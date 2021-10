Critique de Marvel’s Eternals: un feuilleton de super-héros séveux

L’univers cinématographique Marvel plonge le menton profondément dans une rivière de feuilletons de larmes mélodramatiques. Éternels a une « famille » de super-héros déchirés entre l’amour, la loyauté et le devoir dans le dernier scénario de sauver le monde. La réalisatrice oscarisée Chloé Zhao se lance dans une exploration alambiquée et longue des relations. Elle livre quelques scènes d’action époustouflantes, mais elles dépendent en grande partie de la force de la meilleure performance du film. Richard Madden est une bête absolue. Canaliser son Superman-pouvoirs esque entre les crises de sanglots.

Les célestes sont une ancienne race d’êtres presque omnipotents qui favorisent la croissance de la vie dans l’univers. Ils ont créé l’immortel Éternels. Puis les a imprégnés de capacités surnaturelles pour chasser les déviants, des créatures féroces qui se nourrissent de l’énergie de la vie. Les Éternels ont été envoyés sur Terre à l’aube de la civilisation en Mésopotamie pour empêcher les Déviants de dévorer l’humanité.

Leur chef, Ajak (Salma Hayek), peut guérir n’importe quelle blessure et sert de conduit à leur guide céleste, Arishem. Sersi (Gemma Chan) transforme la matière élémentaire par le toucher. Gilgamesh (Don Lee) a la plus grande force physique. Druig (Barry Keoghan) a le pouvoir de contrôler l’esprit. Makkari (Lauren Ridloff), une sourde Éternel, court à une vitesse incroyable. Kingo (Kumail Nanjiani) lance des projectiles énergétiques. Sprite (Lia McHugh), piégé dans le corps d’un enfant, est un maître des illusions. Phastos (Brian Tyree Henry) a l’esprit d’un inventeur brillant. Thena (Angelina Jolie) est une guerrière tenace qui peut fabriquer des armes à énergie. Et enfin, il y a le poids lourd, Ikarus (Richard Madden), le plus puissant Éternel de loin, peut voler, a une super force et tire des faisceaux d’énergie dévastateurs de ses yeux.

L’histoire commence dans le Londres d’aujourd’hui avec Sersi travaillant comme enseignant. Les Éternels séparés il y a des siècles après des milliers d’années ensemble. Sprite prétend être sa jeune pupille. Elle maudit son apparence jeune, mais ils se sont tous deux habitués à vivre parmi les humains. Leur sérénité est brisée par une attaque Deviant. Comment ont-ils été ciblés ? Ils ont tué tous les Déviants sur Terre. Sersi soupçonne que le « Blip », ou le retour instantané de tous ceux que Thanos a disparu, pourrait avoir ressuscité leur adversaire mortel. Sersi et Sprite doivent unir le Éternels pour protéger à nouveau une planète chérie. Mais les sentiments amers et les sombres vérités qui les ont divisés peuvent être impossibles à surmonter.

Penser à Éternels comme le Fleetwood Mac des super-héros. Un groupe mixte d’amis et d’amoureux autrefois inséparables se sépare. Ensuite, ils sont forcés de se réunir pour une dernière tournée qui révèle encore plus de drame. Tout comme Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, l’histoire d’amour de Sersi et Ikarus provoque beaucoup de tension et de jalousie. Le film revient continuellement sur divers événements historiques lorsque les sentiments se sont envenimés. Il n’y a rien de mal à avoir un fort courant émotionnel sous-jacent à l’histoire. Le problème est qu’il est exagéré et marginalise le casting de soutien. Gilgamesh, Makkari, Thena et Druig, qui sont tous plutôt cool à leur manière, sont de petits joueurs. Ils prennent le second violon dans une histoire d’amour épuisante qui dégonfle le récit.

Éternels représente un large éventail de cultures et de modes de vie. Kingo de Kumail Nanjiani est une star de Bollywood qui chante et danse. « Phastos » de Brian Tyree Henry est ouvertement gay avec un mari et un enfant. « Makkari » de Lauren Ridloff est malentendant. Chloé Zhao (Le cavalier, Pays nomade), qui a également co-écrit le scénario, s’efforce de se concentrer sur l’inclusion et le mondialisme. Le film veut montrer les différentes manières dont le Éternels contribué à l’évolution de l’humanité. C’est louable, mais cela devient plus un matériau de remplissage qui se dilue. Il se passe beaucoup trop de choses dans les deux heures et demie d’exécution. Éternels traîne énormément. La vision de Zhao va trop loin, sauf dans les parties éphémères qui sont passionnantes.

Un film MCU déçoit rarement. Éternels est un pas en arrière. Un deuxième acte terne écrase le rythme. La formidable présence à l’écran de Richard Madden est le seul point fort pour moi. Gemma Chan est malheureusement mal interprétée comme Sersi. Restez pendant et après le générique. Éternels est une production de Marvel Studios. Il sortira en exclusivité en salles le 5 novembre par Walt Disney Studios.

