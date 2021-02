L’épisode clé pour comprendre ce qui se passe est arrivé. Quelque chose que nous verrons en profondeur dans cette revue de Scarlet Witch et Vision 1 × 04.

Si déjà dans le troisième épisode (dont vous pouvez trouver la critique et l’opinion ici), nous avons vu comment Wanda commençait à montrer la vraie nature de cette sitcom, c’est maintenant que nous pouvons vraiment le corroborer. Et c’est que dans ce Critique de Scarlet Witch et Vision 1 × 04 de nombreux doutes seront résolus. Oh, et d’innombrables questions et théories sont également nées. Bien sûr, si vous n’avez pas vu la série ou si vous ne pouvez pas, mais à l’avenir vous le ferez, sortez d’ici MAINTENANT, car elle regorge de spoilers.

Où est Westview, laisse-moi voir

Oubliez les hommages-parodie de sitcom des années 50, 60 et 70 (pas encore les années 80, Isaac du passé). Dans cet épisode, nous revenons au «présent». Entre guillemets puisque c’est le moment où tous ceux qui se sont évaporés par Thanos lors du snap (appelé «la faute» dans Spiderman: loin de chez soi) reviennent. On voit ainsi Monica Rambeau (Géraldine, pas Christine Isaac du passé) reprendre vie dans une scène tout simplement sublime. Cela répond à cette question sur le retour de ceux qui ont disparu (essentiellement traumatisant pour tout le monde).

Ainsi, on sait que Maria Rambeau est décédée des suites d’un cancer deux ans après le déclic. Pour ceux d’entre vous qui ne s’en souviennent peut-être pas, Maria est l’amie du capitaine Marvel, que nous avons découvert fondée SWORD après les événements du film. Monica retourne dans les locaux de l’organisation, où elle reçoit l’ordre d’enquêter sur un cas de disparition. Avant cela, nous voyons une plaque en commémoration de sa mère, avec le surnom de « Photon ». Cette nuance est intéressante, car si l’avion de Maria portait ce nom, la version comique de Monica est également connue en tant que telle.

On va aller un peu plus vite car ça ne va pas nous donner une entrée avec tout ce qui se passe dans le chapitre. Monica rencontre l’agent Woo (une vieille connaissance du MCU de son apparition dans Ant-Man and the Wasp), avec qui elle interroge quelques shérifs sur la ville de Westview. Cette scène est à la fois drôle et mystérieuse, car l’un d’eux nie catégoriquement l’existence de la ville. Quelque chose d’incroyable. car juste derrière il y a l’affiche de bienvenue.

C’est là que nous vérifions l’origine de l’hélicoptère du premier chapitre, étant un drone commandé par Monica. Après sa disparition, c’est au tour de la jeune fille d’être aspirée dans ce champ de force mystérieux. De là, les forces gouvernementales commencent à mobiliser une quantité impressionnante de ressources pour découvrir ce qui se passe. C’est à ce moment que le Dr Darcy Lewis apparaît, une autre vieille connaissance (et avec une importance dans le chapitre).

C’est précisément l’ami de Jane Foster qui découvre ce qui se passe à Westview. En calibrant les ondes de rayonnement générées dans la zone, il parvient à capturer la sitcom dans laquelle Wanda et Vision jouent. Dès lors, nous avons vérifié les efforts de chacun pour nommer les disparus de la ville, qui sont des personnages de la série de Wanda. De plus, nous voyons des tentatives pour accéder à la ville et communiquer. Par exemple, l’apiculteur est un soldat qui passe par l’égout et le message radio est dû à une expérience de Woo et Lewis.

La dernière partie de l’épisode, dans laquelle ils regardent tous les deux la sitcom, coïncide avec le moment du troisième chapitre où Monica parle à Wanda d’Ultron, dans lequel la sorcière écarlate découvre les intentions de l’agent. En plus du fait que dans la sitcom la partie (plutôt) qui ne s’intéresse pas à Wanda est censurée, nous pouvons voir ce qui se passe réellement à ce moment-là.

Le vengeur utilise ses pouvoirs pour attaquer Monica et la renvoyer hors de cette réalité créée par elle-même. Enfin, nous vérifions que Vision est vraiment morte (oh surprise), ce qui implique que Wanda utilise le cadavre comme une marionnette, lui donnant « vie ». Le chapitre se termine par la découverte de Monica, confirmant que tout est l’œuvre de la sorcière écarlate, et surtout avec cette phrase accablante de la même chose: «J’ai tout sous contrôle.

Et ici le cool commence

La première chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai fini de regarder cet épisode était « Marvel revient à son essence ». Les premiers chapitres, en plus de parodier les comédies des années 50, 60 et 70, étaient plus introductifs qu’autre chose. Bien sûr, ils créent ce sentiment « quelque chose ne va pas ». Je me suis aussi souvenu de certains qui se plaignaient que cette série « n’est pas Marvel », ce qui n’a pas beaucoup de sens. Si l’UCM propose quelque chose de nouveau mais ne correspond pas, ce sera pour quelque chose. C’est maintenant, dans ce quatrième chapitre, que tout bon commence.

Et que nous parlons d’un épisode de connecteur, qui a tendance à être un peu plus lâche en général. Au lieu de cela, Marvel parvient à mettre en œuvre un rythme parfait pour montrer et résoudre non seulement les doutes au sein de la série elle-même, mais l’univers lui-même. La part du retour des disparus est sublime, montrant à la fois l’incrédulité de ceux qui n’ont pas subi ce sort et le choc de ceux qui reviennent à la vie. De là, le chapitre n’a pas une partie de remplissage. Tout est essentiel et fondamental à la fois pour comprendre l’ensemble et pour l’avenir.

La manière de montrer ce qui se passe avec les disparus de la ville est choquante. Cette scène, bien que dotée d’une certaine comédie, nous apprend quelque chose de déchirant: Wanda joue, littéralement, avec les souvenirs de tous les habitants et de leurs proches. Tout pour générer cette sitcom dans laquelle il vit avec un cadavre de Vision.

L’introduction à la série de personnages anciens de l’UCM lui confère une homogénéité, également avec des rôles importants. Jimmy Woo et Darcy Lewis forment un couple merveilleux dans l’épisode, découvrant progressivement ce qui se passe à Westview. Et l’image de Wanda est terrifiante, car elle nous fait nous demander quelles sont les limites pour sauvegarder son bien-être.

En bref, nous sommes confrontés au meilleur chapitre de la série jusqu’à présent, qui revient à ce que Marvel nous a habitué et avec de nombreuses théories à venir, que nous verrons sûrement dans une entrée différente. Encore une raison d’attendre vendredi avec impatience.