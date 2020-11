Comme tous les vendredis pendant quelques semaines, Disney Plus a rassemblé des fans galactiques de Guerres des étoiles devant leurs appareils pour voir une nouvelle tranche de « Le Mandalorien ». Cet épisode particulier était un rendez-vous spécial puisque le précédent a laissé des avis pas trop enthousiastes et, surtout, les coutures de ce mécanisme irrésistiblement adorable qu’est El Niño (Baby Yoda) ont commencé à être vues. Ses actions avec les œufs du passager que Mando et lui ont aidé ils ont déclenché une grande polémique dans les réseaux, où il a même été suggéré que la créature amie faisait ses premiers pas vers le côté obscur de la Force. Par conséquent, l’épisode 2×03, réalisé par Bryce dallas howard, avait pour mission importante de réorienter la série.

Le chapitre, intitulé « L’héritière », se connecte directement avec son prédécesseur. Commandez, Baby Yoda, la femme amphibie et ses œufs arrivent à Trask, la lune marine où cette dernière doit retrouver son mari pour élever leur progéniture. Votre mission terminée, Un homme amphibien dit à Mando où trouver plus de Mandaloriens. Dans leur recherche, nos protagonistes devront affronter des pirates, des créatures marines et même une escouade impériale. Une nouvelle aventure que nous enroulons dans ce texte avec spoilers.

Reprenant l’intrigue pour émerveiller

Comme nous l’avons dit, après cet épisode de remplissage vide qui était « Le passager », 2×03 parvient à renflouer la série et cette histoire qui s’était tellement embourbée. Un endroit sûr pour Baby Yoda doit être bientôt trouvé, et c’est là que les enfants de Mandalore qui ont survécu au désastre causé par l’Empire peuvent être utiles. Et le chapitre va saccager avec lui, suivant la même structure qui a utilisé la série jusqu’à présent. Mando rencontre des gens étranges qui prétendent pouvoir l’aider et se lance dans un mystérieux voyage.

Mais soudain, ce qui semblait être un chapitre s’est installé dans les grandes lignes de « Le Mandalorien » prendre un tour pour nous présenter à ces êtres, toujours traités dans la série comme quelque chose de presque mystique, qui sont les natifs de ce qui était autrefois Mandalore. Et ainsi, cette aventure à travers la mer et entourée de pirates vils -choc avec Baby Yoda inclus- devient un point qui semble capital dans le futur de la série. À partir de là, le chapitre revient à ce modèle d’aider quelqu’un en échange d’aide ou d’informations, avec ses combats pertinents contre tout ce qui se présente à eux. Mais le sentiment qu’il transmet est totalement différent, chaque action de commandement et de compagnie acquiert une importance bien plus grande que, par exemple, lorsqu’elle est mise à tirer sur une armée d’araignées. Par conséquent, bien qu’analysé de manière narrative, il semble identique, ce n’est plus.

Connexions animées

Un autre élément important qui élève l’épisode à une catégorie supérieure est son influence. L’intrigue d’aventure basée sur les bandes dessinées occidentales Il est ici déguisé, grâce à son esthétique, dans un film de pirates. Bien que les deux genres partagent vraiment de nombreux éléments. Dans « L’héritière », une fois que Mando aide ses camarades masqués, l’épisode devient un classique embarquant sur un bateau par des pirates à la recherche de trésors. Ou, si vous préférez, un vol d’un train en marche par des hors-la-loi assoiffés d’or. Un thème qui, comme tous les fans de la saga le savent, Ce n’est pas la première fois qu’un produit Star Wars est exploré. La série animée « Star Wars Rebels », diffusé entre 2014 et 2018, a basé une grande partie de ses épisodes sur des vols et des attaques de la patrouille spirituelle aux bases et aux navires de l’Empire.

Par conséquent, il est évident que Bryce dallas howard Et le reste de l’équipe « Le Mandalorien » ils ont bu beaucoup de ces séries pour réaliser ce chapitre. Les rythmes, les scènes et même la mission rappellent fortement les aventures de Kanan, Ezra et compagnie, au point que ressemble presque à un épisode en direct tout droit sorti. Quelque chose qui se confirme avec l’autre grand ingrédient du chapitre: les Mandaloriens avec lesquels Mando et Baby Yoda se croisent ne sont autres que Bo-Katan et deux de ses adorateurs de Night Owl. Il s’agit d’un groupe de Mandaloriens du clan Kryze, dirigé par Bo-Katan elle-même, qui a eu de nombreuses apparitions dans « Star Wars: La guerre des clones » et qu’ils ont été vus pour la dernière fois, bien sûr, en « Star Wars Rebels ». Un grand clin d’œil aux fans qui pourraient aller plus loin si la série se lance pour explorer pleinement les problèmes des survivants de la Grande Purge de Mandalore et le sort du Dark Saber actuellement détenu par Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Cela sans parler de la mention très importante d’un certain personnage bien-aimé de la série animée. et qu’il est intuitif qu’il apparaîtra plus tôt que tard: Ahsoka Tano.

conclusion

« L’héritière », le 2×03 de « Le Mandalorien », ramène la série à la vie après l’échec de son précédent chapitre. Et il le fait avec style, avec un récit passionnant, révélations surprenantes, un rythme d’action très élevé et un bon nombre de connexions et d’importantes synergies avec d’autres séries de la saga galactique. Finalement, l’un des meilleurs épisodes de la série. Un plaisir authentique qui vous laisse en vouloir plus, bien plus, pour la semaine prochaine.

