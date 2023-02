Critique de División Palermo, la comédie argentine Netflix qui enseigne l’inclusion et se moque de la société

Se moquer de soi, c’est parfois casser les stéréotypes et rendre visible qu’on ne peut pas être parfait, mais qu’on peut s’amuser. C’est quelque chose qui n’a pas été évident à de nombreuses reprises, mais qui Netflix réussit parfaitement avec Département de Palerme. Cette série vient d’arriver sur la plateforme et compte au total huit épisodes pleins de fun, de drame, mais aussi de réalité.

Département de Palerme se déroule dans la ville de Buenos Aires et suit un groupe de personnes, toutes aux capacités différentes, qui font partie de la nouvelle garde urbaine de la ville. Cette idée, portée par le service de police, n’est rien de plus que du marketing politique, mais elle a quand même conduit un groupe de personnes à se rassembler pour protéger la communauté malgré les dangers.

Cependant, d’emblée, l’un des membres de cette minorité qui compose le Département de PalermeSans le vouloir, il devient le pire ennemi d’un gang criminel qui met en danger à la fois sa vie et celle de ses compagnons. Avec ce Felipe, joué par Santiago Korovskymet en échec non seulement sa propre sécurité, mais aussi toutes ses peurs car il doit s’armer de courage à chaque instant.

et c’est ainsi Département de Palerme prend un tour incontesté entre comédie, fiction, mais aussi réalité. Bien que toutes les situations présentées soient drôles et drôles dans lesquelles on parvient à se détendre en tant que spectateur, elles finissent également par être une parodie de ce qui se passe aujourd’hui. C’est pourquoi cette série, au-delà d’être un reflet dur de la réalité, est celle idéale pour rire du contexte.

Parce que, au-delà du fait qu’il touche à des questions socio-politiques qu’on a déjà vues plus d’une fois, il le fait maintenant d’un autre côté et cela fait la différence puisqu’il sort de l’ordinaire : le drame. C’est ainsi que le grand travail de Santiago Korovsky qui non seulement joue dans la bande, mais l’a également créé. Avec Martín Garabal, ils ont écrit un scénario plein de cohérence et de rebondissements qui vous rend, en tant que spectateur, conscient du début à la fin de ce qui va se passer..

Malgré le fait que cela devient parfois long, ils ont trouvé un moyen de faire de cette durée quelque chose de divertissant. Surtout dans des épisodes comme le quatrième où le dynamisme et la fluidité sont encore plus perceptibles car, en quelques minutes seulement, toutes les atrocités se produisent ensemble. C’est là qu’ils accompagnent les grandes performances de Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Charo López, Martín Garabal et bien d’autres.

Quoi qu’il en soit, au-delà de son histoire, Département de Palerme Il a une production très attrayante. Avec des prises de vue de différents points de la ville de Buenos Aires et des paysages différents, il parvient à divertir et à faire passer un bon moment, comprenant que tout ce qui brille n’est pas toujours d’or. Korovsky se moque de lui-même, mais laisse également un grand message : comment être vraiment inclusif dans une société où le mot inclusion a fini par être déformé..

De plus, la création de chaque personnage a clairement été bien évaluée et réalisée car non seulement ils mentionnent chaque handicap avec le profond respect qu’ils méritent, mais ils mettent également en évidence des problèmes qui sont généralement négligés. Et, même si au début cette série n’était pas celle sur laquelle j’avais parié, elle a certainement a dépassé mes attentes me laissant, encore une fois, satisfait des productions nationales.

