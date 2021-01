La version idyllique de la vie de Wanda commence à avoir ses hauts et ses bas. On vous en parle avec la critique de Scarlet Witch et Vision 1 × 03.

Avec les premiers épisodes de la série, nous avons pu apprécier ce qu’est une vie paisible et paisible pour les super-héros. Une parodie des comédies classiques de la fin du siècle dernier (nous utilisons l’expression pour la rendre plus distante si possible), quelque chose de rafraîchissant dans l’ensemble de l’assortiment Marvel. Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné dans la revue de ces deux premiers épisodes, les choses semblent un peu étranges. Pour ne pas dire assez, puisque nous parlons d’une femme qui a épousé un robot. Bref, dans ce troisième chapitre, les choses commencent à devenir un peu incontrôlables et nous montrent ce qui se passe réellement. Si vous avez déjà vu l’épisode ou si vous ne vous souciez pas des spoilers, continuez à lire notre Critique de Scarlet Witch et Vision 1 × 03. Et sinon, je vous ai prévenu, ne venez pas me voir plus tard avec des plaintes.

La famille s’agrandit

À la fin du deuxième chapitre, nous voyons comment, par magie (celle de Wanda), elle tombe soudainement enceinte. Vous savez, avec un ventre de femme enceinte. De cette façon, la première moitié de l’épisode nous permet de voir comment le couple se prépare à la naissance de leur progéniture, avec la comédie qui caractérise cette série. Ainsi, on voit comment les pouvoirs de la sorcière écarlate se déchaînent un peu à cause de l’enfant, laissant le quartier sans lumières ou faisant apparaître une cigogne (une belle métaphore d’ailleurs). On voit aussi à quel point la figure de Christine en tant qu’ami de Wanda devient importante, au point de l’assister dans l’accouchement.

Quoi? Pensiez-vous que la grossesse serait en plusieurs chapitres? Les pouvoirs et les desseins de Wanda sont impénétrables, et avant la fin de la semaine, elle accouche déjà. Vision, quant à lui, a une mini-aventure à trouver et à amener le médecin qui assiste sa femme, bien qu’il soit en retard. Du moins le pensa-t-il, jusqu’à ce qu’il doive l’aider à accoucher du deuxième bébé. Oui amis, deux enfants à la fois. Pour ceux d’entre vous qui suivent les bandes dessinées, cela ne vous surprend pas. De plus, vous avez déjà une idée de ce qui est à venir, pas dans la série elle-même, mais dans la phase 4 elle-même.

Eh bien, la première partie du chapitre expliquée, il n’en a pas plus non plus. Eh bien, un dernier point sous la forme de l’annonce typique du chapitre. Dans ce cas, se référant à Hydra. Cependant, la miette commence dès la naissance des enfants. D’un côté, nous avons Vision, qui parle aux voisins de Christine, qui n’est pas très connue. De plus, il n’a même pas de maison dans le quartier. La conversation devient de plus en plus surréaliste (dans l’esprit de Vision), au point de presque révéler ce que sont réellement ces personnes. Les créations de Wanda? Agents secrets du SHIELD? De Hydra? Kree? De l’ail et de l’eau que nous ne connaîtrons pas avant le prochain épisode.

Et d’un autre côté, nous avons Wanda et Christine. Vous souvenez-vous de l’accent manquant de la sorcière écarlate? Il revient comme du nougat en raison de pensées sur son frère Pietro (vous savez, Mercure, Quicksilver, celui qui meurt à cause d’Ultron). C’est Wanda elle-même qui commence à se souvenir de sa jumelle décédée en regardant ses enfants (également des jumeaux). À ce stade, nous vérifions que Christine n’est pas ce qu’elle prétend être, car elle commence à révéler plus d’informations à partir du compte sur la vraie vie de Wanda. Bien sûr, cela ne se termine pas bien pour l’agent SWORD, quelque chose que notre protagoniste découvre lorsqu’elle «reprend conscience». Enfin, nous nous retrouvons avec une photo de Christine expulsée de la réalité, entourée par une armée entière (probablement de SWORD). Fin ouverte qui nous laisse avec plus de questions à résoudre, mais dirigeant ce que la série va vraiment être.

Et la comédie s’est transformée en drame

Ce troisième épisode de Scarlet Witch and Vision a été une accumulation d’émotions, à la fois de la part du couple principal et pour nous les téléspectateurs. Et que la première moitié de la série est un peu paresseuse, du moins à mon avis. S’il est vrai que cela continue dans cette lignée imposée de la comédie des années 80, il n’y a pas vraiment de moment comme dans les deux épisodes précédents qui nous fasse oublier ce qui se passe réellement. Dans mon cas, il n’y a pas de moment comique qui me fasse arrêter de penser « que se passe-t-il? » ou de penser à différentes théories pour la série.

Oui c’est vrai que c’est amusant de voir comment Vision est attaquée par les nerfs par la pensée d’être un père, ou la folie des pouvoirs de Wanda due à la grossesse. Mais je pense qu’il lui manque ce quelque chose qu’il a montré à ses débuts. Surtout dans ce deuxième épisode et dans cette Drunk Vision (quelle merveille d’acteur). Attention, ce n’est pas du tout ennuyeux, mais le rythme de cette partie est trop lent (contrairement à la grossesse de Wanda). Surtout la partie sur le fait de cacher le statut de Scarlet Witch à Christine. Cependant, cette deuxième partie du chapitre est celle qui nous fait exploser la tête avec des théories, des hypothèses et, surtout, des faits.

Car si dans le premier épisode on nous laisse déjà apercevoir SWORD, c’est là qu’il fait son apparition. Si dans le deuxième chapitre on voit comment Wanda ne veut pas quitter cette vie, c’est à ce moment précis qu’on vérifie qu’elle a un contrôle absolu sur la situation. Et si vous pensiez que ce serait une comédie avec des connotations de super-héros, vous avez probablement raison, mais seulement la moitié. Nous commençons déjà à voir comment la comédie devient un drame. Je dois juste vous rappeler une chose: Scarlet Witch et Vision sont liés au film de Stephen Strange. Et à la fin de cet épisode, nous commençons à voir ce qui va être le déclencheur de tout.

En bref, un chapitre qui, bien qu’il soit un peu épais dans cette partie de la comédie dans laquelle il veut devenir, montre le pouvoir dans le scénario, exécutant parfaitement la partie de suspense et de drame dans laquelle Scarlet Witch and Vision est vraiment impliquée. Et cela, mes amis, ne fait que commencer.