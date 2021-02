Critique: Destruction AllStars (PS5) – Un début confiant mais imparfait pour le jeu de combat de voitures chaotiques

Destruction AllStars est un jeu assez frustrant. Pas vraiment à cause de tout ce que le jeu fait de mal, mais parce qu’il a clairement beaucoup de potentiel. En tant qu’idée, cela sonne bien: un titre de style derby de destruction qui vous garde dans l’action avec un gameplay à pied lorsque vous êtes entre les véhicules. En pratique, s’il réussit à certains égards, il rate sa cible dans d’autres. Nous nous retrouvons avec un jeu de combat de voiture qui se sent confiant mais qui ne dépasse pas les domaines où il devrait briller.

Un problème majeur auquel il est actuellement confronté est une mauvaise première impression. Lorsque vous prenez le volant pour votre premier match de Mayhem – le mode principal du jeu qui récompense les points pour infliger des dégâts – tout cela peut sembler très sans but, déroutant et en quelque sorte plutôt apprivoisé. Bien que vos objectifs soient assez simples, il existe une méthode à la folie du jeu dont vous avez besoin pour comprendre, de peur d’être à jamais en bas des classements. Cette première courbe d’apprentissage pourrait bien décourager beaucoup de joueurs, mais ce serait une erreur d’écrire le tout si rapidement.

Les voitures sont très jetables ici, et ce qui distingue cela, c’est la possibilité de sauter et de courir dans l’arène à pied. Cela ressemble à une idée stupide, mais chacun des personnages est capable de gérer le trafic entrant. Abandonner votre tour cassé pour un nouveau fait partie de la vie, et signifie que vous êtes constamment en mouvement. C’est un moyen astucieux de garder les joueurs engagés et de montrer tous les personnages dans et hors d’une voiture.

La liste des personnages ne serait pas déplacée dans un jeu de tir de héros comme Overwatch. La gamme est bien diversifiée et toutes leurs capacités uniques ajoutent des rides nettes pour garder les choses intéressantes. Ils ont tous des pouvoirs spéciaux de Breaker lorsqu’ils sont à pied et au volant de leurs véhicules Hero, et votre choix de personnage fera une différence, en fonction du mode dans lequel vous jouez. La liste est bien conçue, et bien que toutes leurs capacités ne soient pas également utiles (et certaines sont définitivement maîtrisées), il y a des idées vraiment intéressantes dans le mélange.

En termes de présentation, Destruction AllStars a l’air fantastique. Il a un style très propre qui traverse les menus et même dans l’arène. Malgré les effets de particules exagérés, la qualité d’image est excellente et tout fonctionne à une fréquence d’images régulière. C’est en fait du côté audio des choses que ça commence à faiblir. La musique dans les menus est correcte, mais au cœur de l’action, il n’y a pas de mélodies pour soulever l’atmosphère. Sans musique pendant un match, ils peuvent se sentir un peu sans âme. Les lignes de commentaires commencent à se répéter rapidement et les acclamations de la foule ne remplissent pas vraiment l’espace. Cela étant dit, les effets sonores des voitures qui se heurtent les uns aux autres sont excellents, surtout lorsqu’ils sont associés à un excellent retour haptique DualSense.

La sensation de vide dans le paysage sonore est exacerbée lorsqu’une allumette s’endort au milieu. Nous ne savons pas si les arènes sont trop grandes, mais assez souvent, nous sommes restés à la recherche d’adversaires. Il y a une mini-carte qui montre l’emplacement de tout le monde, mais vous avez rarement la chance de la regarder correctement. Pour une raison quelconque, les matchs peuvent sembler étonnamment vides, tous les joueurs se regroupant, inexplicablement toujours au point le plus éloigné de vous.

À pied, le jeu a des problèmes de rythme similaires. Que ce soit par choix ou non, sortir d’une voiture peut vous laisser un peu coincé. Il y a généralement plusieurs voitures disponibles au choix, mais elles peuvent être assez éloignées, ce qui signifie un jogging lent pour trouver un trajet.

Heureusement, la plupart des modes du jeu sont un bon moment. Le Mayhem susmentionné est un free-for-all chaotique, mais les trois autres ont des objectifs plus clairs. Gridfall limite les réapparitions et fait tomber lentement des morceaux du sol de l’arène, et le gagnant est le dernier joueur restant. Cela semble un peu en contradiction avec le gameplay, mais vous oblige à jouer plus soigneusement, ce qui est intéressant. Ensuite, il y a les modes Carnado et Stockpile basés sur l’équipe, autour de la collecte de Gears pour augmenter le score de votre équipe. Les deux sont très amusants et apportent un peu d’ordre à la folie.

Un joueur unique est assez basique. Il existe des modes d’entraînement contre les bots, une arcade où vous pouvez vous tester contre trois difficultés de l’IA et la série Challenge. C’est là qu’il tente d’injecter la partie la plus ado de l’histoire, mais il n’y a pas grand-chose à exciter. Ces événements contiennent des modes uniques comme une course de points de contrôle autour d’une arène, par exemple, mais aucun d’entre eux n’est particulièrement bon, et aucun élément narratif ne vaut vraiment rien. Le pire de tout est que, mis à part le premier de la série Challenge, chacun d’eux coûte des points de destruction, une devise premium que vous ne pouvez obtenir que par des microtransactions. Il convient de noter que vous pourrez éventuellement gagner des points de destruction, mais à partir de maintenant, vous devez payer pour voir la majorité de la série de défis, qui est de mauvaise forme.

Le problème que nous avons est que, lorsque le gameplay se déroule bien, il y a le noyau d’un grand jeu ici. À son meilleur, Destruction AllStars peut être une expérience multijoueur rapide et fluide, offrant une action amusante et alimentée en adrénaline. Nous sommes certains que cela ne fera que s’améliorer avec le temps, avec au moins un an de mises à jour prévues. Le problème, c’est qu’en ce moment, cela n’atteint pas suffisamment ces sommets.