Les choses vont mal à Westview. Tout le monde commence à jouer ses cartes, voyons-le dans la critique de Scarlet Witch et Vision 1 × 07.

Nous avons déjà commencé à voir que tout devenait incontrôlable dans le chapitre 6, dans lequel Vision avait «certains problèmes». Ce septième épisode suit le chemin tracé par le précédent, avec une Wanda de plus en plus submergée par tout ce qui se passe dans la ville. Rejoignez-moi dans ce Critique de Scarlet Witch and Vision 1 × 07 si vous l’avez déjà vu ou si vous ne vous souciez pas du tout de la quantité insensée de spoilers hébergés ici.

Une famille moderne

Nous atteignons presque le temps présent avec le camée typique que la série fait à différentes sitcoms bien connues, dans ce cas-ci Modern Family. De cette façon, nous voyons comment Wanda a de plus en plus de difficultés à contrôler tout le sort, ainsi qu’à prendre soin de ses enfants. Heureusement, Agnès arrive pour les emmener dans sa confiserie.

D’un autre côté, Vision reprend conscience et constate que tout a changé. Rappelez-vous que maintenant la base de SWORD est un cirque. A la recherche de réponses, il libère l’esprit de Darcy Lewis et ils quittent les lieux pendant que le médecin met le vengeur au courant sur absolument tout. Y compris sa mort aux mains de Thanos et les caractéristiques du sortilège de Wanda.

Notre troisième protagoniste, Monica, rencontre son contact pour réaliser son projet d’entrer dans Westview. Cependant, le véhicule blindé est incapable de franchir la barrière. Mais … pensez-vous que cela arrêtera Foton? Oui les gens, elle donne la chose des ovaires et se plante en ville avec son esprit intact grâce à l’utilisation de ses nouveaux pouvoirs. Et cela ne fait qu’effleurer la surface.

Chez Agnès, Billy s’avère être un garçon assez intelligent et attentif pour se rendre compte qu’Agnès est totalement différente des autres. Rappelez-vous que nous parlons de Wiccan, dont le pouvoir télépathique fait un peu monter les choses. La seule chose que fait le voisin est de jeter des balles.

Enfin, à l’apogée de l’épisode, nous assistons à nouveau à la confrontation Monica – Wanda. La première essayant d’aider la seconde à accepter et supporter la (vraie) perte de Vision, puisqu’elle a vécu la même chose avec sa mère. Cependant, la sorcière écarlate tente de se débarrasser d’elle, étant surprise de constater qu’elle ne réussit pas en raison des tout nouveaux pouvoirs de Monica.

Dommage qu’Agnès se présente pour convaincre Wanda de sortir de là et d’arrêter d’écouter cette folle. La pauvre Monica ressemble à « qu’est-ce que tu me dis, bordel? » tandis que les deux autres entrent dans la maison d’Agnès de plus en plus suspecte. Cela ne s’arrête pas là, car il n’y a aucun signe de Tommy et Billy.

C’est là que … chorprecha! Agnes est révélée comme Agatha Harkness, une autre sorcière qui tirait les ficelles tout au long de la série, y compris l’apparition de Pietro Maximoff. Pendant ce temps, Monica se prépare à descendre au sous-sol, où se trouvent les deux sorcières, arrêtée par un « frère » sauvage de Wanda qui la traite de potins. Et ici le chapitre se termine, avec cette promesse de combat.

Préparez le pop-corn

Ce chapitre, plutôt que de suivre cette évolution personnelle que Wanda et Vision montraient, se concentre sur ces personnages secondaires appelés à révolutionner la dernière partie de la série. Monica a déjà activé ces pouvoirs qui étaient présupposés dans le chapitre cinq, et Agnès s’est montrée pour ce qu’elle est: une sorcière manipulatrice sans but précis, au moins révélé.

Bien sûr, les parties de sitcom de la série continuent d’apparaître dans une proportion élevée, bien qu’à chaque fois, elles pâlissent davantage par rapport à cette autre partie d’intrigue et d’action qui s’empare de Scarlet Witch and Vision. Bien que tout soit dit, les monologues à la caméra de Wanda et Vision sont hilarants, en particulier le dernier quand il réalise ce qu’il fait.

On nous pose à nouveau la question de l’objectif de Tyler Hayward en ce qui concerne le sortilège. Il semble qu’il veut tout faire exploser, mais ensuite il surveille Vision pour le récupérer comme arme. Vous voudrez peut-être modifier votre programmation pour attaquer Wanda? C’est l’idée qui me vient à l’esprit, mais je ne sais pas comment j’y arriverais.

D’un autre côté, Agnès a montré ses cartes mais pas son but. Il semble qu’il veuille se débarrasser de Vision, l’envoyer hors du dôme et le couper quand il essaie de revenir (bien qu’il semble que ce soit Wanda). Agatha Harkness a fait une apparition, et cela ne peut tout simplement pas être bon pour le reste de la série.

Enfin, quelle manière de présenter Fotón. Nous savions déjà que Monica allait avoir un rôle fondamental, surtout avec ce qu’ils nous ont donné des informations sur elle. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est qu’il libère ses capacités de cette manière «me voici». Premièrement, pour garder son esprit en sécurité et deuxièmement, pour endurer les pouvoirs de Wanda. Et ce n’est qu’un aperçu de ce que nous verrons contre Pietro.

Un paragraphe de plus, l’annonce de la rigueur. Il fait référence à Nexus, un médicament pour échapper à la réalité en cas de dépression. Cela fait clairement référence à Wanda et à son humeur, mais le nom est également intrigant, car dans les bandes dessinées, le Nexus relie le multivers. Je pense qu’il y a assez de petits détails pour ne pas penser aux choses de chingosa avec ce sujet.

Et c’est tout. Un chapitre qui n’avance pas dans le couple principal, mais dans ses secondaires. La partie sitcom sera de moins en moins (et à chaque fois il en restera plus) et le point culminant de tout approche. Les pièces sont déjà sur le plateau.