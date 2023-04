Critique de Misterio a la Vista 2, un film sans saveur, mais avec un blockbuster surprenant

pas de spoilers

Mystère en vue 2 Il est arrivé sur Netflix avec Jennifer Aniston et Adam Sandler, mais il n’a pas répondu aux attentes. Connaître le bien et le mal de ce film.

©NetflixJennifer Aniston et Adam Sandler

Jennifer Aniston et Adam Sandler Ce sont deux des acteurs les plus importants, les plus connus et les plus célèbres d’Hollywood. Pendant des années, ils ont non seulement réussi séparément, mais aussi ensemble à faire des films comme Une fausse épouse. Cependant, petit à petit, son duo a commencé à s’ennuyer en faisant toujours des personnages similaires et c’est arrivé avec mystère à bordle long métrage qu’ils ont sorti sur Netflix en 2019.

mystère à bord C’était une tentative de combiner comédie, action et drame, mais cela n’a pas dépassé les attentes. De la même manière, Netflix a de nouveau misé sur cette production et le deuxième film de cette histoire est sorti récemment : Mystère en vue. Une fois de plus avec Jennifer Aniston et Adam Sandler en tant que protagonistes, Nick et Audrey Spitz sont revenus sur le ring.

Désormais officiellement enquêteurs privés, les Spitz sont en quête de gloire grâce à leurs affaires. Mais tout ne se passe pas comme prévu avec leur agence d’enquête. Cependant, ils se retrouvent bientôt impliqués dans un enlèvement aux proportions internationales : celui de leur ami le maharadjah, enlevé lors de leur mariage.

Cette affaire les met à nouveau à l’épreuve, mais en fait en même temps les plus détestés d’Europe, une fois de plus. Et tandis que l’arc narratif de Mystère en vue Il a plus de variété que le premier film, la vérité est qu’il est toujours prévisible et peu attrayant. Malgré le fait que plusieurs scènes soient drôles, car je dois avouer que j’en suis venu à rire, je n’ai pas trouvé de fluidité pour entrer pleinement dans l’histoire.

Cependant, Jennifer Aniston Il fait particulièrement ressortir son côté comique pour lever cette chute qu’a, par moments, la narration. Quant à Adam SandlerS’il est toujours un grand interprète dans le genre comique, il n’attire plus de la même manière du fait de la répétitivité de ses personnages. Même ainsi, il est remarquable que la combinaison entre les deux avec la comédie et l’action continue de fonctionner dans certains cas.

Par contre, j’avoue aussi que tout n’est pas si catastrophique dans Mystère en vue. Contrairement au premier film, pour celui-ci, ils ont réussi à trouver des moyens de faire rire le spectateur et, en même temps, c’est un blockbuster. Car, sans aucun doute, le plus remarquable est sa mise en scène, sa photographie et surtout ses costumes.

Les personnages font non seulement le tour de l’Europe, mais ont aussi une scénographie exubérante et leur caractérisation est encore meilleure, surtout lors d’un mariage indien. Même ainsi, même s’il se démarque et surpasse le premier film, Mystère en vue Ça ne fait pas un grand film. C’est, tout simplement, une production faite pour passer le temps puisqu’elle est très facile à voir car les rebondissements inattendus brillent par leur absence.

