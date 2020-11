Depuis le 27 octobre dernier, les vendredis sont devenus synonymes de « Le Mandalorien ». La première série d’action en direct de l’univers Guerres des étoiles est de retour avec une deuxième saison qui promet des révélations très importantes non seulement pour l’avenir de ses protagonistes, Mando et El Niño (Baby Yoda), mais pour de nombreux autres personnages de la franchise. Bien sûr, si le premier épisode révélait quelque chose d’aussi choquant que celui en réalité, Boba Fett n’est pas mort dévoré par sarlacc dans « Star Wars – Ep.VI: Le retour des Jedi », cette deuxième tranche ça n’a pas été si intéressant. Oeil que le texte contient des spoilers.

Dans le nouveau chapitre, intitulé « Le passager », le personnage de Pedro Pascal doit aidez une mystérieuse femme amphibie -dont la race est en danger d’extinction- pour atteindre une planète dans laquelle élever leur progéniture. Une progéniture qui est encore sous forme d’oeuf, quelque chose qui jouera dans l’épisode. En échange de votre aide, la femme dira au protagoniste où trouver plus de Mandaloriens. Cependant, ce qui était prévu comme un voyage tranquille finira par être une aventure nouvelle et risquée avec des êtres arachnides monstrueux entre les deux.

Farce pure

La première chose qui ressort de l’épisode est sa manque de cohésion avec cette intrigue principale qui semble vouloir suivre la saison. Il est vrai que la mission prend comme excuse la rencontre avec les Mandaloriens, mais prend près de 45 minutes d’auto-résolution à partir de là faire du chapitre un épisode purement de remplissage. Ce n’est pas mal en soi, mais cela doit être accompagné d’une bonne intrigue, comme cela s’est produit plusieurs fois lors de la première saison. Et en cela, « La Pasajera » n’est pas si brillant.

Le chapitre fait un utilisation presque excessive de Baby Yoda, dont la mission particulière et auto-imposée de se nourrir des œufs du passager finit par être la plus divertissante de l’intrigue. Et bien qu’il aime toujours voir le petit faire son truc, un épisode de « Le Mandalorien » Vous ne pouvez pas vous permettre de vous fier à cela pour continuer. C `est vrai que il y a des moments qui correspondent au niveau général de la série, comme la tentative de pillage par des bandits sur Tatooine ou la traversée avec les deux navires de la Nouvelle République. Mais ce sont des moments spécifiques qui servent simplement à ne pas couler l’épisode.

Répétition narrative

En réalité, la structure et les mécanismes narratifs sous lesquels le chapitre évolue sont les mêmes que le précédent. Mando est sur les traces des indigènes de la planète qui l’ont adopté une fois. Sur votre chemin, vous devez aider un personnage inconnu avec de bonnes intentions et qui est en difficulté. Pour ce faire, ils finiront par combattre un monstre géant qui veut les manger. Un ABC qui a fonctionné comme un charme en 2×01 grâce à ce ton western mais quoi ici est beaucoup plus dilué pour la perte de certains composants dramatiques.

Le problème est en fait le même que celui dont nous avons discuté ci-dessus. Le chapitre est purement de remplissage et, en plus, avec une intrigue beaucoup moins intéressante que la précédente. Comme si cela ne suffisait pas, le charisme du Marshall Cobb Vanth avec l’armure de Boba Fett ce n’est même pas comparable à cette femme grenouille, qui ne finit pas de fonctionner. Donc, si vous en retirez certains d’une formule efficace avec peu d’ingrédients, alors ce qui en sort sort. Et donc, bien qu’ils soient essentiellement les mêmes, il n’y a pas de couleur avec ce qui s’est passé la semaine précédente.

conclusion

En bref, le deuxième chapitre de la deuxième saison de « Le Mandalorien » a subi un ralentissement assez important par rapport à son prédécesseur et la saison dernière. Cela ne veut pas dire que c’est divertissant et passez des moments très agréables, loin de là. Il maintient la structure d’épisode d’aventure classique qui a si bien fonctionné dans le projet de Lucasfilm. Mais bien sûr c’est loin de ce que l’on attend d’une production aussi ambitieuse et quels bons résultats elle donnait.

