Critique du fond noir de Ma Rainey: Chadwick Boseman remporte l’Oscar du meilleur acteur dans une performance finale puissante

La performance finale de Chadwick Boseman est un tour de force fulgurant pour sa brillante carrière. Lui et sa co-vedette Viola Davis dirigent un superbe ensemble dans l’adaptation de Netflix du dramaturge August Wilson Fond noir de Ma Rainey. Le film se déroule en 1927 au cours d’une journée tumultueuse dans un studio de musique torride de Chicago. C’est un examen acharné de l’injustice raciale, de l’inégalité sociale, de la liberté artistique et de l’exploitation culturelle. Les chansons de Ma Rainey, la légendaire « Mother of the Blues », accompagnent le récit pugnace comme un tigre traquant.

Fond noir de Ma Rainey commence par un set spectaculaire dans un club bruyant. Une Ma Rainey (Viola Davis) scintillante impressionne le public par sa puissante présence scénique. Alors que ses danseurs peu vêtus affichent leurs atouts, Levee (Chadwick Boseman), son brillant nouveau trompettiste, entre sous les projecteurs pour un solo impromptu. Il épate la foule tout en attirant l’attention du Dussie May (Taylour Paige). Ma Rainey est furieuse de cet affront. Elle lui renvoie le projecteur, forçant Levee à retourner chez lui avec le groupe.

Le lendemain, les musiciens de Ma Rainey descendent du train dans un quartier blanc animé. Ils ignorent les regards venimeux lorsqu’ils se dirigent vers le studio d’enregistrement. Le manager blanc de Ma Rainey, Irvin (Jeremy Shamos), et le propriétaire du label, M. Sturdyvant (Jonny Coyne), donnent à Cutler (Colman Domingo), son tromboniste et chef de groupe, la liste des chansons à enregistrer. Cutler conduit Toledo (Glynn Turman), le pianiste, et Slow Drag (Michael Potts), le bassiste, au sous-sol du studio pour répéter.

Les camarades du groupe se moquent des ennuis de «l’homme de couleur» avant d’être rejoints par Levee. Brillant et combatif, Levee informe le groupe que M. Sturdyvant veut enregistrer sa version optimiste du standard sensuel du blues, « Black Bottom ». Cutler et les garçons rient. Ma Rainey prend les décisions sur ce qu’il faut enregistrer. Quand Ma Rainey arrive avec Dussie May et son neveu, Sylvester (Dusan Brown), elle est furieuse d’apprendre les changements de Sturdyvant. Aucun homme, noir ou blanc, ne lui dit quoi chanter ou comment le faire. Ma Rainey établit la loi, mais déclenche une tempête de conflit entre Levee, ses producteurs et le groupe.

Fond noir de Ma Rainey se déroule principalement sur des décors qui recréent le studio. Il y a pas mal de dialogue et d’interaction physique entre les acteurs. Chaque personnage obtient du temps d’écran en raison de la nature complexe de l’intrigue. Ma Rainey, Levee et ses producteurs s’engagent dans une lutte pour le pouvoir sur des bases inégales. Levee est un musicien exceptionnel et prometteur, mais bêtement trop sûr de lui et mijotant de rage. Ma Rainey comprend la dynamique raciale de l’Amérique des années 1920. Elle sait que ses producteurs blancs feront fortune en vendant ses enregistrements. Mais personne ne reçoit un sou à moins qu’elle ne chante en premier.

Fond noir de Ma Rainey faisait partie d’une série de dix pièces, The Pittsburgh Cycle, par le double gagnant du prix Pulitzer August Wilson, relatant l’expérience des Noirs en Amérique. George C. Wolfe, un réalisateur vénéré de Broadway et un dramaturge accompli, réussit à porter l’histoire à plusieurs niveaux à l’écran. Fond noir de Ma Rainey a une parcelle dense et élaborée avec de nombreuses pièces mobiles. Il fait preuve d’une grande habileté à laisser ses formidables acteurs habiter leurs personnages. Wolfe leur permet d’être bruyants sans trop réagir. Son montage et sa sélection de plans capturent également les moments plus petits et subtils avec une touche dextérité. Le talent de Wolfe derrière la caméra permet à ses joueurs d’être extraordinaires.

Viola Davis et Chadwick Boseman méritent un Oscar à tous égards. Davis, qui chante chaque chanson, étonne simplement en tant que Ma Rainey. Elle se transforme en « Mother of the Blues » plantureuse, en sueur et maquillée. Davis commande ce film comme un général au combat. J’avais mal au cœur en regardant Chadwick Boseman. Son tour en tant que Levee est magnétique et parfois choquant à voir. Boseman avait la capacité innée de livrer la vérité et l’émotion crues. Son décès est un coup dur pour l’art qui se fera sentir pendant des années. Chadwick Boseman a remporté tous les prix posthumes à venir. Le cinéma a vraiment perdu l’une de ses étoiles les plus brillantes. Fond noir de Ma Rainey est une production de Mundy Lane Entertainment et Escape Artists. Il sera présenté en première mondiale le 18 décembre sur Netflix.

