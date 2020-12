Critique du film ‘Godmothered’: Bibbidi-Bobbidi-Bell

Marraine est un nouveau film Disney + avec un vrai Enchanté vibe. Enchanté ne possède pas le genre poisson hors de l’eau, mais Marraine est un autre personnage de conte de fées magique dans le monde réel moderne.

À cet égard, c’est un peu Elfe aussi, d’autant plus que c’est aussi un film de Noël. Nous pourrions continuer avec des exemples mais Marraine est un nouveau régal de vacances.

Jillian Bell est « marraine »

Eleanor (Jillian Bell) est à l’école de la marraine des fées dans la mère patrie. La directrice Moira (Jane Curtain) enseigne aux marraines des fées en formation pour un jour qui ne viendra jamais car le monde réel ne croit plus en la magie.

En fait, ils sont sur le point de fermer Motherland et de réaffecter toutes les fées marraines pour qu’elles deviennent des fées des dents. Eleanor n’abandonnera pas et trouve une lettre de Mackenzie Walsh. Quand Eleanor se rend dans le monde réel pour trouver Mackenzie et réaliser son souhait, elle découvre que Mackenzie (Isla Fisher) est déjà adulte avec ses propres enfants.

Amusez-vous avec les marraines des fées

Marraine attaque le mythe de la fée marraine de tous côtés, en particulier les incarnations de Disney. Il rejette la notion de la marraine de la fée chantante, malgré les fréquentes tentatives d’Eleanor. Ses sorts tournent mal et créent des dégâts que les enfants apprécieront de voir. Le film lui-même fait des choix de chansons que les adultes apprécieront, et même dans ce cas, seuls les cinéphiles profonds obtiendront toutes les références musicales.

Fisher n’a pas entièrement à jouer l’homme droit à Bell. Elle peut faire ses propres chutes de bêtises en raison des sorts d’accident d’Eleanor. Il y a beaucoup de blagues de contes de fées que vous reconnaîtrez comme des références aux classiques.

‘Marraine’ a un bon message

La naïveté d’Eleanor apporte de la joie au monde cynique de 2020 Boston, Massachusetts. Elle aiderait Mackenzie et ses filles simplement avec sa présence de soutien, même si elle n’était pas magique.

Bien sûr, avec toutes les sortes d’humour ci-dessus, vous savez Marraine va finir avec une prise irrévérencieuse heureuse pour toujours. Moira établit la formule traditionnelle en trois parties de la robe + vrai amour = heureux pour toujours. Le film a un bon message sur ce qui constitue réellement un conte de fées se terminant aujourd’hui.

De plus, le personnage principal masculin s’appelle Hugh Prince (Santiago Cabrera). Ils ne prétendent pas ne pas savoir dans quel genre ils sont. De plus, il y a aussi toute la saison de Noël avec de la neige et des lumières, de la luge et des chants de Noël.

La menace de la fermeture de Motherland ne semble jamais vraiment palpable. Il est obligatoire de donner une date limite à Eleanor, mais Marraine semble le savoir et consacre donc un temps d’écran minimal pour pouvoir se concentrer sur les parties les plus joyeuses de l’histoire.