Critique du casque sans fil Pulse 3D de Sony – Excellent casque polyvalent pour les joueurs PS4 et PS5

Une semaine avant le début de l’Allemagne PS5 a publié un certain nombre d’accessoires officiels pour la nouvelle console de Sony. Nous avons ça Casque sans fil Pulse 3D regardé de très près – et écouté. Le test!

En septembre 2012 – et donc à la fin du cycle de vie de la PS3 – Sony a publié le soi-disant Casque stéréo sans fil Pulse. Le casque sans fil noir et argent offrait une qualité sonore convaincante, était confortable à porter, était équipé d’une batterie lithium-ion rechargeable, était facile à utiliser et avait un rapport qualité-prix équilibré. Avec le Casque sans fil Pulse 3D Pour PS5 et PS4 Sony souhaite à nouveau combiner toutes ces forces dans un seul appareil – avec succès comme le montre notre test,

Tous les éléments de commande sont facilement accessibles. © Sony

Contenu de la livraison et de l’installation

La connexion du casque sans fil Pulse 3D est un jeu d’enfant. Tout simplement inclus, d’une longueur de 4,8 centimètres, agréable adaptateur sans fil compact Branchez-vous sur l’un des trois ports USB-A de la PS4 ou PS5, et vous êtes prêt à partir. La synchronisation entre le dongle et la console PlayStation respective est entièrement automatique et ne prend que quelques secondes. Il en va de même pour les PC et Mac Windows actuels. La même chose s’applique ici: branchez l’adaptateur sans fil, attendez l’installation automatique du pilote, c’est fait.

© Sony

Puisque Sony a un Sortie jack 3,5 pouces intégré et un Câble de prise jack de 1,25 mètre de long inclus, vous pouvez également connecter le Pulse 3D directement à de nombreux autres appareils tels que le Nintendo Switch, un Xbox One– Connectez une manette, un smartphone ou une tablette.

La livraison comprend également un câble noir USB-A vers USB-C pour le chargement de la batterie interne de 1000 mAh. Le câble mesure 1,50 mètre. Faire le plein d’électricité tout en jouant en même temps n’est pas un problème. Alternativement, vous pouvez bien sûr également utiliser le câble pour charger un deuxième contrôleur à double sens, par exemple, pour lequel Sony n’achète pas de câble de charge séparé.

Sound check? Super!

Dès que le premier jeu PS5 a commencé, le Pilote de 40 mm puis ce qu’ils peuvent faire. Que ce soit les explosions complètes Spider-Man: Miles Morales, les morts-vivants effrayants hurlant du mode zombie de Call of Duty: Guerre froide Black Ops, le choc de l’épée et de l’armure dans Les âmes du démon ou le bourdonnement des serviteurs robotiques volants dans la salle de jeux d’Astro – le son est limpide, agréablement lourd en basses et toujours facile à localiser.

© Sony

De plus: Le Pulse 3D construit une connexion radio 2,4 GHz très stable entre le casque et l’adaptateur sans fil – sur une distance allant jusqu’à dix mètres. Ainsi, si vous vous asseyez à plusieurs mètres de votre écran home cinéma, par exemple, le son est toujours impeccable.

Incroyablement bon – et certainement meilleur que le microphone du contrôleur Dual Sense – sonnent également les deux microphones intégrés dans le casque gauche au-dessus et au-dessous. Comme prévu, cependant, ils ne peuvent pas résister à une comparaison avec les microphones podcasteurs professionnels.A savoir: les microphones eux-mêmes ne regardent pas hors du casque, mais sont plutôt intégrés directement dans celui-ci. Donc rien ne peut être annulé ici et vous ne pouvez pas perdre les microphones, car ce ne sont pas des microphones à clip.

Belle fonctionnalité supplémentaire dans ce contexte: si vous activez le commutateur de contrôle au milieu de la barre des éléments de commande, vous pouvez écouter ce qui a été enregistré dans le casque et ainsi vérifier si le niveau d’enregistrement est correct. De plus, vous pouvez utiliser la barre de contrôle pour régler l’équilibre entre le volume du jeu et du chat, régler progressivement le volume et couper complètement le microphone en appuyant sur un bouton. Aussi pratique: toutes les commandes sont sur le côté gauche, vous n’avez donc pas à vous déplacer pour régler le volume.

Très confortable à porter – même pendant de longues sessions de jeu

Au moins aussi important qu’un bon son est un haut niveau de confort. Dieu merci, Sony ne laisse rien se passer non plus sur ce point. La raison principale à cela: la sangle en plastique flexible sous le cadre du casque. Il s’adapte facilement à la plupart des formes de crâne et n’exerce pratiquement aucune pression sur la tête. Parce que le casque lui-même ne pèse que 293 grammes modérés et les oreillettes sont confortablement rembourrées, le Pulse 3D peut être porté sans effort pendant plusieurs heures. Très bien!

© Sony

Malgré cela, vous êtes complètement protégé acoustiquement du monde extérieur Annulation de bruit mais jamais. Si vous recherchez un casque avec cette fonction, il est préférable d’utiliser des modèles professionnels beaucoup plus chers de Bose and Co.

Nous ne voulons pas ignorer l’interaction réussie avec PlayStation VR. Le Pulse 3D s’adapte parfaitement au serre-tête du casque VR de Sony, laisse suffisamment d’espace entre les deux appareils lorsqu’il est porté et, grâce à son cadre blanc, s’harmonise également parfaitement avec les lunettes de réalité virtuelle officielles des Japonais.

Conclusion de Sönke Siemens

Qu’il s’agisse de poids, de confort de port, de facilité d’installation, d’interaction avec Playstation VR, de qualité du microphone, de reproduction sonore, de fabrication ou de design, le nouveau casque sans fil de Sony répond aux attentes à presque tous les égards. Les acheteurs n’ont qu’à accepter des compromis majeurs en termes d’autonomie de la batterie. À titre de comparaison: alors que des modèles concurrents tels que le Stealth 700 Gen 2 de Turtle Beach (environ 150 euros) seulement après 18 à 20 heures d’utilisation continue besoin de se connecter à nouveau au câble de chargement USB-C, le Pulse 3D ne dure que 10 à 12 heures.

Un autre point de friction, même si la plupart des joueurs peuvent supporter: il n’y a pas de connectivité Bluetooth. La redirection des appels du téléphone portable vers le casque pendant le jeu n’est malheureusement pas possible. En vue de le prix de vente plus que juste de seulement 100 euros mais toujours une recommandation claire – et un vrai gagnant du prix / performance.

