Critique du coffret Blu-Ray “ Legend Of The Galactic Heroes ”: The Ultimate Space Opera

Il y a peu d’anime aussi épique et impliqué que le Légende des héros galactiques. Animé au cours d’une décennie, il a longtemps été considéré comme l’ultime œuvre d’anime inédite en dehors du Japon. Eh bien, nous avons maintenant tout cela sur Blu-ray et c’est vraiment magnifique.

À partir d’une série de romans de Yoshiki Tanaka au début des années 80, le Légende des héros galactiques a raconté l’histoire d’une guerre galactique lointaine dans le futur entre l’Empire Galactique et l’Alliance des Planètes Libres.

La disposition de la galaxie est également complexe, car l’Empire et l’Alliance sont divisés en deux moitiés, avec seulement deux couloirs navigables à travers l’espace reliant les deux. L’un des couloirs est effectivement géré par le Dominion du Fezzan, qui fait techniquement partie de l’Empire, mais qui a en fait d’autres motivations et joue les deux côtés l’un de l’autre. Le deuxième couloir appartient à l’Empire et est protégé par la forteresse géante d’Iserlohn.

Ce conflit tentaculaire a englouti la galaxie et a déjà duré des siècles, mais lorsque l’histoire commence, les choses commencent à changer. C’est en partie à cause des brillants stratèges de chaque côté du conflit, celui de Reinhard von Müsel de l’Empire et de Yang Wen Li de l’Alliance.

Avec des batailles entre les côtés comprenant des centaines de milliers, voire des millions, de cuirassés, il n’y a aucun moyen pour un simple protagoniste singulier de résoudre la guerre. Le résultat est un récit incroyablement complexe et nuancé peuplé d’une armée réelle de personnages variés et de leurs allégeances politiques et personnelles.

Le résultat est probablement l’un des anime les plus attrayants jamais réalisés et rend le visionnement fascinant.

C’est là que nous abordons la longueur de la série et la façon dont elle est née. En cela, dans les années 80, il était rare que l’anime soit basé sur des romans. Donc, bien que cela ait été initialement prévu comme une série télévisée, ils n’ont pas pu obtenir le soutien pour le faire, ils ont donc produit une OVA à la place.

Il leur a fallu près d’une décennie pour animer dans son intégralité, l’OVA original couvrant la principale série de romans horloges à un impressionnant 110 épisodes. Cela peut sembler nul comparé à certaines séries télévisées, mais il s’agit d’un OVA, il a donc un modèle commercial, une barre de qualité et d’autres complexités de production entièrement différents.

La production elle-même a été supervisée par le réalisateur vétéran Noboru Ishiguro et a présenté des conceptions mécaniques pour les vaisseaux spatiaux par Naoyuki Kato, de renommée Studio Nue, qui a également travaillé sur les romans en termes d’illustration.

Sans oublier, la complexité décourageante du contenu du récit signifiait que la légende des héros galactiques OVA a mis une éternité à venir vers l’ouest, mais maintenant c’est le cas et avec beaucoup de style.

Ce coffret particulier contient la série 110 OVA, 3 films et les 52 épisodes de la Gaiden Série OVA sur 26 disques Blu-ray. En bref, c’est tout de la version originale, même si elle omet évidemment la plus récente Die Neue ces refaire.

Après cela, vous avez deux cartes lenticulaires, deux pièces en édition limitée, un livre très utile qui décompose tout l’anime et une énorme boîte.

Le livre mérite également d’être mentionné car il contient non seulement des résumés d’épisodes, y compris des crédits musicaux, mais également une chronologie très utile. Cependant, j’avais souhaité que cet ensemble soit livré avec une carte galactique, car cela aurait été très utile pour aider les nouveaux téléspectateurs à suivre la portée du conflit.

En ce qui concerne la qualité visuelle, bien qu’elle soit certainement meilleure que les DVD, elle n’est pas aussi bonne qu’elle aurait pu l’être. C’est en partie à cause des images supplémentaires qui ont été faites plus tard, gâchant les choses mais généralement, mais ce n’est pas un exemple brillant de ce que l’anime sur Blu-ray a à offrir.

Cela dit, les films et les Gaiden les séries sont meilleures sur le plan visuel, mais la série principale est ce qu’elle est.

C’est toujours une énorme amélioration par rapport aux fansubs originaux que j’ai vus il y a toutes ces années et encore beaucoup mieux que les DVD que j’ai pris, mais compte tenu de la qualité des autres versions d’anime sur Blu-ray, la série principale pourrait être meilleure au sens visuel.

Le côté auditif des choses est bien meilleur et fait un travail incroyable pour donner vie à ce monde. De plus, l’utilisation de la musique classique tout au long de la série et des films est gérée avec brio à cet égard.

En ce qui concerne la traduction, les sous-titres sont certainement meilleurs que les fansubs de l’ancien et cohérents avec cela, donc c’est heureusement bien couvert compte tenu de la complexité de l’intrigue.

Tout cela m’amène au prix et à savoir si cela en vaut vraiment la peine.

Bien que je le divulgue également à la fin de la revue, il est juste de savoir que Sentai Filmworks m’a envoyé ce coffret aux fins de cette revue. Cependant, j’avais déjà prévu d’acheter ce coffret à un moment donné car j’aime tellement la série.

De plus, j’ai déjà acheté des boîtiers Blu-ray beaucoup plus chers au Japon avec mon propre argent à plusieurs reprises, donc je sais à quoi ressemble cette dépense.

Dans cet esprit, je choisirais toujours cette configuration, ne serait-ce que pour le fait qu’elle couvre l’intégralité de la série originale, des films et des spin-offs (à l’exception du remake plus récent, comme je l’ai expliqué plus tôt).

Dans l’ensemble, c’est un anime remarquable et que je peux vivement recommander. Le prix de ce coffret n’est certainement pas pour les faibles de cœur, mais cela en vaut la peine. Il s’agit d’une série rare dans la façon dont elle a été fabriquée et ce qu’elle donne vie. Cela seul le rend spécial et quelque chose que vous devriez choisir si vous le pouvez. Ne serait-ce que pour voir d’énormes batailles spatiales accompagnées de musique comme celle de Maurice Ravel Boléro.

le Légende des héros galactiques Le coffret Blu-ray en édition limitée est disponible auprès de Sentai Filmworks.

Divulgation: Sentai Filmworks m’a envoyé ce coffret aux fins de cet examen.

