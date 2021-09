Critique : Deathloop (PS5) – Arkane recommence dans Confident Shooter

Pour autant que Deathloop se présente comme un jeu complexe, vous demandant de découvrir comment briser une boucle temporelle sur l’île de Blackreef, c’est en fait un peu simple. Arkane Studios a conçu les heures d’ouverture du jeu qu’il a créé après Dishonored et PREY pour qu’elles soient écrasantes, introduisant mécanique après mécanique et sprintant à travers ses quatre zones principales plus rapidement qu’Usain Bolt sous stéroïdes. C’est beaucoup de choses à assimiler au début, et vous aurez probablement peur de trouver un moyen d’échapper à la roche sera tout autant une bataille difficile. Mais ce ne sera pas le cas. Deathloop sera toujours là pour vous tenir la main.

Les marqueurs d’objectif indiquent clairement où se diriger ensuite, les lignes de quête facilitent le suivi de la progression globale, les menus indiquent à quel stade se trouve la boucle temporelle. Il est attentif à vos besoins à un degré presque surprenant, fournissant des informations en fonction de la charge du godet. La solution à ce jour de la marmotte l’énigme est la même pour tout le monde, mais ce qui vous y amène représente un bond en avant pour le développeur ; jamais il n’a semblé plus confiant dans son métier.

En fait, l’équipe est si sûre d’elle qu’elle a expliqué la configuration du jeu ad nauseam dans les bandes-annonces de la pré-sortie. Colt Vahn est piégé dans une boucle temporelle qui se répète encore et encore le même jour sur l’île de Blackreef, et pour la briser, il doit tuer huit cibles (connues sous le nom de Visionnaires dans le jeu) en une seule période de 24 heures. Il se trouve que les dirigeants célèbrent leurs réalisations le jour choisi pour se répéter, et Colt est le fou du parti.

Une fois le jeu ouvert, vous êtes libre de visiter quatre parties différentes de l’île à différents moments de la journée : matin, midi, après-midi et soir. Les huit visionnaires ne peuvent être atteints qu’à certains endroits dans des endroits spécifiques, dont beaucoup se doublent, vous devez donc choisir vos batailles. Et comme on ne peut pas être à deux endroits à la fois, la journée recommence. Le début du jeu consiste en grande partie à apprendre à tuer une poignée de cibles de manière isolée, mais si vous voulez les éliminer toutes en une seule boucle et ainsi vous échapper de l’île, une approche différente est requise.

C’est ici que vous commencez à en apprendre davantage sur les visionnaires et leurs histoires ; que font-ils sur l’île et comment peuvent-ils être manipulés pour rencontrer les autres afin que Colt puisse gagner du temps ? Vous vous attendriez à ce que Deathloop vous laisse à vous-même à ce stade, explorant librement l’île pour déterminer ce qui fait vibrer les cibles. Cependant, il fait tout sauf.

Le jeu vous guide étroitement tout au long de ce processus, partageant des voies linéaires pour que les cibles se rencontrent ou rejoignent la fête qui conclut la nuit. Il n’y a pas beaucoup de liberté, au point que Deathloop peut ne pas être exactement ce que vous pensiez que c’était.

Une autre attente qui peut nécessiter un réajustement est que le jeu n’est pas un voyou. Toutes les informations que vous collectez et les progrès réalisés au cours des quêtes sont conservées au début d’une nouvelle boucle, et vous pouvez revenir à n’importe quel moment de la journée dont vous avez besoin en avançant simplement le temps de retour à la base. Ce à quoi vous pouvez perdre l’accès, ce sont les armes, les pouvoirs et les avantages collectés au cours d’une boucle, mais il existe même un système pour empêcher cela. Le résidu – ramassé sur les cadavres des visionnaires et réparti sur les quatre cartes – peut être utilisé pour infuser tout votre équipement, ce qui en fait un élément permanent de votre arsenal pour les futures boucles.

