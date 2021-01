CRITIQUE – DOOM Eternal (2020, Bethesda Softworks)

DOOM Eternal est un FPS développé par ID logiciel et Bouton de secours et publié par Bethesda Softworks, Eternal est une séquence directe de CONDAMNER (2016) le jeu est sorti pour Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Google Stadia et PRAÇA.

Raze Hell

Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Devenez le Slayer dans une campagne solo épique pour conquérir les démons de toutes les dimensions et empêcher la destruction ultime de l’humanité. La seule chose qu’ils craignent, c’est toi.

ENFER SUR TERRE

Tout comme son prédécesseur, DOOM Eternal est un jeu extrêmement frénétique et brutal plein d’entités maléfiques de l’enfer que vous devrez massacrer de toutes les manières possibles.

Cependant, le nouveau titre est sévèrement punitif pour Les campeurs (joueurs qui s’arrêtent). Alors continuez à bouger tout au long du combat, sinon la mort sera certaine.

De son côté, le jeu n’a pas perdu de sa qualité et reste plus agressif et plein d’action, avec plusieurs itinéraires à explorer et des objets secrets à découvrir. Vous pouvez également personnaliser les armes dans l’onglet arsenal.

UNE BANDE-SON DE L’ENFER

La bande originale de DOOM Eternal il est tellement métallique qu’il devrait être ajouté au tableau périodique.

De cette façon, je vous garantis que tous les fans de heavy metal adoreront la bande originale du jeu.

DIFFICULTÉ DU CIEL À L’ENFER

DOOM Eternal présente les modes de difficulté suivants Trop jeune pour mourir, Une tape ne fait pas mal, Ultraviolent et Mauvais rêve.

J’avoue, que j’ai essayé de jouer le mode Mauvais rêve, mais mon niveau de Noob c’est trop gros pour une telle difficulté et j’ai fini par me contenter du mode Trop jeune pour mourir.

VERDICT

DOOM éternel m’a apporté une expérience viscérale et enrichissante. Tout ce que son prédécesseur a fait mieux, leici, il est élevé à la dixième puissance de qualité. Le jeu a donc couru pour le titre de Jeu de l’année 2020.

En me souvenant que la version pour laquelle j’ai joué était Nintendo Switch et le vôtre Port est génial et est un excellent FPS à avoir dans l’hybride de Nintendo.

Notre note

5,0 / 5,0

Regardez la bande-annonce officielle:

