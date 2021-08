Critique: Dodgeball Academia (PS4) – Punchy Sports RPG est de première classe

Il y a tellement de choses à aimer dans le RPG joyeux et coloré qu’est Dodgeball Academia. Vous incarnez Otto, un jeune homme déterminé qui s’inscrit dans une prestigieuse institution de ballon chasseur, avec l’ambition de devenir le meilleur des meilleurs. Tout à l’académie tourne autour du sport violent caricatural, et au cours du jeu, vous constituerez une équipe, vivrez des aventures folles sur le campus et participerez à de grands matchs de tournoi.

C’est une histoire simple mais racontée avec charme. L’intrigue elle-même est répartie sur un certain nombre d’« épisodes », chacun introduisant de nouveaux personnages et éléments de gameplay, en particulier au début. Il faut environ 12 heures pour terminer Dodgeball Academia, mais une distribution amusante et une écriture vive donnent au jeu un rythme agréablement rapide.

Mais gravir les échelons de l’école n’est pas facile. Bien que Dodgeball Academia puisse ressembler à un anime pour tous les âges à première vue, c’est en fait parfois très difficile. Son système de combat de ballon chasseur exige des réflexes rapides et, de temps en temps, un certain degré d’essais et d’erreurs. Cela dit, il existe des modificateurs de difficulté que vous pouvez modifier à votre guise, en ajustant à la fois les valeurs de dégâts sortants et entrants. Il s’agit d’une inclusion réfléchie qui garantit que tout le monde peut participer à l’action (et éviter les frustrations potentielles en raison de certains pics de difficulté).

Dans tous les cas, les batailles sont une grande partie de l’expérience. Vous vous dirigez vers de petits terrains de dodgeball avec l’équipe de votre choix, chaque membre bénéficiant de ses propres avantages et mouvements spéciaux. Otto, par exemple, peut lancer des ballons chasseurs enflammés qui brûlent ses adversaires, causant des dégâts consécutifs. Au fur et à mesure que les personnages montent en niveau, ils débloquent des capacités de plus en plus impressionnantes, et à la fin de l’histoire, vous aurez des membres du groupe sérieusement empilés.

La victoire dépend à la fois de l’attaque et de la défense. Fondamentalement, le timing est primordial, que vous lanciez une balle sur un adversaire particulièrement agile ou que vous attrapiez une sphère qui fonce vers votre visage. Les batailles sont faciles à comprendre, mais difficiles à maîtriser, et le titre ajoute constamment de nouvelles bizarreries de gameplay. Qu’il s’agisse de joueurs adverses qui peuvent lancer des balles dans des arcs en spirale ou de terrains recouverts de glace glissante, il y a presque toujours quelque chose de nouveau à surveiller, et cette variété garde les matchs frais jusqu’au générique.

En termes de mécanique RPG, Dodgeball Academia est assez simple. Vos coéquipiers sont définis par leur niveau de santé, ainsi que par trois statistiques de base en matière de force, d’agilité et de technique. L’équipement joue également un rôle, avec des accessoires qui peuvent renforcer différents attributs, vous permettant de vous pencher davantage sur le style de jeu spécifique d’un personnage. Pourtant, renforcer votre groupe est assez addictif, et lorsqu’il est combiné avec la courbe d’apprentissage gratifiante du jeu, le fait de baisser la manette peut demander une certaine discipline.

Comme évoqué, Dodgeball Academia est un joli jeu. Les conceptions de personnages 2D sont de premier ordre et, dans l’ensemble, le style artistique tient vraiment tout ensemble, même dans les menus, qui sont impeccables. La bande-son à l’entrain contagieux mérite également une mention spéciale.