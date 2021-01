Critique de la saison 3 de Cobra Kai: Tant d’histoire et de traditions épiques pour les enfants de karaté, ça fait mal

La troisième saison de Cobra Kai avait des gi incroyablement grands à remplir. Avec les deux premières saisons établissant un monde dans lequel Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) se sont affrontés pour le cœur et l’esprit des nouveaux étudiants de karaté, la troisième saison a dû suivre un scénario bien conçu et enchevêtré. , et continuez à le revigorer. Eh bien, disons simplement que la saison 3 de cette série continue non seulement de laisser tomber des œufs de Pâques comme des bonbons, mais que le scénario lui-même est également renforcé pour tous les personnages. Plus particulièrement celui de Martin Kove qui joue le John Kreese endommagé. Quand il nous a été présenté pour la première fois dans la saison 1, c’est un homme sans dojo. À la fin de la saison 2, non seulement il a récupéré le dojo Cobra Kai, mais il le fait fonctionner comme une machine finement huilée. Si la perle de sagesse de feu M. Miyagi (Pat Morita) selon laquelle « il n’y a pas de mauvais élèves, seulement de mauvais professeurs » a jamais eu la moindre vérité, cela n’est jamais plus évident non seulement dans l’histoire de Kreese mais comme thème courant dans tout Cobra Kai dans son ensemble. En conséquence, nous obtenons un spectacle qui parvient à se surpasser de la meilleure façon dans ce troisième opus.

Cobra Kai La saison 3 s’ouvre avec tous nos personnages principaux en mode de récupération. Daniel essaie de ramasser les morceaux avec sa fille Samantha (Mary Mouser) et son protégé Robby (Tanner Buchanan) après une bagarre massive à West Valley High School pour clôturer la saison 2. Johnny est en désordre sur sa relation effilochée avec Robby, son fils, ainsi que sa culpabilité sur Miguel (Xolo Mariduena) étant presque paralysé dans la bagarre de la vallée de l’Ouest. En fait, Daniel et Johnny n’ont aucune idée de l’endroit où se trouve Robby alors qu’il s’est caché après avoir été la personne qui a failli tuer Miguel.

Pendant ce temps, Kreese utilise tout ce désarroi pour consolider la position de Cobra Kai. Il renforce les liens avec Hawk (Jacob Bertrand) et Tory (Peyton List), ainsi qu’avec d’autres membres du Cobra Kai dojo. Dans le processus, nous voyons la trame de fond de Kreese. Nous venons de découvrir qu’il était amoureux d’une femme qui était avec un vrai crétin de mec. Kreese (qui est beaucoup plus réservé … presque wimpy) finit par battre ce gars, entre dans l’armée, et c’est ici qu’il commence à être formé par un officier qui lui inculquera une grande partie de la philosophie ultérieure de Cobra Kai. Nous voyons également Kreese nouer des liens avec un homme nommé Terry qui était auparavant joué par Thomas Ian Griffin dans Le Karaté Kid Partie III. Si vous commencez à connecter les points (et que vous suivez les films et cette histoire), vous verrez que Cobra Kai La saison 3 met en place quelque chose d’énorme pour Cobra Kai Saison 4.

Daniel finit par forcer Robby à se transformer en autorités. Johnny veut être là pour son fils mais en même temps il considère qu’il est de son devoir d’aider Miguel (littéralement) à se remettre sur pied. Pendant ce temps, le concessionnaire automobile LaRusso se trouve dans une situation financière difficile. Daniel se rend à Okinawa (au milieu d’une guerre de territoire qui s’intensifie entre le Cobra Kai et le dojo Miyagi Do) pour tenter de conclure un accord financier avec une grande entreprise automobile japonaise. Malheureusement, cet accord ne se concrétise pas.

Cependant, cela donne à Daniel le temps d’avoir une sorte de retrouvailles avec Kumiko (Tamlyn Tomita) ainsi qu’avec son ancien ennemi Chozen (Yuji Okumoto). Ce qui commence comme une réunion tendue d’anciens ennemis évolue rapidement vers quelque chose de plus. C’est similaire à l’amitié lente et évolutive entre Daniel et Johnny. Le genre de lien qui ne peut être forgé qu’après avoir subi beaucoup de feu. Plus tard, avant le départ de Daniel, il conclut un accord avec le constructeur automobile japonais, mais cela se produit via l’oeuf de Pâques le plus tangentiel de l’histoire de l’oeuf de Pâques. Cela ne fait cependant rien à enlever Cobra Kai Saison 3 en termes d’histoire et d’impact. En fait, cela ressemble presque à un clin d’œil aux fans pour avoir tellement suivi et aimé cette histoire.

