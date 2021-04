Si l’épisode précédent portait sur Zemo, c’est maintenant au tour de John Walker. Méfiez-vous des critiques de Falcon et du soldat de l’hiver 1 × 04.

La série Marvel suit un modèle. Dans un premier temps, nous avons été initiés aux personnages et à l’état du monde, dans le second, il s’est déjà plongé dans la relation entre les protagonistes. Dans le Zemo précédent, il était la star, et maintenant c’est au tour de John Walker dans ce Critique de Falcon et du soldat de l’hiver 1 × 04. Attention aux spoilers.

Wakanda pour toujours

La semaine dernière s’est terminée avec la performance d’Ayo, laissant tout le monde en haleine. C’est maintenant que l’on nous montre la connexion avec notre Bucky, elle étant l’un des architectes pour annuler le lavage de cerveau de notre pauvre protagoniste. Quelle douleur ça donne, bon sang.

Sam, James et Zemo partent à la recherche d’informations sur Karli, le chef terroriste des No Flags. Évidemment, celui qui obtient un résultat positif est notre cher baron (est-ce que quelqu’un en a douté?). Bien sûr, ils sont interceptés par le faux Captain America et son partenaire. Conclusion: tous ensemble main dans la main pour les méchants.

La stratégie à suivre est de laisser Sam faire son travail, c’est-à-dire mettre fin à cette spirale de violence en parlant. Tout va bien jusqu’à ce que John dise « la série ne peut pas s’arrêter ici » et interrompt le dialogue, entamant une poursuite qui se termine par Zemo détruisant les flacons du super soldat … sauf celui qui sauve Cap.

Karli tente de séparer Sam et Bucky du nouveau Captain America, car il veut l’assassiner pour détruire cette icône de ses ennemis. Sam, qui avait demandé à Sharon de veiller sur lui, lui donne le pourboire et ils vont à son aide, mais Hoskins finit par être tué aux mains du chef.

La scène finale est un John Walker furieux, avec le sérum injecté, poursuivant et tuant le second de Karli. Un coup à la table et une conclusion: ce capitaine n’est pas Steve Rogers.

Sentiments changent

Écoutez, je suis allé vite avec le résumé parce que je veux développer mon avis. La première chose est que les Dora Milaje sont les meilleures. Que nous sommes tous d’accord. Ayo et ses compagnons sont capables de perturber John Walker, Bucky, Lemar et Sam comme rien. Quel fantasme de scène d’action nous avons vu.

Maintenant, je veux me concentrer sur la figure de John Walker, Captain America de Hacendado. La direction que son histoire prenait dans la série, ainsi que son jeu d’acteur, était prise avec une grande maîtrise. Mais c’est que dans cet épisode, il est à un autre niveau à cet égard.

Il est vrai que l’intrigue tout au long du chapitre est prévisible au maximum. Quand Zemo a détruit les flacons, nous savions tous qu’il en resterait un et John l’injecterait. En outre, certains actes comme la fuite de terroristes lorsque Lemar est tué sont absurdes. Pourquoi ne finissent-ils pas leur travail alors que Cap est tourné le dos?

Parce que c’en est une autre, la faction des Flagsless est lâche comme elle le peut. Contre des innocents et des inférieurs, ils sont très courageux, changent le monde et blablabla. Mais alors un super-héros vient à vous qui vous donne le feu et de courir ce qui a été dit. En dehors de toute l’hypocrisie que chaque scène en dégage.

Ici, j’ai deux théories: si les producteurs veulent que nous soyons tristes de leur situation, ils ne comprennent pas, et encore moins en assassinant des innocents. S’ils veulent donner à John un ennemi … eh bien, ils l’ont fait en utilisant la méthode la plus ancienne: tuer son meilleur ami.

Et maintenant, consacrons le reste de la revue à John Walker. Vous l’aimerez plus ou moins, ses actions seront méprisables ou non, mais ce qui est clair, c’est que dans les dernières mesures du chapitre, le personnage sort. Tant dans le jeu que dans la mise en scène. Ce tir bas avec le bouclier sanglant est magnifique, et le message est clair: je ne suis pas Steve.

Je termine par quelque chose qui m’a rendu un peu drôle. Les Flagsless se sont plaints que les héros ne se salissaient pas les mains pour aider. Eh bien, vous avez réalisé ce changement, maintenant vous en avez un qui va vous traquer et se salir les mains pour cela. Toutes nos félicitations.

Bref, ce quatrième épisode, bien que l’intrigue soit prévisible, nous laisse des scènes d’action très soignées, ainsi qu’une partie photographique spectaculaire. Et un Zemo qui vient de s’échapper. Méfiez-vous-en.