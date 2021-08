Critique du deuxième épisode de What if…? (Et si…?) Par Marvel

Marvel Avengers, Figurine Captain America Titan Hero Blast Gear, 30 cm

FIGURINE CAPTAIN AMERICA DE 30 CM : On peut imaginer l'intrépide Steve Rogers combattant le crime en tant que Captain America grâce à cette figurine de 30 cm, inspirée du look classique du personnage de l'univers Marvel SYSTÈME TITAN HERO SERIES BLAST GEAR : Le système Blast Gear, ce sont des personnages géniaux avec des lanceurs qui tirent des projectiles. Chaque figurine inclut un lanceur et des projectiles. Il y a tout un arsenal à collectionner LES ACCESSOIRES BLAST GEAR : On peut charger et recharger le projectile-bouclier dans le lanceur Blast Gear (inclus), le mettre sur la figurine Captain America Avengers Blast Gear et tirer en appuyant sur un bouton ! La figurine est vendue avec lanceur et projectile. La figurine Captain America inclut aussi son bouclier emblématique, qui peut servir de projectile IL Y A D'AUTRES FIGURINES MARVEL TITAN HERO BLAST GEAR - Il existe d'autres figurines et équipements Marvel Titan Hero Series Blast Gear avec lanceurs et projectiles. Autres produits vendus séparément. Dans la limite des stocks. Valeur éducative de Marvel : imaginer des histoires avec ses super-héros préférés. Figurine Marvel, le jouet parfait à offrir en cadeau pour les enfants, filles et garçons de 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus. COMPATIBLES AVEC TOUTES LES FIGURINES TITAN HERO : Les accessoires Blast Gear peuvent accompagner toutes les figurines dans leurs aventures !