bouge naturellement. Bien que cela soit naturel, nous pourrions le mettre entre guillemets et parler longtemps de la façon dont les mouvements de quelqu’un avec Migatte no Gokui devraient vraiment être. À propos, je suis toujours partisan de nommer cette technique «doctrine égoïste».

Mauvaises critiques pour être lent?

Je dois dire qu’à la fin de ce chapitre 71 de Dragon Ball Super, j’ai dû vérifier avec d’autres épisodes s’il avait les mêmes pages. C’est Correct! Dragon Ball Super 71 n’en a plus, mais en racontant tant d’histoire, nous avons un manga assez lent. Est-ce mauvais? Pas du tout, mais il semble que pour certains fans, ce n’est pas ce à quoi on s’attendait.

Voyons les garçons et les filles, nous sommes au début d’un arc avec de nouveaux personnages partout que nous ne connaissons pas. Ils ont un plan, l’histoire doit être développée et vous ne pouvez pas aller directement au combat. Ce manga 71 sert à nous introduire pleinement dans une confrontation qui semble épique. La seule chose qui peut être attribuée à l’histoire racontée est qu’elle est prévisible: une fois de plus, ils sont trompés comme s’ils étaient stupides pour le simple fait de vouloir se battre et tester ce qu’ils ont appris en s’entraînant. Bien qu’ils donnent également la raison de l’argent de Chichi.

À ce jour, et je le dis à maintes reprises, quelle que soit l’histoire que nous offrent Toyotaro et Akira Toriyama, il faut être plus vieux pour donner un sens à Dragon Ball. Encore une fois, ils sont trompés, ils ne soupçonnent pas deux inconnus qui demandent, Vegeta et Goku viennent à l’appel sans réfléchir.

Personnellement, ce chapitre m’a paru lent mais nécessaire car ce n’est pas seulement que l’histoire se déroule. Goku et Vegeta grandissent en tant que personnages (encore plus), Whiss clarifie les choses sur Ultra Instinct et nous en savons plus sur les intentions de « la famille ».

Conclusion – Examen de Dragon Ball Super 71

Ce nouveau chapitre, je pense, est quelque chose de nécessaire. Ceux qui se plaignent que cela a été lourd se plaignent alors des nombreux combats, que DB est inutile et qu’il n’y a guère d’histoire. Cela m’a semblé lent, mais nous avons quatre chapitres de ce nouvel arc dans lesquels je pense qu’il devrait être développé et ne pas aller si directement aux poings.

Le chapitre suivant promet beaucoup d’action, mais il était nécessaire de préciser, par exemple, qu’il s’agit d’Ultra Instinct. Aussi les différents chemins que suivent les deux protagonistes de cette nouvelle saga. Il était temps que Vegeta a finalement pris l’autre chemin et pas un pas derrière Goku dans les transformations, les phases, les états ou les techniques. J’ai hâte de voir à quoi ressemblera le style de « Le Prince des Saiyans » avec tout ce que j’ai appris sur la planète Yardrat et maintenant avec la technique de la destruction. Dans le dernier arc, j’ai dit que son style de combat allait changer et maintenant il peut être une vraie folie maîtrisant le ki et les enseignements de Bills.