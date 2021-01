Critique du manga Dragon Ball Super 68, de nombreuses questions en suspens

Le manga Dragon Ball Super 68 arrive et il faut faire la critique. Toyotaro nous surprend avec un chapitre avec des références à Z et de nombreuses questions.

Des références à Z apparaissent, des anecdotes, de nouveaux personnages et il y a un peu de combat. S’il a tout, et dans ce Critique du manga Dragon Ball Super 68 nous en parlerons de tout. Ce chapitre du manga, deuxième dans l’arc de « The Granola Survivor », m’a beaucoup plu. Je l’anticipe déjà. L’arc de Moro a été l’un des meilleurs de cette super saga, mais ce qui s’en vient semble pouvoir le surpasser de loin.

À l’heure actuelle, dans le manga Dragon Ball Super 68, tout est un mystère. Et c’est que Dragon Ball a ça, on dit toujours que l’histoire est simple mais ils nous laissent vouloir plus, avec beaucoup de questions, etc, etc, etc.

Un peu de granola

Un rêve nous aide à voir le passé de la planète Granola. Cela appartient à une race qui. Jusqu’à la fin du chapitre, nous n’avons pas découvert qu’il avait une particularité. Un de ses deux yeux est différent et pour une raison quelconque, ils ont une visée extraordinaire.

Dans le rêve, nous avons la première des curiosités. Du point de vue de Granola, nous voyons qu’il se cache dans une maison. Le toit est détruit par l’attaque de l’armée de Frieza et des Saiyans dans l’état d’Ozaru. Et qu’avons-nous? Eh bien, le cauchemar de Granola se termine par l’apparition du visage d’un Ozaru et il a une cicatrice sur la joue. Cela implique qu’il s’agit de Bardock, père de Son Goku et Raditz.

Pour cette attaque sur sa planète, Granola a tellement de haine pour Freeza et les Saiyans. Au début du chapitre, il sait que Freezer et les Saiyans ont disparu, mais l’histoire prend un tournant.

Nouveaux personnages

De nouveaux personnages apparaissent dans cet arc. On ne sait pas encore s’ils seront les ennemis de l’arc à 100%, mais certains d’entre eux ont le visage de quelques amis. Ce que j’aime chez ces personnages, c’est qu’ils ne recherchent pas le pouvoir en tant que tel. Ils louent Granola pour récupérer OG 73-i (Android 73). Pour eux, être puissants, c’est contrôler l’information.

C’est alors que Granola apprend que Freeza est en vie et que nous voyons certaines des intentions d’Elec, de Maki et de Gas. Ce que l’on ne sait pas, c’est dans quelle mesure le gaz est fort, celui qui arrête Granola lorsqu’il s’approche trop d’Elec.

Ce qui est vraiment intéressant, c’est ce que dit Elec à la fin. La mission de Granola était d’apporter Android 73. Pour eux, le pouvoir, c’est l’argent et l’information. Mais que voulez-vous extraire de l’OG 73-i? À la fin, il dit que grâce à l’analyse qu’ils feront à l’androïde, ils sauront où est Snow, l’informateur définitif.

Suivez la formation

C’est le petit qu’on attend dans ce manga Dragon Ball Super 68. Son Goku et Vegeta continuent de s’entraîner sur la planète Beerus avec Whiss. Maintenant, il s’avère que le poisson oracle a besoin de vitamines pour pouvoir dormir. Son Goku l’attrape et Whis laisse tomber une de ses perles: Que le poisson oracle ne puisse pas bien dormir, c’est parce que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire.

Bien que Son Goku ait maîtrisé Ultra Instinct, Whiss lui fait immédiatement savoir qu’il y a encore place à l’amélioration. En combattant, nous apprenons enfin que les anges et le grand prêtre sont toujours dans cet état / technique. L’Ultra Instinct de Whiss est meilleur que celui de Merus mais celui du Grand Prêtre est avant tout. Ces mots sont très bien choisis par Whiss puisqu’ils ont dans Son Goku la réaction attendue: il veut s’améliorer.