Cela va vous sembler familier dans certaines parties, alors. Nous pourrions prendre la voie réductrice et décrire Deathloop comme Hitman rencontre Dishonored rencontre Returnal rencontre Outer Wilds rencontre Dark Souls. Oh oui, rassurez-vous, il y a une ou deux fonctionnalités tirées du casier FromSoftware. Cependant, le faire ignorerait ce qui fait vraiment fonctionner le titre. C’est une expérience fantastique en grande partie grâce au merveilleux gameplay expérimental Décès boucle.

Alors que la série Dishonored d’Arkane Studios avait de la place pour le chaos, elle a toujours été conçue autour de la furtivité. Deathloop emprunte bon nombre de ces systèmes et affine ensuite ce qui se passe lorsque vous choisissez d’être tellement fort que cela devient tout autant une option alléchante. Un jeu de tir rapide et explosif signifie qu’il n’est pas nécessaire de sauver l’écume (vous ne pourriez pas de toute façon en raison du manque de sauvegarde manuelle), transformant ces moments où vous êtes repéré en une opportunité de montrer la puissance de feu et les prouesses de Colt.

Les deux approches sont désormais plus que viables : restez discret jusqu’à ce que vous ayez localisé le visionnaire, puis parlez fort pour faire une déclaration, ou restez dans l’ombre à tout moment et découvrez les opportunités uniques des PNJ et des documents à proximité. Par exemple, la vie de la fête Aleksis aime sa bière au chocolat. Si l’approvisionnement de cet alcool particulier est interrompu, il se révèle en fulminant devant ses collègues ravers. Ensuite, prenez les chevrons et éliminez-le silencieusement avec un pistolet ou faites savoir à tout le monde que vous êtes sérieux en laissant tomber une grenade sur ses genoux. Jouez comme vous le souhaitez ; il n’y a pas de retenue cette fois-ci.

Cependant, ce ne serait pas un jeu Arkane sans certains pouvoirs, et Deathloop regorge de capacités qui élargissent considérablement les possibilités de jeu. Encore une fois provenant des cadavres des visionnaires, le jeu a sa propre version de Dishonored’s Blink, puis un pouvoir de copie carbone de Domino de Dishonored 2. L’éther, qui vous rend temporairement invisible, augmente les dégâts infligés. et Karnesis jette des ennemis sur l’endroit.

Etonnant est le mot que nous utiliserions pour expliquer l’impact de ces capacités sur l’interaction avec l’environnement. Lors de vos premières visites dans les quatre zones de Blackreef, vous serez paralysé par votre charge impuissante. Les ennemis devront être largement évités et l’emplacement devra être scanné à la recherche de points de sortie pour garder vos vies intactes, dont vous avez trois avant que toute la boucle ne recommence. Mais plus vous devenez puissant, plus les options s’ouvrent. Les toits deviennent des options beaucoup plus viables pour la traversée et l’invisibilité permet de s’échapper des engagements et de se faufiler devant les ennemis un processus simplifié. Ils peuvent transformer ce qui était un itinéraire méticuleux et soigneusement planifié à travers le niveau en un sprint de cinq minutes vers l’objectif qui se soucie peu de la discrétion. Cependant, le premier restera toujours une option pour les gens furtifs.

Julianna, une visionnaire qui vous traque activement, jette un peu une clé dans les travaux. Contrôlée soit par l’IA, soit par un autre joueur réel qui sélectionne « Protéger la boucle » dans le menu principal, son travail consiste à faire exactement cela : empêcher Colt de briser la boucle temporelle dans laquelle Blackreef est actuellement coincé. Tout comme le protagoniste, elle conserve ses souvenirs et ses connaissances à travers les boucles, ce qui en fait une menace constante tout au long de la campagne d’environ 12 à 15 heures.

Avec elle à vos trousses, Deathloop est poussé encore plus loin dans ce territoire expérimental. Le jeu consiste à savoir quand ralentir les choses et rester dans l’ombre, mais aussi apprendre quel est le bon moment pour faire du bruit et foutre le camp par tous les moyens nécessaires. Arkane Studios est maintenant à un point où il peut assez équilibrer les deux styles, créant une expérience sublime qui vous permet de mélanger et de faire correspondre votre approche de manière transparente.

