Critique de Patria: la magnifique série HBO qui nous apprend à pardonner et à apprendre du passé

Patrie, bien que cela puisse paraître au premier abord, Ce n’est pas une fiction sur ETA; ni sur les barbaries que le groupe terroriste a commises avec l’excuse de défendre l’Euskal Herria. C’est une série sur l’importance d’apprendre du passé, et plus encore de pardonner les erreurs que nous avons tous commises. C’est le portrait d’une société basque brisée reflétée dans deux familles: celle de Bittori, et de Regardez, deux femmes fortes, courageuses et amies. Deux sets qui rompent avec le son choquant de deux coups contre lui Txato.

Peut-être sommes-nous confrontés à la meilleure série que l’Espagne ait produite au cours des dernières décennies; peut-être exagérons-nous aussi dans un 2020 où nous avons vu Poison Oui Équipement anti-émeute près de Patrie dans le même laps de temps. Mais nous vous assurons que la fiction de HBO, qui adapte le livre homonyme de Fernando Aramburu magistralement, c’est un chef-d’œuvre. Un document visuel nécessaire qui plonge dans l’amour d’une mère, l’amour d’une femme, l’amour d’un enfant, l’amour d’un ami. Oui, nous pourrions dire sans erreur que Patria est une production télévisée sur l’amour, car tout le monde s’aime et tout le monde se manque.

Tout est centré sur deux personnages: Bittori, brisée après le meurtre de son mari, Txato, par ETA après avoir refusé de payer l’argent qu’on lui demandait pour être entrepreneur; Oui Regardez, une femme enveloppée dans sa force apparente après l’emprisonnement de son fils Xose Mari pour avoir été prétendument impliqué dans le meurtre du Txato. Ce qui suit est un jeu de chronologie magistralement conçu, dans lequel différentes perspectives sont utilisées pour voir les événements du point de vue de chaque personnage impliqué.

Mais le drame basque n’affecta pas seulement les assassinés et les meurtriers; aussi à leurs familles. Enfants orphelins qui se réfugient dans la solitude; d’autres recherchent une évasion, un changement de vie, un objectif qui leur fait oublier ce qu’ils ont vécu. Des amis qui se tournent vers vous par peur des représailles de l’ETA; mais aussi des amitiés qui changent parce qu’ils sont favorables à la lutte armée. Ce groupe terroriste a non seulement tué, mais également détruit les relations forgées au fil des ans.

Et nous ne pouvons pas non plus oublier l’autre partie de l’histoire: des forces de sécurité et des organes qui, pas dans quelques cas, ont été submergés par les détenus, en les mettant à la limite et en ne respectant pas les garanties dont ils doivent disposer au poste de police. Parce qu’à de nombreuses reprises, les «membres de l’ETA» considéraient leurs camarades comme leur seule et vraie famille, et les trahir allait à l’encontre de leur code d’honneur.

Maintenant bien, Il est vrai que l’affiche promotionnelle de Patria était controversée pour assimiler la souffrance des victimes à celle des bourreaux, mais dans la série, c’est mieux représenté., et nous dirions que seul un petit pourcentage des images se concentre sur les barbaries qui Xose mari souffert en attendant son procès. Le reste n’est que le dommage de deux familles brisées par un conflit qui n’a jamais eu à commencer.

Enfin, nous tenons à remercier le actrices l’énorme interprétation qu’ils ont faite avec des personnages aussi complexes que Bittori, Miren et, surtout, Arantxa. Je ne peux pas terminer cette petite revue sans applaudir le travail de Loreto Mauléon comme fille de Regardez, une jeune femme confinée dans un fauteuil roulant après un accident vasculaire cérébral et qui a la tâche difficile de réprimander sa mère et de réunir deux familles séparées pendant des années. Un personnage aux mille arêtes et une performance ronde. Elle est la véritable essence de Patria. Et vous pleurerez, bien sûr; avec elle, avec eux, avec tout le monde, et avec cette scène finale émotionnelle dans laquelle les mots sont inutiles.

