Critique du manga Dragon Ball Super 67 Qui est Granola?

Un arc se termine et un autre commence immédiatement. Sans pause. Il y a la critique du manga Dragon Ball Super 67.

Moro est l’histoire. Ou du moins, cela semble être le cas, car dans Dragon Ball, nous savons que les ennemis vont et viennent. Un personnage est-il réussi et charismatique? Eh bien, ne vous inquiétez pas qu’il reviendra tôt ou tard. Et c’est ce qui se passe dans Dragon Ball Super 67, un manga qui se termine par l’arc de Moro et un autre commence. L’un appelé « The Survivor Granola ». Faites attention au test de ce Dragon Ball Super 67! Il y a pas mal de choses à analyser.

L’arc Moro se termine, mais cela ne s’arrête pas et le suivant commence. Toute l’histoire de Dragon Ball Super nous a aidés à voir l’évolution des personnages (surtout Goku) et à en savoir plus sur les dieux et les anges. Mais si ma mémoire est bonne, nous n’avons pas eu un tel arc continu. Je m’explique.

Le premier a servi à répondre aux factures. Puis bien que cela n’apparaisse pas dans le manga est venu la défaite de Freeza, deux tournois, Broly dans le film et l’arc de Zamasu. Mais maintenant, l’arc de Moro et Granola sont assez liés, car un androïde revient à nouveau qui semble avoir bien plu aux fans. Tout est un mystère pour le moment. Nous savons qu’Android 73 a été volé par Sagambo, l’homme de main de Moro, et qu’il n’est pas le seul de son genre. Il y a plus d’Androïdes qui, basés sur l’apprentissage, peuvent devenir aussi forts que l’OG 73, son vrai nom.

La régénération de cet ennemi nous rappelle un mélange de Buu et Cell. D’une part, il se régénère comme Buu s’il n’est pas complètement détruit (il a même besoin d’une aide supplémentaire pour vivre). Si c’est fait « merde », l’OG 73 se régénère très petit à petit. Ensuite, nous avons une image manga de sa tête. C’est ce qu’il en reste peu après la grande explosion de Moro. C’est là que ça me rappelle Cell. Si c’est qu’il a seulement besoin de se régénérer complètement pour toucher son front avec un doigt et expliquer à la population que si les cellules de sa tête ne sont pas détruites, il se régénère.

Granola, le dernier survivant de quoi?

C’est là que Granola entre en scène. Est-il le nouveau méchant de l’arc? On en sait très peu sur le personnage. Aux cheveux blancs, la première chose qui me vient à l’esprit est qu’elle est un ange. Les alarmes se sont déclenchées lorsque nous voyons que cela met fin facilement à la vie des nombreux androïdes. Je tire sur le miroir de la tête et le tour est joué. Granola est-il très puissant ou est-il le créateur des androïdes?

Toyotaro aime prendre des choses d’ici et là pour mettre des choses dans Dragon Ball Super. J’écarterais que Granola était un ange comme on le dit et qu’il est vraiment un personnage avec de nombreuses références à Fu. Si vous avez vu Dragon Ball Heroes et joué à Dragon Ball Xenoverse 2, vous saurez de qui il s’agit.

Mais le titre de l’arc peut nous donner un indice sur Granola. « Survivant » de quoi? En raison d’une attaque? Rappelons que le saiyan a passé des années aux commandes de Freezer en conquérant des planètes. Le granola pourrait être l’une des nombreuses civilisations qui ont été presque éradiquées par la race guerrière. Ce ne serait pas la première fois que dans Dragon Ball ils rencontrent un personnage vengeur (Baby in Dragon Ball GT) ou un groupe de survivants des massacres commis par Freeza et les Saiyan.

Moment de paix et retours

Au début, j’ai mentionné que Dragon Ball nous avait habitués à des réapparitions, des résurrections, etc., etc., etc. Android 73 en est un, mais là où nous avons été le plus catacrocker, c’est avec la réapparition de Merus dans ce chapitre.

Merus sera un personnage très « cool » pour Dragon Ball FighterZ. Il y aura des gens qui l’aimeront et l’aimeront pour ses mouvements contre Moro, mais si j’avais vu ce qui s’était passé, je l’aurais laissé mort, disparu ou quoi qu’il arrive aux anges. Il a donné au grand prêtre une exclusivité et a ramené Merus à la vie. Il a enlevé ses pouvoirs d’ange et il est maintenant un mortel. Reste à voir si Merus est encore très puissant ou s’il est maintenant au niveau de Jaco. Soit dit en passant, beaucoup d’élite mais il s’avère qu’ils donnent à Jaco sa première médaille.

Conclusion critique Dragon Ball Super 67

Ce chapitre 67 ferme un arc et en commence un autre. Et lors du démarrage d’un arc, Dragon Ball nous pose toujours des questions. C’est normal. Certains fans, dont moi-même, ont commencé à se tourner vers les machines de l’imagination et à spéculer sur l’origine de Granola et sur ce qui se passera avec Android 73.

C’est la beauté de Dragon Ball. C’est une série critiquée pour sa simplicité, mais c’est là que réside sa grandeur. Simple est toujours plus efficace et depuis des années, Dragon Ball, aussi prévisible soit-il, nous a tous rendus accro. Avec l’arc Granola, nous avons beaucoup de questions, nous devrons donc attendre des mois et des mois jusqu’à ce que cela commence vraiment et nous pouvons voir les Z Warriors (ne serait-il pas temps de les appeler Super Warriors?) Combattre et vaincre une fois de plus. Bref, c’est un chapitre que j’ai aimé. Continuiste par rapport à l’arc Moro, mais l’introduction d’un nouveau personnage me rend curieux de savoir qui « coñer » est Granola.