Tenir tout cela ensemble est l’histoire de Colt, Julianna et de l’île de Blackreef elle-même. Les révélations derrière la boucle temporelle et tout ce qui se passe sont quelque peu intéressantes, mais la force motrice principale sont les deux personnages principaux. Colt et Julianna adorent plaisanter et se disputer à la radio, expliquant comment ils vont s’entretuer et explorant leur personnalité et leur histoire. C’est drôle et toujours touchant, en particulier dans les dernières heures du récit. Les autres visionnaires ont leurs propres histoires à raconter, mais elles sont explorées à travers des objets de collection, des enregistrements vocaux et des fichiers plutôt que des dialogues face à face. En tant que tel, rien d’autre ne peut vraiment toucher le duo charismatique au cœur de l’intrigue.

Hors des sentiers battus, il existe des pistes facultatives qui aident à ouvrir davantage de cartes une fois résolues, ou vous pouvez poursuivre les visionnaires à plusieurs reprises pour obtenir des améliorations de vos pouvoirs et trouver les armes les plus puissantes du jeu. La structure de la boucle temporelle permet en fait cette liberté car on n’a jamais l’impression de perdre des heures ; passer du matin au soir en se concentrant uniquement sur l’augmentation de votre chargement peut porter ses fruits dans les futures tentatives d’évasion de l’île. Avec le système d’infusion économisant l’équipement pour une autre fois, une course n’est jamais perdue.

Certaines pierres d’achoppement empêchent le jeu d’atteindre des sommets plus élevés. Quelques objectifs fastidieux en dehors de tuer les visionnaires vous obligent à redémarrer constamment la boucle temporelle afin de progresser, vous conduisant essentiellement à des procédures de speedrun si vous souhaitez faire avancer la série de quêtes. Ces tâches auraient pu être mieux mises en œuvre pour éviter que les joueurs n’éteignent leur cerveau et ne sprintent trois fois vers l’objectif afin que des progrès puissent être réalisés.

Et puis il y a la pauvre IA ennemie, qui doit être le plus gros point bas du jeu. Les habitants de Blackreef doivent avoir leurs œillères car vous pouvez les approcher de près et très personnellement et ils ne remarqueront rien. Un système d’alerte fonctionne sur les mécanismes habituels de prudence et de danger, mais cela n’a guère d’importance lorsqu’il affecte si peu la carte réelle. Trois ennemis peuvent être alertés de votre présence dans une rue, mais au détour d’un virage, tous ceux qui se trouvent dans la ruelle devant vous agiront comme si de rien n’était. C’est malgré tous les cris et les coups de feu. C’est assez mauvais et se moque un peu de la boucle de jeu globale lorsque les ennemis peuvent être manipulés et exploités si facilement.

En tant que jeu qui ignore la génération précédente de consoles pour une version PlayStation 5 uniquement, vous penseriez également que Deathloop utiliserait correctement les nouvelles fonctionnalités et la puissance à portée de main. Dans certains endroits, c’est le cas. On dirait que le look légèrement stylisé peut le retenir à certains endroits, mais le titre dans l’ensemble a de beaux visuels et des vues. Bien qu’il ne soit pas au même niveau que Demon’s Souls, Returnal ou Ratchet & Clank: Rift Apart – loin de là, en fait – Deathloop peut bien paraître quand il le veut.

Le contrôleur PS5 DualSense reçoit également un peu d’amour avec un retour haptique reproduisant les pas de Colt à travers les vibrations et les déclencheurs adaptatifs qui donnent du poids aux coups de feu. La résistance n’est pas aussi variée que ce que Call of Duty: Black Ops Cold War a à offrir, mais ce qu’il y a là semble assez efficace. Cependant, la fonctionnalité largement annoncée où votre arme se bloque a été complètement sur-commercialisée. Nous l’avons rencontré littéralement une fois; ce ne sera jamais un problème pour vous quand un meilleur équipement est offert presque instantanément.