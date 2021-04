Le duo poursuit sa mission de sauver le monde pendant que nous faisons la Critique de Falcon and the Winter Soldier 1 × 03.

Dans les épisodes précédents de la série Marvel, Sam et Bucky essayaient de retrouver certains ennemis que je ne mentionnerai pas pour le moment. Il y aura du temps pour les spoilers, ce que je remarque à l’avance à partir de maintenant. Est Critique de Falcon et du soldat de l’hiver 1 × 03 Il est livré avec des choses et des personnages qui réapparaissent.

Le retour du baron

Le dernier chapitre s’est terminé avec l’intention de nos protagonistes de demander l’aide de Zemo, le méchant de la guerre civile. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c’est un gars manipulateur qui a presque réussi à détruire les Avengers sans avoir aucun gadget ni pouvoir. Autrement dit, un type de soins.

De cette façon, le trio bizarre se dirige vers Madripoor, une principauté dans laquelle les armes, le trafic de toutes sortes de choses et la fraude à la loi sont à l’ordre du jour. Leur objectif: obtenir des informations sur le sérum de super soldat de Selby, un contact Zemo. Bien sûr, cette personne finit par mourir et ils ont chassé.

C’est à ce moment que Sharon Carter fait une apparition, sauvant leur cul et les aidant à retrouver Wilfred Nagel, le scientifique derrière le sérum. Ils réussissent finalement à lui obtenir les informations, à quel point Zemo l’exécute. Phase de Madripoor terminée.

Pendant ce temps, les Flagsless continuent leurs affaires, volant des fournitures aux bases CRG, mais cette fois tuant des innocents. Quelque chose d’ironique quand il y a des scènes dans lesquelles le chef pleure la mort d’une personne proche d’elle. Mais bon, ce sont les méchants et ils font de mauvaises choses.

En revanche, le nouveau Captain America et son partenaire suivent la trace de ce rocher en revanche, bien qu’en arrivant toujours en retard. Après avoir appris l’incident du Baron Zemo, John Walker décide unilatéralement de s’en prendre à Sam et Bucky, car il pense qu’ils sont impliqués.

Comment se termine l’épisode? Avec Zemo et compagnie arrivant à Riga, en Lettonie, pour voir un autre contact. Alors que lui et Sam entrent dans le bâtiment, Bucky suit un indice sous forme d’artefacts à Ayo, l’une des Dora Milaje qui poursuit l’ennemi de Wakanda, Zemo.

Plus de pièces sur le plateau

Ce chapitre a été entièrement axé sur l’enquête et l’espionnage, avec Zemo comme catalyseur des protagonistes de Madripoor. Cette ambiance, dont on pouvait déjà profiter dans Captain America: The Winter Soldier, est énormément réalisée grâce à la performance de ces trois-là et à l’apparition vedette de Sharon Carter.

Il est à noter que Sam n’est pas familier avec ce type de missions d’infiltration, puisqu’il lui est difficile d’être le Tigre souriant, sa couverture sur l’île. Madripoor nous laisse avec des moments, comme l’appel de la sœur de Falcon en plein dialogue avec Selby et l’interrogatoire de Nagel pendant que Carter casse les méchants.

La chose la plus intéressante qui se passe ici est la mention de l’agent du pouvoir, le patron de Madripoor, ainsi que les arrière-pensées de Sharon. Bien qu’il aide Sam et Bucky dans leur mission de pardon aux États-Unis, il peut avoir d’autres objectifs qui n’ont pas encore été révélés.

Maintenant, nous allons parler de Sin Bandera, l’organisation qui veut que tout soit comme avant, pendant le Lapse. Nous sommes tombés qu’ils sont revenus de Madripoor (lieu vedette d’aujourd’hui). C’est là que la dirigeante vole le sérum pour atteindre ses objectifs, ce que je ne vois toujours pas bien.

Ils volent des fournitures dans les bases du CRG, réprimandant qu’ils en ont assez pour tout le monde. Le truc, c’est que s’ils ont six mois mais que vous les enlevez pour donner au reste, ils auront tous pendant … environ 3 semaines peut-être? Et maintenant quoi? N’arrêtez-vous pas de penser à la pénurie future? Pourquoi tuer des innocents par-dessus.

Ensuite, il y a les scènes pour nous faire sympathiser avec Karli, la chef, en voyant comment elle souffre de la mort de ses proches. Parce que nous savons tous que cela vous donne la liberté de prendre des vies. A mon avis, des méchants qui sont loin d’être suffisants pour le niveau de la série.

Heureusement que nous avons des gens comme Zemo, dont l’apparence est tout simplement sublime, et le nouveau Captain America, John Walker. Une construction de son intrigue parfaitement filée pour nous donner un anti-héros plus que décent pour les protagonistes. Au plaisir de voir comment tout cela se termine.

Enfin, la relation entre Sam et Bucky reste difficile, bien que l’idée commence déjà à cimenter le fait que Falcon doit devenir le nouveau symbole du peuple, le nouveau Captain America. Et jusqu’à la semaine prochaine …

Ah attendez, l’apparence de star d’Ayo manque toujours! Membre de la Dora Milaje, elle a déjà été légèrement montrée dans d’autres films, bien que dans cette série il semble qu’elle aura plus de poids en tant que persécuteur de Zemo. Au fait, ce personnage est intéressant dans les bandes dessinées, voyons s’il nous montre la même chose. Il ne reste plus qu’à attendre.