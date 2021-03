Critique de Falcon et du soldat de l'hiver 1x01

Sans le temps d’assimiler tout ce qui s’est passé avec Scarlet Witch et Vision, il est maintenant temps de critiquer Falcon and the Winter Soldier 1 × 01.

L’attente est terminée. Oui, cela a été très agréable grâce à Scarlet Witch et Vision, mais il est maintenant temps de passer à un autre type de série. Ne vous attendez pas à des expériences de sitcom, car dans ce Critique de Falcon et du soldat de l’hiver 1 × 01 vous allez vérifier que Marvel revient sous sa juridiction. Et au cas où vous vous poseriez la question: oui, il y a des spoilers pour cascoporro.

La vie après la déchéance

Nous avons déjà pu vérifier, en nous mettant dans la peau de Monica (une inconnue du spectateur à l’époque), l’impact du claquement de Thanos sur le monde. Dans Falcon and the Winter Soldier, nous continuons d’apprécier toutes les difficultés que rencontrent les disparus à leur retour, comme nos principaux vengeurs Sam et Bucky Barnes.

Bien sûr, le début de la série est rapide. Falcon est chargé d’effectuer une mission de sauvetage, dans laquelle il doit libérer un prisonnier d’un groupe terroriste avant qu’il n’atteigne les terres de Libye. Avec un affichage d’effets spéciaux axés sur les combats aériens brutaux, nous sommes à nouveau présentés à Sam Wilson, l’un des compagnons les plus proches de Captain America.

Steve Rogers continue d’avoir son importance, car il ne peut en être autrement. Avec sa disparition, nous pensions tous que Falcon prendrait sa place, puisqu’il était l’élu de Cap. Cependant, Sam n’est pas en mesure de porter une telle charge, en plus de devenir un symbole.

D’un autre côté, et comme je l’ai mentionné plus tôt, la vie est plus difficile pour les rapatriés. Sam se retrouve avec ses neveux adultes et l’entreprise familiale a failli faire faillite. De cette manière, il essaie de résoudre tous ces problèmes, mais sans succès avec les banques. Damn banques, même sauver le monde ne sont pas implacables.

Passant à l’autre protagoniste, nous voyons un Bucky Barnes porter tous les meurtres qu’il a commis au nom d’Hydra, pesant sur sa conscience avec de nombreux cauchemars. Cela se reflète dans la scène avec son psychologue, dans laquelle on nous montre un soldat de l’hiver dur à l’extérieur mais fragile d’esprit, essayant d’expier tout le mal qu’il a fait.

On ne nous montre pas grand-chose d’autre, mis à part les relations sociales qu’il essaie d’entretenir avec un proche de l’une de ses victimes. La scène finale, comment peut-il en être autrement, nous laisse sur le vif avec l’apparition d’un nouveau Captain America. Appelons ça de faux capi, car notre visage était le même que celui de Sam voyant tout cela.

Les cartes sur la table

Ce premier chapitre de Falcon and the Winter Soldier est tout ce que nous pouvons attendre d’un début de série. Le début de l’épisode rappelle le début de Captain America: Civil War, avec plusieurs scènes d’action très élaborées, ainsi qu’une multitude d’effets spéciaux. Mention pour les imbéciles des terroristes, qui tentent de fuir en sautant de l’hélicoptère. Qui est Falcon, pas Ant-Man, qui est sa spécialité!

De cette façon, nous passons à ce qui est le cœur du chapitre, nous montrant toutes les confrontations personnelles que Sam et Bucky doivent surmonter au cours de la série. D’une part, le « Je ne suis pas un digne successeur » pensé à Falcon. De l’autre, la rédemption et apprendre à vivre de Bucky.

Excellent moyen de montrer ces problèmes. Les plans utilisés dans la scène du psychologue et de Bucky sont formidables, donnant plus de force à ce duel que le soldat de l’hiver garde dans sa tête. Il veut être quelque chose de mieux mais son passé le hante, il le hante. Et dans les quelques scènes qu’il a dans le chapitre, tout tourne autour de cela.

D’un autre côté, Sam abandonne le bouclier de Captain America. Bien que nous ne nous attendions pas à cela, c’est un acte normal pour presque tout le monde. Qui pourrait supporter le fardeau d’être une icône pour un pays? Il semble que le gouvernement l’ait trouvé, bien qu’ici on puisse laisser libre cours aux théories. Peut-être que ça peut être Méphisto? Je plaisante, vous savez, à cause de la lourdeur de Mephisto avec Wandavision.

Comment peut-il en être autrement, nous continuons à voir l’impact de Thanos sur Terre. Au début, assez injustice pour certains disparus, il semble qu’il y ait déjà des «surplus», comme dans le cas de Sam dans l’entreprise familiale. De l’autre, la petite répercussion positive pour les héros lors de la réalisation d’un tel exploit. Je ne sais pas, pour moi c’est très injuste.

Enfin, ce premier épisode nous montre les méchants possibles, une organisation connue sous le nom de «Sin Bandera». Le nom a sa propre chose, ils pourraient déjà être les «hors-la-loi» ou les «satanases de l’enfer». Bien sûr qu’avec ce dernier, nous aurions Méphisto même dans la soupe. Sans parler du faux Capi, qui sait qui il est. Quelqu’un a-t-il dit Baron Zemo?

Bref, Falcon and the Winter Soldier nous est présenté comme une série qui ne semble pas innovante, mais qui fait suite au bon travail de Marvel dans des films comme Captain America: The Winter Soldier. Beaucoup d’action, débats moraux des protagonistes et mystère. J’ai eu envie de beaucoup plus.