D’un autre côté, nous avons Vegeta qui regarde Goku et a une conversation avec Beerus. L’intention de Vegeta n’est pas d’atteindre Ultra Instinct. Le prince des Saiyans ne fait pas cela. C’est l’une des parties que j’aime « le moins » dans le manga et maintenant je vais l’expliquer.

Depuis le début de Super, avec le film Battle of the Gods, le personnage de Vegeta a changé. Danser, cuisiner, avoir peur des factures… Ce sont des choses impensables. Maintenant, nous savons qu’il y a plus de méthodes et de techniques utilisées par les dieux. C’est quelque chose auquel je réfléchis depuis longtemps, car lorsqu’un Dieu de la Destruction augmente en puissance, il est enveloppé d’une aura légèrement sombre. Nous l’avons vu avec Bills, Champa et aussi avec Toppo.

Ce que j’aurais aimé dans cette partie, c’est que Vegeta maintienne sa posture en entendant les paroles de Bills. D’autant moins qu’il passe derrière lui tout étonné et avec des gouttes de sueur sur le visage. À ce jour, qu’un Saiyan expérimenté dans le combat soit surpris par l’existence de nouvelles techniques est très peu crédible. Plus venant de Vegeta.

Le plus fort de l’univers 7

Après avoir reçu sa récompense, Granola est attaqué. Dans cette partie du manga Granola montre qu’en plus d’une très bonne visée, c’est un gars très intelligent. Ce qui n’est pas clair, c’est comment il parviendra à être plus puissant. À ce jour, Son Goku et Vegeta sont à travers le toit, et n’oublions pas que Broly est toujours là (si Granola s’en prend au Saiyan, il devra faire face à Broly, dis-je) et nous ne savons pas si Freeza s’est entraîné. En six mois, il est arrivé au niveau de Son Goku et Vegeta Super Saiyan Blue, puis en enfer il s’est entraîné mentalement.

C’est à la fin du manga que vient la partie la plus CATACROKER. Enfin le poisson oracle se repose et parle en rêve de l’arrivée de l’être le plus puissant de l’univers. Ce peut être la naissance d’un nouveau guerrier qui n’apparaîtra pas dans cet arc, la création artificielle d’un ennemi ou qui réveille la force cachée d’un personnage. Quant à « c’est peut-être la naissance d’un nouveau guerrier qui n’apparaît pas dans cet arc », c’est quelque chose que l’on a vu lors de Dragon Ball Super.

Contrairement à Dragon Ball Z, l’histoire de Super est plus ou moins pensée depuis le début. Dès la première minute, ils nous ont fait savoir l’existence de l’Ultra Instinct, qu’il reste des Saiyans et que les Dieux de la Destruction ont des techniques secrètes que nous ne connaissons pas. Je parie que le guerrier dont le poisson rêve n’apparaît pas dans cet arc.

Conclusion – Examen de Dragon Ball Super 68

Nous sommes devant l’un des meilleurs chapitres de Dragon Ball Super. Il a tout, et le meilleur, c’est qu’il nous laisse avec des questions de toutes sortes. Petit à petit on en sait plus sur Granola, mais pourquoi a-t-il un œil différent? Pourquoi le poisson Oracle parle-t-il du guerrier le plus fort de l’univers? Et plus seulement cela. Beaucoup de nouveaux personnages arrivent dont on ne connaît pas leur histoire, leur puissance, leurs techniques et leurs manières de combattre.

Les moments où Granola fait son apparition sont également très bons car il ne se bat pas de la même manière que les autres. Cela me rappelle un peu le Dragon Ball oublié, où lorsque vous vous battez, vous devez également être intelligent, utiliser des armes et pas seulement du pouvoir, de la puissance et plus de PUISSANCE.

Bref, très bon chapitre, je l’ai aimé et cet arc semble être l’un des meilleurs de l’histoire de Dragon Ball