Daniel revient alors que Miguel apprend à marcher à nouveau. Johnny a quelques méthodes étranges pour le rétablissement de Miguel, mais ce sont précisément ces moments qui permettent aux deux d’approfondir leur lien. Johnny approfondit encore ses liens avec la maman de Miguel Carmen (Vanessa Rubio) tout en ayant une relation Facebook avec Ali (Elisabeth Shue). Finalement, Johnny et Ali finissent par se reconnecter et cela devient littéralement un Karate Kid Festival du service des fans. Nous découvrons pourquoi ils ont eu les problèmes qu’ils ont rencontrés, ce qui est arrivé à Ali toutes ces années, et quand Daniel et sa femme Amanda (Courtney Henggeler) se joignent au mélange (oui, un double rendez-vous se produit ENCORE), encore plus d’oeufs de Pâques sont abandonnés . En fait, nous découvrons enfin qu’Ali N’A PAS laissé Daniel à l’ouverture de Le Karaté Kid Partie II!

Alors que cette réunion a lieu, il y a une réunion à la maison LaRusso entre le dojo Cobra Kai et le nouveau dojo de karaté Eagle Fang de Johnny. Samantha et Miguel essaient de convaincre les deux dojo qu’ils sont en fait plus forts s’ils travaillent ensemble. C’est alors que le dojo Cobra Kai apparaît et qu’une autre bataille s’ensuit. C’est une guerre d’allers-retours avec Hawk et d’autres membres du dojo Cobra Kai réalisant qu’ils préfèrent unir leurs forces avec leurs vieux amis. De plus, Samantha combat enfin à nouveau Tory (Samantha a été littéralement choquée toute la saison par leur confrontation à la fin de Cobra Kai Saison 2), et cette fois les choses se passent bien différemment. Tout cela culmine avec Johnny et Daniel se rendant au gymnase Cobra Kai pour affronter Kreese qui, à travers une série d’événements, entraîne maintenant Robby! Encore une autre bataille se produit, cette fois avec Kreese qui semble perdre à la fin. Cobra Kai La saison 3 se termine avec Daniel et Johnny fusionnant leurs dojo chez Daniel et Kreese, apparemment vaincu, appelant un vieil ami (tous les signes indiquent qu’il s’agit de Terry Silver) pour rembourser à nouveau la dette due à Kreese pour toutes les fois où il a sauvé son la vie pendant la guerre du Vietnam. Et … il y aura un autre tournoi pour décider quel dojo gouvernera Reseda.

Cela ne devrait surprendre personne que Danny et Johnny se soient finalement associés. Lors de ma première projection de Cobra Kai Saison 3, je me suis demandé si ce spectacle avait besoin de 3 saisons pour réunir ces rivaux de longue date. Ensuite, après réflexion, c’est précisément leur rivalité qui a fait durer 3 saisons! Daniel et Johnny sont littéralement les deux faces d’une même médaille. Dans la saison 3, beaucoup de choses sont révélées sur leur querelle et les événements qui les ont conduits à se battre sur la plage, à l’école et à peu près partout ailleurs qu’ils se sont croisés à Reseda, en Californie. La fusion de leurs écoles ouvre de nombreuses possibilités pour la saison 4. En fin de compte, cependant, il semble que le tournoi à venir de cette saison (qui pourrait essayer de suivre les mêmes règles, sinon très similaires, sans intervention, avant le tournoi que le premier film. ) verra finalement Samantha et Tory installer leur boeuf dans un cadre organisé. Quelque chose me dit que Terry Silver (qui, selon certains théoriciens de l’Internet, est le père de Tory), va jouer un rôle important dans la procédure.

L’histoire de John Kreese est non seulement très efficace mais nécessaire. Encore une fois, quand cela a commencé, ma pensée qu’il aurait pu être un wimp qui a été bousculé était la plus importante dans mon esprit. Cependant, au fur et à mesure que l’histoire s’approfondit et remplit une grande partie de la saison 3, on nous montre vraiment Kreese comme plus qu’un simple méchant. En fait, la saison 2 a fait un très bon travail en nous montrant où Kreese était maintenant. Bien sûr, il est plein de fanfaronnades et d’énergie macho MAIS tout cela s’explique quand on voit à quel point il a besoin de Cobra Kai et Johnny. Voir comment il est devenu John Kreese est vraiment éclairant. En fait, c’est presque tragique à bien des égards parce qu’il s’est enrôlé dans l’armée avec des intentions très nobles. Il a servi noblement et a mis tout ce qu’il avait de lui-même en tant que béret vert. C’est donc choquant et triste de le voir sombrer dans le mal, devenir la chose même qu’il a rejoint l’armée pour vaincre. À un très jeune âge, John Kreese a subi une perte d’innocence pour laquelle il ne semble y avoir aucune chance de rédemption. En même temps, aussi mauvais soit-il, autant perturbateur que Kreese aime être, il semble vraiment se soucier de ses élèves … du moins lorsqu’ils gagnent. Tout cela se révèle partout Cobra Kai Saison 3, et cela rend cette saison remarquable.

