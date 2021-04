Les protagonistes commencent à se comprendre dans la dernière ligne droite, ce que nous voyons dans cette revue de Falcon and the Winter Soldier 1 × 05.

Eh bien, nous allons commencer à penser que nos bien-aimés Falcon et Bucky partent pour l’instant, car il ne reste que le chapitre de la semaine prochaine. Cependant, il reste encore à faire Critique de Falcon et du soldat de l’hiver 1 × 05. Au cas où, préparez les tissus lacrymaux.

La signification du bouclier

Si vous ne vous souvenez pas du chapitre précédent, nous le laissons avec un Captain America assassinant l’un des terroristes. Cet épisode commence de manière rapide, avec un combat total entre nos protagonistes et l’anti-héros du bouclier. Bien sûr, ils comprennent, bien qu’avec suffisamment de coups reçus, la vérité.

Gardons John pour la fin, passons à Bucky et Sam. Le premier trouve Zemo à Sokovie, menaçant de le tuer, mais prouve que ce n’est plus le cas. De cette façon, notre baron bien-aimé accompagne la Dora Milaje à Wakanda. Fin pour ce méchant de la série? Il semble que oui, pour le moment.

D’un autre côté, Sam rencontre à nouveau Isaiah pour comprendre ce qui lui est arrivé, avec son histoire. Après une conversation émouvante sur le racisme et l’autre signification du bouclier pour ce groupe, Falcon retourne chez sa sœur, chez lui. Avec moins de doutes, il décide de finir d’aider sa famille, demandant les faveurs du quartier pour ses parents décédés.

De cette façon, nous voyons une scène avec tout le monde aidant à réparer le navire, y compris un James Buchanan Barnes qui commence à se racheter et à comprendre Sam. Ainsi, ils commencent à être honnêtes les uns avec les autres et se comprennent ainsi. Sam décide de porter le bouclier et Bucky règle ses comptes avec son passé pour être heureux.

Karli est toujours dans ses treize ans de briser le système et blablabla, parlons de John Walker. Jugé pour avoir assassiné ce terroriste en public et avec sa nation lui tournant le dos, il reçoit la visite de la comtesse Valentina Allegra de Fontaine. Notez le nom car dans les bandes dessinées, c’est très important.

L’épisode se termine par la révélation d’une possible attaque Flagsless, avec Sam ouvrant le cadeau de Bucky créé à Wakanda et avec un John Walker forgeant son propre bouclier. Tout va entrer en collision dans le prochain épisode. Et ils nous laissent avec «l’intrigue» de ce qu’il y a dans la mallette que Falcon ouvre.

Le calme qui précède la tempête

Ok, voyons pourquoi ce chapitre a une miette. Nous sommes confrontés à l’un de ces épisodes flexionnels, dans lequel l’intrigue se concentre davantage sur l’évolution des personnages principaux et ferme certains bords, comme celui de Zemo. Bien sûr, il y a l’action et le bien, mais l’important n’est pas cela.

Il faut mentionner le décor, la photographie et le jeu d’acteur dans le combat entre John Walker, Sam et Bucky. Il y a quelques avions comme Captain America appuyé au sol avec son bouclier qui sont sublimes. Et le combat est bien interprété et chorégraphié pour donner de l’importance à tous. Un spectacle.

Dans la revue précédente, j’ai postulé que chaque épisode se concentrait sur quelque chose de spécifique, et celui-ci n’en est pas moins. Nous voyons ici, enfin, l’évolution et la conviction de s’améliorer des protagonistes, chacun acceptant son destin. Mention spéciale pour le rôle de Sam, car c’est celui qui contient le plus de charge morale.

Tout d’abord, nous avons un dialogue entre Isaiah et lui avec le racisme en arrière-plan. Le bouclier, pour eux, n’est pas un symbole de paix, mais d’oppression. Ils ne croient pas que le gouvernement autorise une personne de couleur à porter le bouclier, il ne les représente pas. En plus de tout le harcèlement subi à la fois par son peuple et par Isaïe lui-même à cause du sérum.

De plus, Sam a un autre front à combattre: le bien-être de sa famille. De cette façon, le personnage évolue, acceptant la défaite de la vente du navire et décidant d’être un exemple pour tout le monde, à la fois pour ceux qui voient un symbole sur le bouclier et pour ceux qui ne le voient pas. Et ceci, Mesdames et Messieurs, est une sublime manière de représenter ce cancer de la société qu’est le racisme.

Bucky règle ses comptes avec Zemo. La scène, bien que courte, est chargée d’implications. Le premier, qu’il ne tue pas le baron, prouvant qu’il n’est plus le soldat de l’hiver. Ensuite, le méchant raye son nom de la liste de James. Qu’est-ce que tout cela signifie? Qu’il est libre, enfin, ni plus ni moins. Et il le montre avec son attitude aidant Sam.

Dans cet épisode, nous sommes présentés à la comtesse Valentina, un personnage qui semble en savoir plus qu’il n’y paraît. Et puisque je sais qui c’est dans les bandes dessinées, je ne vais pas le gâcher. Ce que je dirai, c’est que ce sera intéressant pour l’avenir de l’UCM. Peut-être que c’est… Méphisto? Oh, et Sharon Carter semble être un peu méchante.

Enfin, John Walker est posé, pour moi, comme l’une des surprises les plus agréables de la série. On le voit ici abattu par la mort de son meilleur ami, évincé par son pays et dépouillé de tout. Cependant, la sortie que lui propose Valentina nous laisse avec une scène choquante: celle de John forgeant son propre bouclier avec les étoiles qu’il a gagnées à son service.

Je ne vais pas parler de Karli car elle me semble être un personnage sans charisme, dont les scènes sont toujours une répétition. Il faut se battre, envoyer un message et nous sommes nombreux. En tant qu’ennemi principal, elle laisse beaucoup à désirer. Heureusement que nous avons Walker la vérité.

Et un peu plus. Je souhaite que le dernier chapitre arrive pour voir à quoi ressemble Sam avec son nouveau costume (car je suis très convaincu que le cadeau de Bucky est un nouvel exosuit volant), et savoir comment tout se termine pour nos protagonistes bien-aimés.