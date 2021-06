aNous avons eu des drames familiaux et de la sorcellerie, de l’action et de la rédemption et maintenant il est temps que le temps passe. Voici la critique de l’épisode 1×01 de Loki.

Trois séries que nous réalisons avec Marvel, et les trois qui nous présentent un style et une narration complètement différents. Avec Scarlet Witch et Vision, nous avions des références à des sitcoms partout. Dans Falcon and the Winter Soldier, nous sommes revenus à l’essence Marvel des films Cap. Et maintenant avec ça critique de Loki épisode 1×01, nous entrons dans quelque chose de beaucoup plus gros, le temps. Alerte spoilers.

Introduction à Loki, dieu emprisonné de la tromperie

Alors, que nous apporte Marvel avec ce premier chapitre de notre bien-aimé Loki ? Eh bien, purement et simplement, une introduction à la fois au personnage et à tous les nouveaux ajouts. Et avec ce dernier point je ne parle pas des personnages eux-mêmes, mais des éléments de l’univers Marvel qui n’étaient pas encore apparus dans l’UCM, jusqu’à présent.

La série reprend les événements survenus dans Avengers : Endgame, avec un Loki qui s’échappe avec le Tesseract. Cependant, il est capturé très facilement par l’Agence de variation temporelle. De cette façon, nous voyons différentes scènes, certaines avec beaucoup d’humour, dans lesquelles notre protagoniste passe différents contrôles jusqu’à ce qu’il soit jugé.

Avant que ce Loki ne soit diffusé, Mobius le sauve avec l’intention de le recruter pour arrêter une variante qui la fout en l’air. Bien sûr, non sans avoir d’abord passé en revue toute la vie du dieu d’Asgard, y compris sa mort aux mains de Thanos. Même si ce qui l’affecte le plus c’est le meurtre de sa mère, la pauvre.

Entre cela et la vue de toutes les gemmes de l’infini inutiles à cet endroit, il se rend compte qu’il est vraiment un mindundi. Tout ce qui a tué et fait souffrir les autres n’est qu’une illusion de pouvoir d’un être faible. Enfin, il accepte l’offre de Mobius de rechercher cette variante. Personnage qui, selon les mots de l’agent AVT, est Loki lui-même.

Mesdames et messieurs, s’il vous plaît, bienvenue dans le… meme !

Eh bien, tout le chapitre, comme je l’ai déjà expliqué, a été utilisé pour nous présenter divers éléments qui vont être importants dans l’UCM. Nous avons d’abord l’AVT, qui est chargé de maintenir le flux temporel pour éviter le multivers (un mot très répété d’ailleurs). Nous avons les Gardiens du Temps, des entités qui ont conçu ce flux unique pour empêcher la destruction de tout. Au final Thanos, un strip.

Bien qu’il s’agisse d’un épisode très léger en termes de poids de l’intrigue, nous avons pu profiter de suffisamment de scènes comiques, axées sur tous les examens de Loki avant son procès. Bien sûr, la contrepartie tragique et amère apparaît également, sous la forme d’un personnage dévasté par ses choix et en ne luttant pas pour être quelque chose de mieux.

La mise en scène du chapitre n’a pas été mauvaise du tout, bien que ce premier ait manqué quelque chose de plus fantastique. Oui c’est vrai que nous avons cette vision d’une ville futuriste dans laquelle se trouve Loki, mais vraiment tous les scénarios sont intérieurs et cela ressemble plus à un bureau (c’est ce que c’est). Mention spéciale au traitement des gemmes de l’infini comme presse-papiers. Ici, nous avons tous mis nos mains sur nos têtes à coup sûr.

Et je garde le meilleur pour la fin. Vous vous souvenez de Méphisto ? Il est de retour! Il est le méchant principal, celui qui, avec Loki, fera du multivers une réalité ! Ce sont mes divagations après avoir vu la scène dans laquelle la fille désigne le diable comme l’auteur du meurtre dans la chronologie. Mais bon, préparez-vous pour une vague de « Mephisto ici, Mephisto ici, maquillage maquillage » vous paniquez.

En gros c’est le résumé récapitulatif de ce que vous avez vu dans ce premier chapitre de Loki. Ou si vous ne l’avez pas vu, alors ce que vous emportez avec vous. Même si j’attends beaucoup plus d’une série qui ne manquera pas de tout remuer dans l’univers. Ce n’est pas en vain qu’on parle de flux éphémères, joyaux des presse-papiers infinis et de Méphisto.