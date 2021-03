Nous continuons les aventures de Falcon et Bucky avec cette revue de Falcon and the Winter Soldier 1 × 02. À quel point les pauvres sont sous-évalués.

Si la nouvelle série Disney + et Marvel a déjà commencé fort, ce deuxième épisode suit la ligne ascendante du précédent. Vous avez ici notre examen de ce premier chapitre, mais c’est déjà dépassé. Comment ça se passe avec notre nouveau couple préféré? Voyons cela dans ce Critique de Falcon et du soldat de l’hiver 1 × 02. Bien sûr, SPOILERS.

Attention au nouveau Capi

Et nous commençons ce chapitre par l’explication de la question, « qui Méphistos est ce nouveau Captain America? » Eh bien, il s’agit d’un soldat hautement qualifié, James Walker, qui est sélectionné pour réincarner l’icône du sauveur. Très intéressant, tant la présentation que l’interview, dans laquelle les bonnes intentions de ce nouveau personnage sont abandonnées.

D’un autre côté, Sam et Bucky sortent pour mener une opération pour arrêter le « No Flags », cette étrange organisation. Tout au long de l’épisode, nous apprécions cette tension entre les deux, en raison de leur façon d’agir mais, surtout, de la décision de Falcon de transmettre l’héritage de Steve. Quelque chose qui semble ne pas être pardonné dans un proche avenir, et qui sera développé dans la série.

L’opération tourne mal, car les amateurs de terroristes sont des super soldats. Ouais, comme le vieux Cap et Bucky. Dans une scène d’action de camion au rythme rapide, Falcon et le soldat de l’hiver sont brûlés, ainsi que l’apparition soudaine de Walker et de son camarade Battle Star.

Nous avons ici une autre de ces scènes phares du chapitre, dans lesquelles nous observons les différences entre les deux duos. D’un côté, un Captain America qui cherche à faire la bonne chose mais dénigrant légèrement les Avengers, les traitant comme des «assistants de Cap». En revanche, deux héros qui ne veulent pas passer par le cerceau de quelqu’un qui n’est pas digne du bouclier.

On nous présente Isaiah, un autre Captain America, cette fois afro-américain, qui a été maltraité par sa propre nation tout en étant toujours un héros qui a battu Bucky de cette manière. Enfin, ce dernier est arrêté pour ne pas avoir assisté à la séance de thérapie, être libéré de prison par … le tout nouveau Captain America! Il veut unir ses forces, mais continue avec cette attitude quelque peu arrogante.

Du point de vue des terroristes, le gouvernement n’aide que les rapatriés du Lapso. Qui bouge ses cordes? Il n’y a pas de réponses … pour le moment. Le chapitre se termine avec nos protagonistes à la recherche de réponses, se dirigeant vers l’endroit où se trouve le baron Zemo. Vous savez, guerre civile.

En crescendo

Attention, j’ai été le premier à critiquer l’ajout de ce Captain America. Cependant, dans cet épisode, son histoire est magnifiquement exposée, ainsi que ses ambitions et ses désirs. Il semblait qu’il allait être l’anti-héros des protagonistes (et il peut l’être), mais il vous fait ressentir de l’empathie pour lui. Un gars normal qui veut aider autant que possible en faisant de son mieux.

La relation Bucky – Sam est définitivement exposée sur la table dans ce chapitre. Des scènes qui combinent des moments humoristiques (le dialogue avec le psychologue et à l’aéroport, sublime) avec des situations tendues et d’action. Nous avons déjà vu que les combats en équipe sont le chaos et ne se complètent pas. Je vous dis déjà que ceux-ci à la fin de la série vont être des ongles et de la chair.

L’une des choses que j’aimais le plus était les situations de racisme. Rien de forcé n’a été remarqué (contrairement à une certaine scène de Endgame), mais ils ont été ajoutés naturellement, à la fois la discussion dans la rue entre Sam et Bucky et le traitement d’Isaïe. Au fait, JE VEUX voir plus de ce personnage, car il a l’air vraiment bien depuis le peu de temps qu’il a passé à l’écran.

Un inconvénient que j’ai mis à cet épisode est que, à un moment donné, il essaie de nous amener à sympathiser avec les terroristes, qui pensent que leur cause est juste. Cependant, ni le leader ne nous amène à faire preuve d’empathie ni le mantra général qu’ils professent. Ils ressemblent à des boucs émissaires, mais pour lui donner un sérum de super soldat …

En bref, dans ce deuxième épisode, plus d’importance est accordée à la construction des relations entre les personnages, ainsi qu’à l’ajout de plus de bords au conflit général. Un chapitre qui ne ralentit pas en termes d’action ou qui perd du rythme. Tout ce qui se passe est important. Et cette fin avec Zemo promet beaucoup. Heureusement, ce génie qui a mis les Avengers en échec est retrouvé.