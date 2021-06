Critique: Doki Doki Literature Club Plus (PS5) – Le roman visuel hautement recommandé ne peut pas pleinement justifier le port PlayStation

Cela fait près de quatre ans que le Doki Doki Literature Club a pris d’assaut Internet. Initialement publié en tant que jeu gratuit sur PC, le jeu a suscité un véritable culte, les fans implorant une suite depuis. Bien que Doki Doki Literature Club Plus ne soit pas une suite, cette nouvelle version vise à apporter le jeu de base aux consoles pour la première fois, tout en ajoutant un peu de piquant pour les vétérans de l’original.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Doki Doki Literature Club est un roman visuel qui s’articule autour de cinq personnages. En dehors du protagoniste, qui n’est qu’une coquille pour vos actions, les quatre autres membres du club de littérature sont là où ce jeu brille. Du dialogue bien conçu aux choix que vous pouvez faire sur les personnes avec qui passer du temps, chacune des quatre filles se sent distincte et intéressante à qui parler.

L’histoire du Doki Doki Literature Club suit le protagoniste rejoignant un club de littérature après avoir été invité à un club de littérature par Sayori, son ami d’enfance. Après chaque journée, vous êtes renvoyé chez vous pour écrire un poème pour la prochaine réunion. Cela implique de sélectionner 20 mots différents dans une liste, chaque mot correspondant à un caractère différent. Une fois votre poème terminé, le personnage que le poème représente le mieux obtiendra une scène supplémentaire avec vous le lendemain. Par exemple, choisir des mots comme « vanille » ou « tourbillonner » vous donnerait une scène bonus avec Natsuki, tandis que choisir des mots comme « chanter » ou « calmer » vous donnerait une scène bonus avec Sayori. Malheureusement, c’est à peu près la seule influence que vous ayez sur l’histoire du jeu, car tout le reste est en grande partie prédéterminé.

En fin de compte, là où Doki Doki Literature Club brille, ce n’est pas dans les personnages bien écrits ou le mini-jeu de poésie. Au lieu de cela, il brille par ses aspects d’horreur pas si bien cachés. Ne vous y trompez pas, le jeu peut ressembler à un roman visuel standard et mignon, mais il fait un excellent travail avec des rebondissements inquiétants qui aident à garder l’expérience fraîche. Le jeu n’est certainement pas pour les âmes sensibles, mais les aspects d’horreur sont ce qui vous saisira du début à la fin. En plus des multiples avertissements de contenu et d’âge lors du démarrage de la version, il existe également une case à cocher d’avertissement de contenu qui peut être activée à partir du menu à tout moment. Cela affichera une boîte de notification avant toute scène qui pourrait déranger certains, ce qui en fait une excellente option d’accessibilité.

Doki Doki Literature Club Plus est plus qu’un simple portage de l’original, car le jeu ajoute quelques nouveaux ajouts que les fans apprécieront. Tout d’abord, il a été entièrement remasterisé, mettant à niveau les visuels et l’art en HD. Les profils de personnages et les gros plans sont bien meilleurs que l’original, et c’est formidable de voir tant d’amour et d’attention mis dans la présentation. Les autres nouveaux ajouts incluent une galerie d’images, avec de nombreux nouveaux concepts artistiques, et un lecteur de musique complet, y compris de nouvelles chansons et remixes.

Le véritable argument de vente, cependant, se présente sous la forme des histoires parallèles. Ces six épisodes non canoniques se déroulent avant le jeu original et se concentrent sur des interactions individuelles entre chacune des quatre filles principales. Bien qu’il soit formidable d’avoir des scènes complètement nouvelles avec les personnages, ils ont finalement du mal à savoir à quel point ils sont courts et qu’ils ajoutent très peu en raison de leur nature non canonique. Au lieu d’acquérir de nouvelles connaissances sur le monde, ils se sentent simplement comme de courts aperçus des amitiés de ces personnages, ce qui finit par être décevant. Pour les fans existants, les nouveaux ajouts sont de petits bonus que vous apprécierez, mais le plus gros problème est que tout ce nouveau contenu, des images de la galerie aux histoires parallèles, doit être déverrouillé un par un. Cela signifie jouer au jeu auquel vous avez déjà joué plusieurs fois pour débloquer un bonus supplémentaire. Étant donné que rien dans l’histoire ne change vraiment, vous sauterez inévitablement tous les dialogues pour prendre une ou deux décisions clés pour obtenir vos déblocages, ce qui finit par ressembler plus à une corvée qu’à la peine.

L’édition Plus sur consoles souffre également de problèmes non présents dans la version PC. Étant donné que le jeu a été conçu pour un PC, certains aspects du gameplay, en particulier vers la fin du jeu, ont dû être ajustés pour que l’expérience reste naturelle. Sans entrer dans les spoilers, les solutions utilisées sont utilisables, mais elles ressemblent à une solution de contournement au lieu d’un ajustement naturel. Il y avait aussi parfois pas mal de bugs, tels que des portraits de personnages apparaissant trop tard et quelques erreurs graphiques mineures. Plus particulièrement, cependant, le bouton de saut s’arrêtait parfois de fonctionner après l’avoir maintenu enfoncé trop longtemps. Lorsque vous jouez plusieurs fois au jeu, le fait que le bouton de saut ne fonctionne pas de manière cohérente était un énorme inconvénient, et comme le jeu vous demande de jouer un nombre incalculable de fois pour tout déverrouiller, cela devient un problème très aggravant.