Le plus gros trou de cette troisième saison est le fait que Robby passe de nombreux épisodes à être absent. Il y a une belle accumulation à son éventuelle bataille avec Shawn (Okea Eme-Akwari) pendant son passage dans le hall des mineurs, mais quand Robby sort, il revit en quelque sorte son chagrin avec Samantha. La plus grande couche à éplucher est la façon dont sa relation désormais tendue avec Johnny et Daniel le conduit au dojo Cobra Kai. Kreese, bien sûr, joue parfaitement la situation en rendant le séjour de Robby là-bas volontaire. Aussi intelligent que soit Robby, il ne peut même pas voir le jeu derrière un tel accord. En outre, il va de soi que lui et Tory vont à quelque chose dans la saison 4. Ce n’est peut-être pas une romance à part entière, mais les deux sont destinés à être un couple puissant au dojo Cobra Kai. Aussi, il faut se demander si Shawn va faire une apparition quelque part. Lui et Robby, en quelques mots, ont essentiellement écrasé leur boeuf après que leur altercation ait été arrêtée. Compte tenu de la façon dont Shawn s’est battu (et a même montré des compétences en karaté), il va de soi qu’il pourrait tomber avec Cobra Kai et par procuration Kreese. Il faut également se demander si l’approfondissement du personnage de Terry Silver éclairera également la théorie des fans selon laquelle Sato (feu Danny Kamekona de Le Karaté Kid Partie II était en quelque sorte impliqué dans la formation de Silver et de Kreese. Puis encore, Cobra Kai est vraiment sa propre chose, alors quelque chose me dit que cela ne descendra pas trop profondément dans le terrier du lapin de Karate Kid théories Internet. Vous ne savez jamais cependant …

Enfin, comme vous le savez ou non, Cobra Kai La saison 3 a sa part d’oeufs de Pâques. Je ne les ai pas tous énumérés ici et je ne vais les citer que de manière générale maintenant. Chozen est de retour et c’est un bon gars. Ceci est à la fois bon et mauvais. C’était un méchant formidable Le Karaté Kid Partie II, donc le voir en quelque sorte « devenir doux » maintenant est un peu décevant mais ce n’est pas la fin du monde. Ali est de retour (comme nous en avons discuté auparavant) et c’est certainement bon pour aider à étoffer les informations des films précédents. La vieille flamme de Daniel de The Karate Kid Part II facilite en fait un œuf de Pâques qui aide finalement Daniel à avoir une position commerciale plus forte dans Reseda. Enfin, bien que ce ne soit pas à 100%, il est à peu près entendu qu’à la fin de Cobra Kai Saison 3, Kreese fait venir Terry Silver, et peut-être Mike Barnes (Sean Kanan) de Le Karaté Kid Partie III. Tout cela fait se demander si une Hilary Swank, de Le prochain enfant de karaté, pourrait également faire une apparition quelque part. Elle a récemment fait une émission Netflix, Cobra Kai est sur Netflix, vous voyez où cela se passe …

Quand je regardais Le Karaté Kid et tous les autres films présents dans les années 80, comment aurais-je pu savoir qu’une émission appelée Cobra Kai serait en quelque sorte tout lier ensemble? En fait, après le premier Karate Kid Je me demandais comment ils allaient faire une suite parce que Daniel avait battu Johnny de manière si convaincante. Près de 30 ans après Le Karaté Kid Partie III, l’histoire de ces personnages est toujours racontée et mêlée aux relations quotidiennes des enfants de ces personnages. C’est à la fois incroyable, incroyable et hilarant. Cobra Kai La saison 3 n’est pas géniale car elle présente un tas de vieux personnages que nous pensions avoir quitté notre vie de celluloïd il y a des années. Ce n’est même pas génial car il se trouve que cela raconte une histoire universelle d’une manière unique. C’est génial parce qu’il fait ces deux choses et parvient à créer quelque chose qui peut se suffire à lui-même. Bien sûr, on pourrait regarder Cobra Kai et aucun des Karate Kid films et apprécie toujours la série. Cela signifierait-il autant pour vous? Probablement pas. Obtiendriez-vous toutes les blagues et références? Bien sûr que non.

Le fait est que vous tireriez beaucoup de ces deux expériences. Cependant, quiconque est fan de l’univers de Karate Kid sait que l’un ne peut exister sans l’autre. C’est comme ce que le regretté, grand M. Miyagi insistait toujours pour Daniel … l’équilibre. C’est quelque chose qui Cobra Kai La saison 3 (et toutes les autres saisons) est en quantité suffisante. C’est aussi pourquoi c’est si génial.

