Critique : Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS5) – Anime Fighter Is Barebones but Beautiful

Étant donné l’immense popularité de Tueur de démons, en particulier au Japon, ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce qu’il obtienne une adaptation en jeu vidéo. Et qui de mieux pour diriger le projet que CyberConnect2, le talentueux studio japonais qui a conçu la très fantastique série Naruto Ninja Storm ? Le flair du studio pour adapter l’anime est évident dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, mais le jeu dans son ensemble manque à la fois de profondeur et de contenu.

Les Chroniques d’Hinokami couvrent la première saison de la Tueur de démons anime, se terminant par le Train de Mugen film. Pour récapituler, il raconte l’histoire d’un jeune homme nommé Tanjiro, qui s’entraîne pour devenir un tueur de démons titulaire après que l’un des monstres a assassiné sa famille. La première saison est assez simple, alors que Tanjiro se familiarise avec son nouveau travail. Il entreprend un certain nombre de missions de massacre de démons les unes après les autres, tout en rencontrant des personnages étranges et merveilleux, ce qui constitue l’épine dorsale du mode histoire du jeu.

Ledit mode histoire prend environ cinq ou six heures à parcourir, ce qui ne semble certainement pas impressionnant, mais il touche tous les points principaux de l’intrigue. Le mode est composé de quelques éléments différents, les faits saillants étant des cinématiques magnifiquement animées et des combats de boss dramatiques. En dehors de ces gros titres, vous passerez le plus clair de votre temps à écouter des dialogues et à parcourir des environnements linéaires.

Il y a certainement des moments où le mode histoire s’affaisse – généralement lorsque les combats sont rares et que vous ne faites que passer d’une cinématique à l’autre. Mais pour ce que ça vaut, The Hinokami Chronicles fait un travail brillant pour capturer l’apparence et la convivialité de Tueur de démons – comme prévu de CyberConnect2 – même pendant ses moments les plus lents.

Mais que faire si vous n’êtes pas familier avec Tueur de démons? Eh bien, comme avec à peu près n’importe quel titre basé sur l’anime, vous tirerez le meilleur parti de The Hinokami Chronicles si vous êtes au moins un peu au courant de l’œuvre originale. Cela dit, nous pensons en fait qu’il s’agit d’une porte d’entrée décente dans le monde de Tueur de démons. L’histoire elle-même est bien présentée et assez facile à suivre, tandis que des images fixes de l’anime sont utilisées pour combler les lacunes entre les principaux battements narratifs.

Maintenant, le gameplay. À la base, il s’agit d’un jeu de combat très dans le moule de la franchise Naruto Storm susmentionnée. Cependant, cette série a eu la possibilité d’évoluer et de s’étendre au cours de nombreux versements. Demon Slayer, en revanche, ressemble absolument à un premier essai. La structure des combos est incroyablement basique, les options défensives sont limitées et il n’y a vraiment pas grand-chose à faire entre les deux batailles.

Les choses deviennent un peu plus intéressantes lorsque vous jouez contre un adversaire humain – comme toujours – mais même dans ce cas, vous attendez surtout qu’il fasse un mouvement avant de bloquer et de déclencher le même vieux combo. Un mécanicien de parade chronométré Est-ce que ajoutez une touche de piquant aux procédures – amener votre ennemi à attaquer est toujours amusant – mais à la fin de la journée, le combat est assez simple. Pas nécessairement ennuyeux – ça a l’air génial, au moins – mais sans aucun doute pareil.

Heureusement, le mode histoire fait de son mieux pour que l’action reste captivante. Plutôt que d’affronter des ennemis qui ressemblent à des personnages ordinaires, les ennemis de l’histoire ont défini des schémas d’attaque et des mécanismes uniques. Demon Slayer devient moins un jeu de combat qu’un titre d’action simple, ce qui aide à masquer certains de ses systèmes de jeu moins développés.

Encore une fois, les combats de boss sont les rencontres les plus divertissantes et les plus variées. Vous devrez esquiver les attaques entrantes, chronométrer vos propres attaques afin de ne pas vous laisser ouvert et clouer des pressions sur les boutons cinématiques pour vaincre les plus gros méchants. Ces batailles ne sont pas particulièrement difficiles, mais elles sont toujours un spectacle. Et, si vous avez plus envie de relever un défi, vous pouvez toujours essayer les versions « difficiles » de chaque combat.

En vous frayant un chemin dans le mode histoire, vous débloquez toutes sortes de choses, comme des personnages jouables supplémentaires en mode versus, ainsi que des costumes, des illustrations et d’autres récompenses en jeu qui peuvent être consultées dans une sorte de galerie. Si vous cherchez à tout obtenir (et à obtenir le trophée Platinum en cours de route), alors Demon Slayer pourrait vous faire passer environ 15 heures. Les batailles en ligne contre d’autres joueurs sont également toujours une option, mais comme c’est le cas avec la plupart des autres combattants basés sur des dessins animés, le manque de profondeur et d’équilibre des personnages signifie que les bagarres en ligne ne seront jamais qu’un divertissement décontracté entre fans.