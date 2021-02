Critique de la sorcière écarlate et de la vision 1x05

On retourne au spectacle Wanda, cette fois dans les années 80. Bien sûr, avec plus de questions, nous voyons dans cette revue de Scarlet Witch et Vision 1 × 05.

Après la moitié de la saison, les événements continuent de se dérouler à un rythme effréné à Westview. Non seulement dans l’anomalie générée par Wanda, mais aussi dans les installations érigées par SWORD, dans lesquelles les extrémités sont jointes à tout ce qui se passe. Et ici, nous devons effectuer, comme d’habitude, ce Critique de Scarlet Witch et Vision 1 × 05.

Les problèmes grandissent … comme une famille

Parodiant la série susmentionnée des années 80, ce chapitre commence, dans lequel nous voyons comment les jumeaux passent du stade de bébé à l’âge de cinq ans en un clin d’œil. Bien qu’avant cela arrive le premier moment inconfortable pour le couple, puisque Agnès commente la répétition de la scène en raison de l’indécision de Wanda et Vision de la laisser s’occuper des enfants.

Et qu’en est-il d’Agnès. Le voisin commence déjà à apparaître dans presque tous les éviers, depuis la prise en charge des enfants (les regarder grandir instantanément) jusqu’à l’adoption du chien Chispas. Au fait, un clin d’œil à la bande dessinée The Vision. En raison de tout cela, Vision commence à soupçonner le comportement de tout ce qui l’entoure, réprimandant Wanda.

Passons de l’autre côté de l’anomalie. On voit que Monica subit un contrôle pour voir si la confrontation avec la sorcière écarlate a eu des conséquences. Surprise! Rien n’est vu dans les tests, ce qui peut conduire à la naissance de Photon, comme nous l’avons mentionné précédemment. Il faudra être attentif aux prochains épisodes pour voir cette évolution.

Lors de la réunion pour décider de la stratégie contre Wanda, le directeur de SWORD, Tyler Hayward, affirme qu’elle est une terroriste, tandis que Monica la défend, même si elle a violé son esprit. Deux points de vue tout à fait valables, compte tenu du fait que ce qui arrive au vengeur est quelque chose qui sort de l’ordinaire. De là, le trio Monica – Lewis – Woo découvre que Scarlet Witch réécrit la réalité.

Après la découverte, ils décident d’envoyer un article qui ne nécessite aucune modification, et qui a récemment été publié sur la sitcom du couple, un e-mail. Cela conduit à l’une des scènes les plus effrayantes du chapitre, avec l’ensemble du bureau de Vision récitant cet e-mail à l’unisson. Comme si cela ne suffisait pas, la syntezoïde libère Norm, qui montre la souffrance que Wanda lui cause.

La prochaine étape de SWORD est de communiquer avec le pirate de l’air via un drone. Une tactique que Hayward modifie en l’utilisant comme une arme. Bien sûr, le truc ne fonctionne pas, et Wanda sort de l’anomalie pour menacer, littéralement, tout le monde. Ils ne peuvent rien lui donner, il a tout ce qu’il veut et personne ne le lui reprendra. Bref, elle est folle et elle le sait.

Après avoir amélioré le bouclier de force, ou qui sait quoi, le point culminant de l’épisode arrive. Vision se retrouve face à face avec Wanda, la réprimandant à propos de tout ce qu’elle fait et du fait qu’il ne peut pas être manipulé par elle (pauvre chose). Il ne sait pas ce qu’il fait ni ne se souvient de quoi que ce soit avant Westview. Ce combat est interrompu par l’apparition de… Pietro! Mais pas le MCU, mais les X-Men. Quelqu’un a-t-il dit multivers?

Un Quicksilver sauvage est apparu

Nous ne pouvons pas commencer par la critique elle-même sans mentionner le frère de Wanda. Nous aimons tous le Quicksilver (Mercury) des X-Men, et le voir dans le MCU a été une joie. Cependant, il y a tellement de questions à ce sujet. Est-ce vraiment celui de cet univers? Pourquoi considère-t-il Wanda comme sa sœur, si elle n’est pas vraiment liée? Est-ce juste un clin d’œil? La sorcière écarlate l’a-t-elle apporté? Aucune réponse.

Certes, le niveau de la série augmente à mesure que la saison se termine. Les scènes, à la fois la parodie de la sitcom et SWORD sont bien ajoutées, en plus de montrer à la fois l’esprit tordu de la sorcière écarlate et les évolutions de personnages tels que Monica ou Vision. Une vision qui semble vraiment être la partie sensée de l’esprit de Wanda.

Et c’est que le travail qui est effectué pour capturer ce problème avec la sorcière écarlate est de dix. D’une part, donner des conseils aux enfants pour accepter la mort du chien (alors qu’elle ne peut même pas le faire elle-même). De l’autre, menacer tout le monde de maintenir cette fausse réalité. De nombreux clins d’œil et de nombreuses déclarations de Wanda sur son état actuel.

D’un autre côté, nous avons le personnage d’Agnès, quelqu’un qui vole de l’importance. Pas tant à cause de ses occurrences mais à cause de ce qu’il génère autour de lui. Wanda montre déjà ses pouvoirs devant elle sans honte, et elle joue soit stupide soit quelqu’un qui peut apporter une queue. N’oublions pas que leur véritable identité n’a pas été retrouvée sur le tableau des personnes disparues.

Scarlet Witch and Vision ressent ce sentiment d’intrigue, de malaise général face à la situation et d’incertitude qu’il ne semblait pas que la série allait présenter. Et c’est quelque chose que j’aime, car j’en ai rarement été aussi accro qu’aujourd’hui. J’ai besoin de voir plus, j’ai besoin de savoir si Hayward est mauvais ou pas. Parce que voyons voir, attaquer la sorcière écarlate avec un missile juste parce que? Quelque chose d’étrange, non?

Bref, si le quatrième chapitre était très intéressant lorsqu’il s’agissait de savoir ce qui s’était passé, ce cinquième épisode montre plus d’incertitudes et de réponses. Ce qui génère plus de doutes. Wanda réécrit la réalité à son gré et certains personnages apparaissent. Très bien, ils doivent faire des choses dans SWORD pour que cela ne se passe pas mal. Et jusqu’à présent, ils n’ont fait qu’énerver la sorcière écarlate.