Critique de film: Werewolves Within – Une comédie d’horreur amusante qui manque de mordant

Vous seriez pardonné de penser que ce film n’a rien à voir avec les jeux, mais Loups-garous à l’intérieur est en fait basé sur un jeu PlayStation VR relativement obscur du même nom (lui-même basé sur un jeu de table simplement nommé Werewolf). Le titre de réalité virtuelle d’Ubisoft est un jeu social multijoueur dans lequel les joueurs se voient attribuer divers rôles au sein d’une ville et, par le biais de conversations et d’observations, doivent découvrir l’identité du loup-garou parmi eux, qui tente de tuer sournoisement tout le monde. Bien que cette prémisse de base mène tout naturellement à un film policier policier, c’est à peu près tout ce qui est emprunté au jeu.

Au lieu de se dérouler dans un cadre fantastique, le cadre du film est une ville isolée et enneigée nommée Beaverfield. Sam Richardson joue le personnage principal gentil et sensible, Finn Wheeler, le ranger nouvellement nommé. Il est présenté à la ville et à ses habitants par la facteur Cecily, jouée par Milana Vayntrub. Bien sûr, le reste des personnages secondaires est un peu fou, mais dans le bon sens. Des personnalités colorées signifient, du moins au début, que tous les citoyens sont adorablement fous.

Ils sont tous forcés sous le toit de l’auberge locale lorsqu’une grosse tempête de neige frappe, et ces scènes de grand groupe sont parmi les meilleures. Il y a un chaos crédible parmi les excentriques du manoir alors qu’ils commencent rapidement à se chamailler et à se méfier les uns des autres. Cependant, une fois qu’il est établi qu’ils sont menacés par un loup-garou – et qu’il pourrait s’agir de n’importe lequel d’entre eux – les choses commencent à se dégrader un peu.

Bien qu’il y ait des lignes et des échanges amusants tout au long, on a l’impression qu’une partie de l’histoire est précipitée et que l’aspect polar du film en souffre. Nous n’apprenons jamais vraiment à connaître chacun des personnages loufoques entourant le malheureux plomb, alors quand ils commencent à se pointer du doigt et à crier sur des événements passés dont nous ne savons presque rien, cela sonne un peu creux. Les intrigues secondaires ne mènent pratiquement à rien ou sont carrément abandonnées, et le loup-garou titulaire ne se présente pas vraiment avant les 10 dernières minutes. Nous ne voulons pas trop gâcher les choses, mais le dernier tiers du film ressemble à de la pure folie.

Le fait est que, malgré quelques problèmes que nous avons avec la narration, le film reste agréable à regarder. Ce n’est pas particulièrement effrayant – nous dirions que c’est avant tout une comédie, donc si vous cherchez une frayeur, cela ne fera pas l’affaire. Cependant, il crée une belle tension au fur et à mesure qu’il roule, et les fans d’Edgar Wright apprécieront les coupes rapides et l’utilisation intelligente de la musique et des effets spéciaux. Le réalisateur Josh Ruben a déclaré publiquement que le cinéaste anglais était une inspiration pour Loups-garous à l’intérieur, et c’est clair comme le jour. C’est aussi généralement un film bien joué. Richardson et Vayntrub sont excellents en tant que duo principal, et les acteurs de soutien jouent tous très bien leurs personnages loufoques.

Nous ne savions pas exactement à quoi nous attendre d’une adaptation cinématographique d’un jeu PSVR largement ignoré, mais le film construit sa propre identité et est sans aucun doute meilleur pour cela. Le jeu se déroule dans un pays fantastique médiéval appelé Gallowston et les joueurs sont assis autour d’un feu de camp pour porter des accusations. Que le film soit si vaguement basé sur le jeu est une bonne chose, nous pensons ; s’en tenir trop étroitement au matériel source aurait rendu la vente beaucoup plus difficile. Le décor d’une petite ville avec des personnages loufoques a évidemment été détruit, mais le film a une sensation unique. Si son histoire était mieux complétée, ce serait facile à recommander. En l’état, le film est tout simplement correct. Des dialogues amusants, un ensemble de personnages dingues et une direction élégante, mais l’histoire manque de punch.