Critique de Voyage au centre de la Terre, une mini-série pleine de fantaisie captivante basée sur un roman de Jules Verne

Voyage au centre de la Terre Il vient d’être présenté en première sur Disney + et est, sans aucun doute, une adaptation mémorable d’une histoire remplie de fantaisie. Découvrez pourquoi vous devriez le voir.

©Disney+Voyage au centre de la Terre

Avec un total de huit épisodes, la première saison de Voyage au centre de la Terre vient d’arriver sur Disney+. La série est une adaptation mexicaine de roman de Jules Verne du même nom et est, sans aucun doute, l’une des productions les plus imaginatives et les plus mémorables de ces derniers temps. Avec une histoire étonnante, du début à la fin de chaque épisode, le strip captive le spectateur.

Ceci est dû au fait Voyage au centre de la Terre raconte l’histoire d’un groupe d’enfants qui se lancent dans un voyage à travers une dimension parallèle dans laquelle ils découvrent un monde fascinant. Avec cela, ils cherchent un moyen de protéger l’équilibre écologique de la planète. Bien qu’au milieu, Diego et ses frères et amis découvrent de puissants secrets de famille, qu’ils doivent protéger de Pompilio et de son acolyte, Claudio, qui tentent de les détruire.

Sans aucun doute, c’est une histoire non seulement passionnante mais aussi pleine de fantaisie. Malgré le fait qu’il soit fait pour les plus jeunes, il trouve la formule exacte pour pouvoir captiver tout le public. D’une fluidité impressionnante lorsqu’il s’agit de développer son histoire, le scénario est non seulement agile, mais aussi amusant, excitant et plein d’illusions dans une intrigue qui court du typique.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, ce qui le rend beaucoup plus réel, c’est qu’il a des performances emblématiques telles que celles de Gabriel Goity. L’acteur, dans ce strip, donne vie à Jules Verne et est en charge de l’histoire de l’intrigue. Quelque chose qui, sans aucun doute, a été un grand succès car l’artiste parvient à plonger dans l’histoire non seulement à travers sa performance, mais aussi à travers sa voix, qui est toujours entendue au moment le plus nécessaire.

Parallèlement, l’interprétation de Yankel Stevan et Sébastien Garcia comme ces frères qui découvrent un grand secret c’est sublime. En raison de leur différence d’âge, ils confèrent à leurs personnages une certaine personnalité juvénile idéale pour les plus petits, mais aussi captivante pour toute la famille. Cependant, il convient de noter que le meilleur de la série se trouve dans ses effets visuels.

Malgré le fait qu’à certaines occasions, il est évident qu’il s’agit de quelque chose de fictif, au fur et à mesure que la production se développe, les détails sont de plus en plus surprenants. Bien sûr, la réalité est que s’il y a un défaut qui a Voyage au centre de la Terre C’est sa façon de ne pas arriver à une conclusion au fil des épisodes. Eh bien, bien que ce soit un script agile, facile et amusant à suivre, il finit par être très tiré par les cheveux à plusieurs reprises.

De toute façon, Voyage au centre de la Terre Il rentre parfaitement dans sa description d’une production jeunesse et pour toute la famille. C’est une histoire passionnante, pleine d’adrénaline et un peu d’action, mais respectant toujours les limites de ce qui convient aux plus jeunes. Aussi, le fait qu’il ait un côté comique et fantaisiste le rend encore plus admirable.

