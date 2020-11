Critique du manga Dragon Ball Super 66, simple mais surprenant

Après la sortie du manga, la critique de Dragon Ball Super 66. Le nouvel épisode du manga nous donne partout le kokoro.

Depuis longtemps, je dis que l’histoire de Dragon Ball Super est différente de Dragon Ball Z. Nous aimons tous la saga Z, mais entre les deux sagas que nous avons, DBZ n’est pas pensé depuis le début et Dragon Ball Super oui.

Toyotaro, Akira Toriyama et les rédacteurs en chef ont tout planifié dès le début. De l’arc Bills, des références sont faites à des choses qui se passeront dans le futur (Whis parle d’Ultra Instinct deux arcs auparavant) et dans Dragon Ball Super 66, nous pouvons le voir une fois de plus avec l’apparition d’un personnage qui prête son aide et qui fait déjà une apparition dans l’arc Tournament of Power.

La fin de Moro

Hier, avec le départ du manga Moro était un sujet tendance sur Twitter pendant longtemps. Et ce n’est pas pour moins. L’ennemi de cet arc (je vous rappelle qu’il se termine dans Dragon Ball Super 67) a donné beaucoup de guerre. Beaucoup. Il est probablement l’un des ennemis les plus cruels et les plus impitoyables que le manga ait jamais eu. Des morts partout, croisant des personnages avec son bras, il mange Android 73 …

La fin de Moro est comme prévu. Une fois que Son Goku essaie de voir s’il reconsidère, il n’a que la mort. C’est là que Vegeta apparaît. On voit pour la deuxième fois qu’il utilise les techniques qu’il a apprises à Yardrat, et je l’ai dit: le style de combat de Vegeta serait différent.

Loin de lancer des explosions de ki comme un fou, voici ce qu’il fait est de frapper et d’aider Son Goku en affaiblissant Moro. Même dans le plan Genkidama, il prend l’énergie de tout le monde et l’envoie à Son Goku. Bien que cela demande beaucoup plus d’énergie.

Partout dans le kokoro

Dragon Ball a toujours été critiqué pour avoir une histoire très simple. Mais est-ce mauvais? Est-ce que chaque histoire doit être compliquée pour être aimée? Et bien non. Dragon Ball Super gère cela, en lisant et en voyant toujours la même chose, ils nous surprennent quelque part. Personne, et je le répète, PERSONNE ne s’attendait à ce que Uub apparaisse dans ce chapitre pour donner son énergie.

Mais c’est aussi que ce qui rend ce moment particulièrement «beau», c’est l’image du Grand Kaiyoshin lui disant de lever les mains.

Un autre moment qui aurait été bon est que Bills se bat contre Moro et voit comment il résout les choses. Mais le Souverain Sacrificateur l’appelle. Apparemment, c’est à cause de ce qui s’est passé avec Meerus. Serait-ce le déclencheur du prochain arc?

L’Ultra Instinct n’arrête pas d’évoluer

À ce rythme, dans Dragon Ball FighterZ, ils devront mettre plus d’animations et d’attaques sur l’interface utilisateur de Goku. S’il est déjà assez cassé, avec ce que nous voyons dans le manga Dragon Ball Super 66, il le serait encore plus.

Les premières images divulguées du manga montraient ce Son Goku géant combattant Moro. C’est ici que nous avons les meilleurs dessins du manga avec Goku attaquant en ligne droite puis frappant le miroir de Moro dans le front. Je ne sais pas pour vous, mais cela me semble brutal. Et j’espère que le jour où ils feront l’anime, cette partie sera très bien animée.

Le seul inconvénient est qu’une fois de plus, et il y en a pas mal, Goku a besoin de la force de tout le monde pour vaincre un ennemi. On l’a beaucoup vu dans les films Dragon Ball Z (Broly, Android 13, Turles …) ou contre Buu. Peu de rivaux sont tombés par leur propre pouvoir. Bien sûr, le manga Dragon Ball Super 66 se termine et Moro est censé exploser. Qui nous dit qu’il ne revient pas d’une autre manière pendant un certain temps et se termine par un autre personnage? C’est quelque chose que nous avons vu dans l’arc de Black.

Conclusion – Critique du Dragon Ball Super 66

Cet épisode m’a plu. Je le dis dans le titre, et c’est qu’on a un chapitre simple mais qui parvient à surprendre. Dans Dragon Ball, plusieurs choses peuvent arriver lors de la défaite d’un ennemi: que Goku l’élimine, qu’il soit un autre personnage ou que Kakarot ait besoin de l’aide / de l’énergie de quelqu’un. Mais ici, personne ne savait qu’Uub ferait une apparition en donnant son pouvoir.

Avec cette apparition et avec la fin de l’arc dans DragonBall Super 67, Toyotaro et Akira Toriyama font à nouveau ce qu’ils font de mieux: que l’on commence à se demander ce qui va se passer ensuite. Vont-ils enfin se connecter avec la fin de Dragon Ball Z? Attendront-ils encore un arc? Aurons-nous une version d’autres personnages?