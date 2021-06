Critique de Loki : Une folle aventure de voyage dans le temps dans le MCU – Notre première impression de la série

Après c’est depuis la finale de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver encore un peu plus calme dans le Univers cinématographique Marvel est devenu, se tient maintenant avec Loki la prochaine série dans les starting-blocks. Nous avons été autorisés à nous rencontrer à l’avance les deux premiers épisodes avec le charmant méchant et vous dire ci-dessous comment nous les avons aimés. Ne vous inquiétez pas, nous n’entrerons pas dans trop de détails sur l’histoire, vous devez donc n’ayez pas peur des spoilers pour avoir.

Loki : Le dieu des farces peut-il sauver le MCU ?

Dans « Avengers: Endgame », les héros les plus puissants de la terre sont revenus comme on le sait dans le passé aux pierres de l’infini collecter. Lorsque vous revenez au New York en 2012 Cependant, quelque chose s’est mal passé parce que le tesseract est tombé sur Loki littéralement juste à vos pieds. Le dieu des farces n’a pas hésité et a disparu avec l’aide d’Infinity Stones – bien qu’il le ferait probablement mieux vaut ne pas faire.

Comme nous l’apprenons maintenant dans « Loki », notre personnage principal s’en est éloigné le chemin prédéterminé pour lui. Cela a appelé le Autorité de variation du temps (TVA) sur les lieux, dont les soldats le récupèrent sans ménagement et le traduisent en justice. Par son acte, il est accusé de la le cours prévu des événements a changé et ainsi d’avoir créé une nouvelle chronologie. En conséquence, il est maintenant un soi-disant une variantequ’il faut éliminer.

Loki est porté à la TVA / © Marvel Studios / Disney

Heureusement ça a l’air Mobius, un agent TVA, Potentiel à Loki et le défend. Après quelques allers-retours, le dieu s’allie à contrecœur avec son avocat pour le soutenir dans une mission importante : une variante dangereuse cause de gros dégâts, et Loki est censé aider à arrêter cette personne.

Dans le une bonne heure et demieque nous passons avec les deux premiers épisodes de la nouvelle série MCU, nous en obtenons un un tout nouveau regard sur l’univers cinématographique Marvel. Le monde à partir duquel la TVA opère est particulièrement impressionnant, tout comme Loki lui-même, qui est toujours l’un des vrai voleur de scène est.

Loki : Un regard à l’intérieur du méchant rusé

Pendant ce temps est Tom Hiddleston Fait partie du MCU depuis dix ans et vous pouvez toujours voir la joie de voleur avec laquelle il donne vie à Loki. Il était là rarement aussi bon et joueur comme dans sa propre série, car il a le droit de montrer de nombreuses facettes de son caractère et le fait, comme nous en avons l’habitude depuis longtemps, toujours de manière très convaincante.

Loki et Mobius / © Marvel Studios / Disney

L’un des moments forts des deux premiers épisodes est là une longue conversation entre Loki et l’agent Mobius. Ce dernier veut savoir de son partenaire contre son gré pourquoi il a fait des choses si terribles dans le passé et fait du mal à de nombreuses personnes. Loki sera avec lui aussi son sombre abîme spirituel confronte et doit découvrir qui il est vraiment et ce qui le motive, ce qui conduit à des moments forts de caractère.

Cependant, comme Hiddleston joue de manière si convaincante et joue chaque scène avec son charme et son charisme en tant que Loki, les réalisations de certains de ses collègues vont presque sous. Alors que certains personnages secondaires à peine se souvenir, l’acteur principal développe pour cela avec son Co-vedette Owen Wilson (Mobius) une alchimie passionnante et convaincante qui promet d’être intéressante pour la suite de l’histoire.

Loki : Un nouvel esprit remplit le MCU

La star secrète des deux premiers épisodes de « Loki », cependant, est le siège de la TVA, dans lequel notre méchant ou anti-héros est amené après quelques minutes. Les décors que les créateurs ont créés pour cette frontière avec les leurs Mélange de technologie futuriste et de designs rétro merveilleusement des productions précédentes du MCU et remplissez cela avec un esprit complètement nouveau.

Loki confond la TVA / © Marvel Studios / Disney

Avec grande attention aux détails ce nouveau monde, qui s’ouvre à la fois à Loki et à nous, les téléspectateurs, a pris vie et il réserve quelques surprises que nous ne voulons pas vous anticiper. Il faut cependant noter que Loki Tu ne peux pas sortir de ton étonnement si vite et il a besoin d’un peu de temps pour s’habituer à cet endroit et à sa nouvelle existence comme variante, quoi pour certains bons moments comiques se soucie.

Surtout dans le deuxième épisode de « Loki », les responsables suggèrent quel potentiel ce décor de fou sur le voyage dans le temps ainsi que sur des chronologies alternatives et cela a déjà été révélé : cela promet une amusement incroyablement fou devenir. En général, la plupart du temps, les créateurs parviennent à très bien mélanger le drame et la comédie, bien que le rythme y soit dû. de nombreuses expositions est plutôt cahoteux entre les deux dans le premier épisode.

Loki : le début d’une aventure loufoque de voyage dans le temps MCU

Plus récemment, « The Falcon and the Winter Soldier » a suivi stylistiquement des chemins familiers et était basé sur le look que Marvel Studios avait donné avec « The Return of the First Avengers » et « The First Avenger: Civil War ». « Loki » ose beaucoup plus à cet égard et se présente dans un sens visuel beaucoup plus disposé à expérimenter, qui devrait aller à merveille avec l’histoire farfelue du voyage dans le temps.

Loki a connu des débuts prometteurs / © Marvel Studios / Disney

Promet les expériences de Loki à travers le temps et l’espace à tourner de manière similaire à la série « WandaVision »où les voyages dans le temps et les chronologies alternatives peuvent fournir encore plus de matériel pour des histoires folles. De plus, « Loki » suggère déjà dans ses deux premiers épisodes que nous acquerrons un aperçu plus approfondi au fil du temps dans la psyché du personnage devrait recevoir, ce qui promet aussi d’être passionnant.

Dans l’ensemble, les deux premiers épisodes de « Loki » en ont laissé un derrière, à part des problèmes mineurs impression très positive avec nous. Loki vole toujours la vedette à la plupart des autres personnages, principalement à cause d’un autre Tom Hiddleston de bonne humeur. De plus, la série promet d’être une chose avant tout : Une folle aventure de voyage dans le tempsque le MCU pourrait nous montrer comme jamais auparavant.

« Loki » court à partir de demain, le 09 juin 2021, toujours le mercredi en exclusivité chez Disney +.