Critique des The New Mutants: un grand potentiel inexploité

Pour atteindre Ithaque, il ne fallut pas plus et pas moins de dix ans à Ulysse pour rentrer chez lui après la destruction de Troie. La moitié des années ont été nécessaires pour “The New Mutants” a frappé le panneau d’affichage. Au cours de ce voyage, des retards interminables et des problèmes complexes ont mis la survie du film sur les cordes.

Les premiers retards étaient liés à des problèmes d’horaire. 20e RENARD Je ne voulais pas que leurs premières les plus célèbres se chevauchent les uns avec les autres. Raison pour laquelle la bande était retardé encore et encore après d’une bande-annonce prometteuse qui promettait un film beaucoup plus axé sur l’horreur. Peu de temps après, FOX a été acheté par Disney et sous le film, ils ont prévu des rumeurs de une diffusion possible directement sur Disney +. Malgré cela, il a finalement été décidé de sortir au début de ce 2020. Ensuite, le coronavirus est arrivé et il a fallu encore une fois le retarder.

Cette période s’est étendue de 2015 à 2020. Enfin, sa première est prévue pour le 26 août et nous vous disons quelles ont été nos impressions lors de sa réalisation. Au départ, la proposition de “The New Mutants” est très ambitieuse et originale. En principe, il promet d’insérer le monde de X-Men dans une sorte de thriller psychologique que certains ont évalué même dans le genre horreur.

Cependant, finalement le film va autrement, quelque chose que nous essaierons d’expliquer sans tomber dans l’évidement de l’intrigue.

Un film de terreur?

Tout d’abord, malgré ce que les gens ont compris à travers les bandes-annonces, “The New Mutants” ce n’est pas un film d’horreur. C’est un film sur le traumatisme et la capacité de ses protagonistes à y faire face. Ce sont de jeunes adolescents qui cherchent à surmonter ces problèmes alors qu’ils sont confinés dans une sorte de centre de thérapie pour mutants qui ne savent toujours pas gérer leurs pouvoirs.

Ceci, comment pourrait-il en être autrement, comprend des passages qui peuvent atteindre niveaux de tension psychologique plus avancé que ce qui pourrait être atteint dans d’autres types de cinéma de super-héros. Malgré cela, le film ne peut pas être qualifié d’horreur. S’il est vrai qu’il y a des scènes qui pourraient être classées comme telles, mais elles sont prévisibles et très légères, puisqu’elles cherchent en fait à donner du poids à la personnalité des protagonistes de l’intrigue.

Vraiment, le potentiel cinématographique c’est vraiment dans le développement du personnage. Comment un héros survient à travers une série de traumatismes qui se déroulent à l’adolescence et au début de la jeunesse. De plus, tout cela concerne l’éveil et l’identité sexuelle. Par conséquent, les jeunes devront faire face à leur cœur intérieur pour devenir vraiment des super-héros ou tomber dans la méchanceté.

Voici le grand succès de ce film, mais aussi son grand échec. Ne parvient pas à exploiter le potentiel dont il dispose. Autrement dit, les protagonistes sont enfermés dans une sorte de maison de fous alors qu’ils font face aux problèmes de l’adolescence traumatisante. Nous les voyons se comporter comme des adolescents, et c’est un énorme succès, car ils tombent amoureux, s’amusent et interagissent comme un vrai groupe d’enfants avec des hormones folles et des pouvoirs absurdement grands.

Le problème est quand ils plongent dans la psyché et la souffrance inhérente à l’être humain et aussi avoir des capacités exceptionnelles. A partir de là, quand quelque chose d’intéressant, de mature et d’original aurait pu être réalisé, le film se met en pilote automatique. Il devient ainsi le film sur les origines des super-héros, ce qui rend tout un peu plus décevant. Il y a une énorme veine dans cette saga, puisqu’elle permet de voir les super-héros dans une perspective qui n’est actuellement pas explorée. Beaucoup plus brut, viscéral et réaliste.

Par conséquent, le grand triomphe du film devient un fardeau inquiétant. En tenant compte du fait qu’il s’agit d’un film d’origine et que deux autres films étaient attendus, le réalisateur cherche peut-être à approfondir ces facettes dans les films suivants.

L’image dans The New Mutants

Les aspects formels du film sont moyens que d’habitude dans ces types de films. La photographie recherche des tons plus proches de ceux des films d’horreur dans lesquels les tons sombres et sourds prédominent à quelques exceptions près. En revanche, l’esthétique est assez soignée et elle est généralement cohérente, s’accordant assez bien avec le ton du film. Malgré cela, ni cela ni la musique ne sont leurs points forts, car soutiennent un récit qui porte le poids fort du film. Il en va de même effets spéciaux qui ne finissent pas par paraître crédibles dans certaines scènes du film.

Jeunes acteurs avec un grand avenir: ce sont les nouveaux mutants

Les performances sont très correctes étant Henry Zaga, l’acteur le plus désaccordé à votre travail. Les autres brillent plus ou moins à cause de leurs rôles mais ils font vraiment le travail. L’un des personnages les plus charismatiques est peut-être celui joué par Anya Taylor-Joy, qui mange l’écran dans ses scènes en raison du potentiel de son rôle. La jeune femme s’est également avérée une grande actrice malgré sa jeunesse, ce que l’on voit facilement dans “The Witch”, film d’horreur qui réalise un décor très réussi grâce en grande partie à Taylor-Joy.

Le protagoniste (Blu Hunt), cependant, n’est pas particulièrement brillant non plus, bien qu’il remplisse son rôle, il ne donne pas grand-chose de lui-même. Il est le personnage avec le fond le plus neutre et le moins développé de tous. Par conséquent, il n’est pas surprenant que cela ne lui permette pas d’être particulièrement brillant. Certains chiffres n’ont pas besoin d’être présentés. Évidemment Maisie Williams atteint le cœur de la planète entière avec sa performance en tant que Arya Stark, donc sa silhouette est très reconnaissable. La même chose se produit avec Charlie Heaton après son rôle dans “Stranger Things“. Les deux offrent de bonnes performances à des rôles à la hauteur de la tâche.

Ainsi, le casting de “The New Mutants” devient un ensemble assez satisfaisant et positif. Il remplit cette manière dans cette section à la pelle.

conclusion

“The New Mutants” est un film divertissant, avec des performances décentes et qui vous donne environ 94 minutes de vol. Cependant, la bande reste là. Malheureusement, le potentiel de celui-ci est assez gaspillé, alors qu’il aurait pu obtenir beaucoup plus de performances que ce qu’il a fait. Les personnages et le décor étaient une vraie mine pour faire un film vraiment profond. Cependant, “The New Mutants” il ne va pas plus loin. Même s’il faut applaudir, il essaie au moins de donner un autre air au monde sursaturé des super-héros.

